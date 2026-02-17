مدینہ کے گورنر نے 'علیٰ خطاہ' منصوبے کا افتتاح کردیا، ترکی آل الشیخ سمیت اعلیٰ حکام شریک
EINPresswire.com/ -- مدینہ ریجن کے گورنر اور مدینہ ریجن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین شاہی عظمت شہزادہ سلمان بن سلطان بن عبدالعزیز نے “علیٰ خطاہ” منصوبے کا افتتاح کردیا۔ تقریب میں شاہی عظمت شہزادہ سعود بن مشعل بن عبدالعزیز (ڈپٹی گورنر مکہ ریجن) اور معالی مشیر ترکی بن عبدالمحسن آل الشیخ (چیئرمین جنرل انٹرٹینمنٹ اتھارٹی) سمیت متعدد اعلیٰ حکام شریک تھے۔
یہ منصوبہ زائرین کو ہجرتِ نبویؐ کے راستے کو منظم انداز میں دیکھنے اور اس تاریخی سفر کے مختلف پہلوؤں سے آگاہی فراہم کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ منصوبے کا مقصد سیرتِ نبویؐ سے وابستہ شعور کو مضبوط بنانا اور راستے کے اطراف ترقیاتی سرگرمیوں کو فروغ دینا ہے، تاکہ ثقافتی اور معاشی سطح پر دیرپا اثرات سامنے آئیں۔
گورنر مدینہ نے کہا کہ یہ اقدام سعودی قیادت کی مسلسل سرپرستی اور سعودی ویژن 2030 کے اہداف کے مطابق زائرین اور حجاج کرام کے تجربے کو بہتر بنانے کی کوششوں کا حصہ ہے۔
ترکی آل الشیخ کے مطابق آج کی سرگرمی کو منصوبے کی ابتدائی/آزمائشی افتتاحی مرحلہ قرار دیا جاسکتا ہے، جس کے بعد آپریشنل مراحل کو مکمل کیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ پہلے مرحلے میں 10 لاکھ زائرین کا ہدف رکھا گیا ہے، جبکہ 2030 تک 50 لاکھ اور مستقبل میں ایک کروڑ زائرین تک توسیع پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے غارِ ثور کے قریب رسائی بہتر بنانے کے لیے کیبل کار منصوبے پر کام جاری ہونے کا بھی ذکر کیا، جس کی گنجائش فی گھنٹہ 3 ہزار افراد تک ہوسکتی ہے۔
تقریب میں منصوبے پر مبنی ایک بصری پریزنٹیشن بھی دکھائی گئی، جس کے مطابق یہ راستہ 470 کلومیٹر سے زائد ہے اور 41 تاریخی مقامات سے گزرتا ہے، جن میں ہجرت کے واقعات سے جڑے پانچ اہم مقامات شامل ہیں۔ اس موقع پر “علیٰ خطاہ” ایپ بھی متعارف کرائی گئی، جس کے ذریعے زائرین پیکجز بک کر سکتے ہیں اور روٹ میپ و دیگر خدمات تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔
