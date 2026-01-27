Winter Weather Care for Livestock

Oregon winters bring cold temperatures, snow, and ice that can stress and be life threatening to livestock; especially sick, young, or elderly animals. Here are a few proactive steps you can take to keep your animals healthy and safe this winter:

Shelter

Provide dry, draft free barns or windbreak sheds with clean & dry bedding to help insulate from the cold ground. Avoid overcrowding to reduce stress and clear paths to barns and feed storages.

Feed & Water

Fiber-rich feed (quality grass hay or alfalfa) helps animals stay warm. Keep water unfrozen with heaters or frequently remove ice; never rely on snow as a source of water. Stockpile extra feed and water for cold-weather emergencies.

Health

Monitor animals for frostbite and hypothermia. Maintain good body condition and stay current on vaccinations.

Emergancy Preparedness

Stock extra feed, water, and bedding, check/maintain generators, and plan for frozen pipes, electrical outages, and possible road closures. Regularly monitor weater forecasts and adviorisies, sign up for OR-Alert to receive emergency notifications in Oregon.

More Resources:

Cuidados del ganado en invierno

Los inviernos de Oregon conllevan temperaturas frías, nieve y hielo que pueden estresar y poner en peligro la vida del ganado, especialmente de los animales enfermos, jóvenes o ancianos. Aquí encontrará algunas medidas proactivas que puede tomar para mantener a sus animales sanos y salvos este invierno:

Refugio

Proporcione establos secos y libres de corrientes de aire o cobertizos cortavientos con camas limpias y secas para ayudar a aislar del frío del suelo. Evite el exceso de animales para reducir el estrés y despeje los caminos hacia los establos y los almacenes de pienso.

Piensos y agua

Los alimentos ricos en fibra (heno de hierba de calidad o alfalfa) ayudan a los animales a mantenerse calientes. Mantenga el agua descongelada con calentadores o retire el hielo con frecuencia; nunca dependa de la nieve como fuente de agua. Almacene pienso y agua extra para emergencias en caso de frío.

Salud

Vigile a los animales para detectar congelaciones e hipotermia. Mantenga una buena higiene corporal y las vacunas al día.

Preparación para emergencias

Almacene pienso, agua y cama adicionales, revise y dé mantenimiento a los generadores y prevea tuberías congeladas, cortes de electricidad y posibles cierres de carreteras. Supervise periódicamente las previsiones meteorológicas y las advertencias, regístrese en OR-Alert para recibir notificaciones de emergencia en Oregon.

Más recursos

Contact | Contacto

ODA Animal Health Program | Programa de Salud Animal del ODA

AnimalHealth@oda.oregon.gov

503-986-4680