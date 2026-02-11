Khalifa International Foundation for Humanitarian Work start haar activiteiten

Khalifa International Foundation for Humanitarian Work (KIF)

BENGHAZI, BENGHAZI, LIBYA, February 11, 2026 / EINPresswire.com / -- De Khalifa International Foundation for Humanitarian Work (KIF) heeft officieel haar activiteiten gelanceerd in Libië en de buurlanden. Daarmee markeert zij de start van humanitaire interventies die zijn gebaseerd op universele menselijke waarden en het geloof dat ieder individu recht heeft op een veilig en waardig leven.De stichting is opgericht onder het hooggeachte patronaat van luitenant-generaal Saddam Haftar, plaatsvervangend opperbevelhebber van de Libische Arabische Strijdkrachten, die fungeert als erevoorzitter. KIF is een Libische niet-gouvernementele organisatie met haar hoofdkantoor in Benghazi. Haar activiteiten strekken zich uit over Libië en de buurlanden en worden geleid door een visie om de meest kwetsbaren te ondersteunen.De oprichting van de stichting vormt een opmerkelijke mijlpaal en sluit aan bij de wederopbouw- en ontwikkelingsinspanningen onder leiding van luitenant-generaal Saddam Khalifa Haftar. Deze inspanningen zijn gericht op het betrekken van degenen die zijn achtergebleven in het proces van nationale opbouw en op het omzetten van stabiliteit in tastbare kansen voor de versterking van iedere burger.De humanitaire benadering van KIF volgt een praktische en mensgerichte aanpak die begint met het waarborgen van essentiële levensbehoeften en veiligheid voor gezinnen, zoals toegang tot schoon drinkwater, voedzaam voedsel, essentiële gezondheidszorg en cruciale diensten om stabiliteit in het dagelijks leven te verzekeren. In de volgende fase richt de stichting zich op het versterken van sociale banden via gemeenschapsinitiatieven en activiteiten voor jongeren, met als doel een gevoel van verbondenheid te bevorderen.Naarmate de stabiliteit toeneemt, stelt KIF individuen in staat hun capaciteiten opnieuw op te bouwen, hun zelfvertrouwen te versterken en duurzame inkomensbronnen te creëren door middel van beroepsopleidingen en financiële ondersteuning voor micro-ondernemingen. Met deze aanpak streeft de stichting naar een blijvende impact, waarbij de meest kwetsbaren in staat worden gesteld zelfredzaam te worden, hun gezinnen met waardigheid te onderhouden en een positieve bijdrage te leveren aan hun gemeenschappen.Mohamed Elmagbri, CEO van de Khalifa International Foundation for Humanitarian Work, verklaarde: “KIF heeft een ‘Kwetsbaarheidsbeoordelingsindex,’ ontwikkeld, gebaseerd op uitgebreide criteria, waaronder het huishoudinkomen, toegang tot essentiële middelen zoals drinkwater en voedsel, evenals gezondheids- en sociale omstandigheden. Deze index geeft prioriteit aan extreem kwetsbare groepen, zoals weduwen, om ervoor te zorgen dat hulp terechtkomt bij degenen die deze het hardst nodig hebben. Daarnaast werken wij aan het vaststellen van de extreme-armoedegrens in Libië, die als eerste in haar soort zal worden gepubliceerd. Deze methodologie vormt een praktische en doordachte stap om de onderliggende oorzaken van kwetsbaarheid aan te pakken en individuen in staat te stellen de overgang te maken van afhankelijkheid naar veerkracht en zelfredzaamheid.”Het lancerings­evenement markeert de volledige en effectieve operationele gereedheid van de stichting en opent de deur voor samenwerking met partners die zich inzetten voor principiële en mensgerichte humanitaire actie. Het evenement biedt de gelegenheid om de visie van KIF te delen, haar operationele paraatheid te bevestigen en betekenisvolle partnerschappen op te bouwen die de gezamenlijke impact van humanitair werk versterken. Tijdens het evenement kondigde de Khalifa International Foundation tevens de resultaten aan van de eerste gepubliceerde studie ter bepaling van de extreme-armoedegrens in Libië, in het kader van KIF’s op bewijs gebaseerde interventies.KIF werkt actief samen met lokale en internationale organisaties, humanitaire en ontwikkelingsdeskundigen en strategische partners om de kloof te overbruggen tussen noodhulp en langetermijn­veerkracht. Door samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid wil de stichting bijdragen aan een veiligere en stabielere toekomst voor gemeenschappen in Libië en de bredere regio.Via haar werkzaamheden op het gebied van waterzekerheid en infrastructuur, toegang tot gezondheidszorg en versterking van zorgsystemen, basisbehoeften en weerbare huisvesting, evenals transformatie van bestaansmiddelen, bevestigt de Khalifa International Foundation for Humanitarian Work haar inzet voor duurzame humanitaire actie. Tegelijkertijd onderstreept zij haar blijvende toewijding aan het behoud van menselijkheid, waardigheid en duurzame ontwikkelingsimpact — door hulp om te zetten in herstel en herstel in blijvende kansen.Voor meer informatie over de stichting kunt u terecht op: https://khalifaif.org/

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.