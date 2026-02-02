تنِسور تحصل على موافقة اتحادية من مختبر التشريعات “RegLab” لاختبار مركبات شخصية ذاتية القيادة من المستوى الرابع

Tensor5 Tensor6 Tensor7

التصريح يمهّد لاختبارات ما قبل الإطلاق التجاري في دبي وأبوظبي

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, February 2, 2026 / EINPresswire.com / -- حصلت تنِسور، الشركة الأمريكية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي الفيزيائي والوكيل (Agentic & Physical AI) ومقرها وادي السيليكون، على موافقة اتحادية من مختبر التشريعات التابع لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة (RegLab)، لاختبار مركبات شخصية ذاتية القيادة بالكامل من المستوى الرابع داخل الدولة.وقد صدر هذا التصريح عن مختبر التشريعات (RegLab) بالشراكة مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي (RTA)، ومركز النقل المتكامل في أبوظبي (ITC)، وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالنقل في مختلف إمارات الدولة. ويُجيز التصريح لشركة تنِسور تنفيذ أنشطة اختبار لمركباتها الذاتية القيادة ضمن أطر تنظيمية معتمدة، وبما يتماشى مع متطلبات السلامة والحوكمة المعتمدة على المستوى الاتحادي.ويأتي برنامج الاختبار كجزء من استعدادات تنِسور الأوسع في دبي وأبوظبي، تمهيدًا لخطط الإطلاق التجاري المقرر في عام 2026. ويهدف البرنامج إلى دعم مواءمة الأطر التنظيمية، مع تقدم الشركة في تنفيذ خارطة طريقها للمركبات الذاتية القيادة في المنطقة.وتعكس هذه الموافقة التزام حكومة دولة الإمارات المستمر بتمكين الابتكار في مجالات التنقل المتقدم والذكاء الاصطناعي، من خلال أطر تنظيمية واضحة ومسؤولة. وتلعب RegLab دورًا محوريًا في تسهيل التعاون بين الجهات الحكومية وشركات التكنولوجيا، بما يضمن التطوير المسؤول للتقنيات الناشئة واختبارها، مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة والامتثال التنظيمي.ومنذ سبتمبر 2025، تحافظ تنِسور على حضور نشط في دولة الإمارات، من خلال تفاعلها المستمر مع الجهات الحكومية والقطاع الصناعي وصنّاع السياسات، ومشاركتها في منصات متخصصة في التنقل الذاتي والذكاء الاصطناعي. وشمل ذلك المشاركة في مبادرات مؤسسة دبي للمستقبل، ومنتديات عالمية مثل القمة العالمية للحكومات، ومعرض DriftX، ومؤتمر المركبات ذاتية القيادة في دبي، إلى جانب انخراطها المتواصل في منظومة الابتكار والتنقل في الدولة. ويعكس هذا الحضور التزام تنِسور طويل الأمد بالتوسع التجاري في دولة الإمارات والمنطقة، والعمل ضمن أطرها التنظيمية والابتكارية.وقال هوغو فوزاتي، الرئيس التنفيذي للأعمال في تنِسور:"تمثل الموافقة الاتحادية من مختبر التشريعات (RegLab) خطوة محورية في مسيرتنا نحو إطلاق أول مركبة شخصية ذاتية القيادة من المستوى الرابع في العالم داخل دولة الإمارات. نثمّن النهج التعاوني الذي تتبناه الجهات المعنية في الدولة، ونعتبر مرحلة الاختبار هذه عنصرًا أساسيًا في إعداد تقنيتنا بشكل مسؤول، وبما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية ومعايير السلامة المعتمدة."ومع تقدم مراحل الاختبار، ستواصل تنِسور التنسيق الوثيق مع الجهات المختصة لضمان التزام جميع الأنشطة باللوائح المعمول بها ومتطلبات السلامة. وتركّز الشركة خلال هذه المرحلة على الاختبار المسؤول، والتقييم القائم على البيانات، والاستعداد الكامل، ضمن خارطة طريقها نحو الإطلاق التجاري.ويعكس نشاط تنِسور في دولة الإمارات الدور المتنامي الذي تلعبه الدولة كمركز عالمي للذكاء الاصطناعي، والتنقل المتقدم، والابتكار التنظيمي.انتهىعن تنِسورتنِسور هي شركة أمريكية متخصصة في الذكاء الاصطناعي، تركز على تطوير منتجات قائمة على الذكاء الاصطناعي الوكيل والفيزيائي، بهدف تمكين الأفراد من امتلاك استقلاليتهم الشخصية.منتجها الرئيسي، تنِسور روبوكار، هو أول سيارة روبوتية شخصية في العالم، وأول مركبة قائمة على الذكاء الاصطناعي الوكيل، ذاتية القيادة بالكامل، ومصممة للملكية الفردية على نطاق واسع .تدعم المركبة مستويات استقلالية من L0 إلى L4، وتتميز بتصميم ثنائي الوضع يتيح للمالك خيار القيادة بنفسه أو ترك السيارة تقوده، من خلال مقود قابل للطي وشاشة متحركة مبتكرة.تأسست تنِسور عام 2016 في وادي السيليكون، ويقع مقرها الرئيسي في سان خوسيه، كاليفورنيا، ولها مكاتب في برشلونة وسنغافورة ودبي. تتبنّى تنِسور رؤية مستقبلية تقوم على تمكين كل فرد من امتلاك ذكائه الاصطناعي العام الخاص به — ذكاء شخصي يمنحه مزيدًا من الوقت والحرية والاستقلالية. وتسعى الشركة إلى ترسيخ مسار بديل يكون فيه الذكاء الاصطناعي في خدمة الإنسان وتحت سيطرته الكاملة.ولمن يشاركها هذه الرؤية: «امتلك استقلاليتك».عن مختبر التشريعات “RegLab”أُنشئ مختبر التشريعات دولة الإمارات (RegLab) بهدف تحفيز إنشاء أسواق جديدة من خلال تسريع تبنّي التقنيات الناشئة. ويعمل RegLab على تمكين الجهات التنظيمية من دعم أنشطة أعمال جديدة عبر أطر تنظيمية مرنة، بما يساهم في تسريع تطبيق مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة.ويعمل RegLab كحلقة وصل بين منظومة الابتكار التابعة لمؤسسة دبي للمستقبل، والقدرات التشريعية لوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، مستندًا إلى تشريع يجيز لمجلس الوزراء في دولة الإمارات منح تصاريح لاختبار وتقييم الابتكارات المعتمدة على تقنيات المستقبل.للاستفسارات الإعلامية:press@tensor.ai | tensor@thehalo-agency.comتابعوا @TensorAuto على لينكدإن، إنستغرام، ويوتيوب، أو زوروا www.tensor.auto للمزيد من التحديثات.

