المنتدى الاقتصادي العالمي يعلن "إي أسيا سوفت" ثالث "شركة يونيكورن" في دولة الإمارات
نؤمن بالاستثمار المباشر في الحلول التي نقدمها لعملائنا. هدفنا هو خلق قيمة اقتصادية ومالية مستدامة لهم، وبينما نحقق عوائد على استثماراتنا، فإن الأثر الحقيقي يكمن دائماً في القيمة والفرص التي نتيحها لهم”DUBAI, DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, February 2, 2026 /EINPresswire.com/ -- أعلنت شركة "إي أسيا سوفت" (Esyasoft)، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها والتابعة للشركة العالمية القابضة (IHC)، اليوم عن تكريمها من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي كأحدث المنضمين لنادي "شركات اليونيكورن" (الشركات المليارية) في دولة الإمارات، لتصبح بذلك ثالث شركة وطنية تحقق هذا الإنجاز العالمي.
— بيبين تشاندرا، الرئيس التنفيذي للمجموعة ومؤسس شركة إيسيا سوفت
ويعكس هذا الإعلان، الذي تم الكشف عنه خلال فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026 في دافوس، المكانة المتنامية لدولة الإمارات كمركز عالمي للتكنولوجيا المتقدمة، وابتكارات الطاقة، والمشاريع سريعة النمو. وبموجب هذا الاعتراف، تنضم "إي أسيا سوفت" إلى نخبة الشركات الإماراتية التي تجاوزت قيمتها السوقية حاجز المليار دولار.
ولا يمثل هذا الإنجاز مجرد طفرة مالية فحسب، بل يعد اعترافاً دولياً بقدرة دولة الإمارات على احتضان وتنمية شركات ذات تنافسية عالمية تساهم في صياغة مستقبل البنية التحتية الحيوية وتحول الطاقة العالمي، بما يتماشى مع طموحات الدولة في ريادة مجالات الابتكار والاستدامة والتحول الرقمي.
وبهذه المناسبة، قال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العالمية القابضة (IHC): "يمثل صعود (إي أسيا سوفت) كشركة (يونيكورن) نموذجاً ملهماً لقدرة الشركات الإماراتية على التوسع عالمياً والمساهمة في حل التحديات العالمية الأكثر إلحاحاً. نحن في الشركة العالمية القابضة نستثمر في المنصات التي تمتلك الطموح والقيادة لصناعة أثر بعيد المدى. إن نمو (إي أسيا سوفت) هو تجسيد لقوة منظومة الابتكار في الإمارات والتزامنا المشترك ببناء كيانات وطنية رائدة عالمياً".
من جانبه، صرح بيبن شاندرا، الرئيس التنفيذي للمجموعة ومؤسس شركة "إي أسيا سوفت": "نحن في (إي أسيا سوفت) نؤمن بالاستثمار المباشر في الحلول التي نقدمها لعملائنا، فنحن لا نكتفي بتنفيذ المشاريع، بل نبني شراكات استراتيجية طويلة الأمد. هدفنا هو خلق قيمة اقتصادية ومالية مستدامة لعملائنا، وبينما نحقق عوائد على استثماراتنا، فإن الأثر الحقيقي يكمن دائماً في القيمة والفرص التي نمكّن عملائنا من تحقيقها".
ريادة عالمية في تحول الطاقة تعتبر "إي أسيا سوفت" شركة عالمية رائدة في مجال تحول الطاقة، حيث توفر حلول بنية تحتية ذكية للمرافق والحكومات والشركات. وتتخصص الشركة في حلول المرافق الذكية، وتحليلات البرمجيات المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، ونماذج "الطاقة كخدمة"، وحلول التنقل الكهربائي، وأنظمة تخزين طاقة البطاريات على نطاق الشبكة.
وتعمل الشركة حالياً في أكثر من 12 دولة، وتخدم ما يزيد عن 200 مليون مستهلك حول العالم، مع مهمة طموحة تهدف للتأثير إيجابياً في حياة مليار شخص، والمساهمة في خفض انبعاثات الكربون بمقدار 10 مليارات طن عالمياً.
مشاركة فاعلة في دافوس يتزامن هذا الإعلان مع مشاركة "إي أسيا سوفت" النشطة في منتدى دافوس 2026، حيث تستضيف الشركة مائدة مستديرة رفيعة المستوى بعنوان: "مستقبل الطاقة: بناء بنية تحتية أكثر ذكاءً ومرونة واستجابة". ويجمع هذا الحدث نخبة من صناع القرار، والرؤساء التنفيذيين لشركات المرافق، والمستثمرين، وقادة التكنولوجيا لمناقشة سبل تطوير نظم الطاقة العالمية لتلبية الطلب المتزايد ودمج الطاقة المتجددة.
"ويتزامن إعلان «إي أسيا سوفت» كشركة (يونيكورن) مع مشاركتها الفاعلة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026، حيث تجمع الشركة نخبة من القادة العالميين في مائدة مستديرة رفيعة المستوى ومغلقة بعنوان: «مستقبل الطاقة: بناء بنية تحتية أكثر ذكاءً ومرونة واستجابة».
ويستقطب هذا الحدث الحصري، الذي يُعقد في دافوس، الأطراف المعنية والمؤثرة، بما في ذلك صناع القرار، والرؤساء التنفيذيين لقطاع المرافق، والمستثمرين، وقادة التكنولوجيا، لبحث سبل تطوير أنظمة الطاقة العالمية لمواجهة الطلب المتزايد، ودمج مصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز مرونة الشبكات. ومن خلال هذه الجلسة التي يقودها بيبن شاندرا، الرئيس التنفيذي للشركة، إلى جانب شركاء عالميين، تترسخ مكانة الشركة الإماراتية في قلب الحوار الدولي حول مستقبل البنية التحتية للطاقة.
Alexandra Saikkonen-Williams
A Communications
+971 58 596 7883
email us here
Visit us on social media:
LinkedIn
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.