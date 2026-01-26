戰略新佈局！大河證券計畫Korea Alternative Asset Management合作擴展韓股，增加交易版圖

TAIWAN, TAIWAN, TAIWAN, January 26, 2026 /EINPresswire.com/ -- 隨著亞洲資本市場進入新一輪結構調整期，大河國際資產管理有限公司旗下大河證券與「大河智贏」正積極推進國際市場布局。公司近期規劃以韓國股市作為重要戰略節點，並計畫與韓國專業資產管理機構 Korea Alternative Asset Management Co., Ltd.（한국대체투자자산운용） 展開策略合作評估，藉此擴展交易版圖，提升跨市場投資深度。

大河國際資產管理成立於 2014 年，總部設於香港，長期深耕台灣、香港與美國市場，致力於提供一站式金融服務與跨市場投資解決方案。公司以制度化投資流程、風險管理體系與多元化投資服務平台為核心，逐步建立橫跨多市場的投資研究與交易架構，並透過旗下「大河智贏」，持續優化投資策略與市場應用。

隨著全球投資重心逐步從單一市場轉向多區域配置，韓國股市因其完整的產業鏈、活躍的資本市場與高度國際化特性，逐漸成為亞洲投資布局中的關鍵市場。特別是在半導體、電子製造、科技服務及出口導向產業方面，韓國企業在全球供應鏈中佔有重要地位，也為中長期投資提供更多策略空間。

在此背景下，大河證券計畫引入更深入的韓股市場研究與在地投資視角，並評估透過與 Korea Alternative Asset Management 的策略合作，補強在替代投資、專業研究與市場執行層面的能力。Korea Alternative Asset Management 成立於 2015 年，總部位於首爾，長期專注於替代投資與資產運用領域，並以嚴謹的風控邏輯與投資流程聞名於韓國市場。

此次規劃的合作方向，並非單點式產品合作，而是從市場研究、投資策略、風險管理到交易執行等多層面進行整體評估。大河國際資產管理指出，透過策略層級的合作規劃，有助於提升對韓國市場的理解深度，也能為投資人提供更完整、更多元的跨境投資選項。

「大河智贏」自推出以來，持續以全球化視角作為核心發展方向，強調在不同市場週期中，透過紀律化投資流程與風險控管，協助投資人穩健參與市場。此次將韓股納入重點布局之一，正是公司長線策略的一環，並非短期市場操作。

公司方面亦強調，目前所有合作仍屬於策略規劃與可行性評估階段，後續是否推進實質合作，將取決於市場環境、投資條件與法規合規審查結果。大河國際資產管理始終以投資人權益與風險控管為首要原則，任何跨境布局皆將在審慎評估後逐步推進。

市場觀察指出，亞洲資產管理機構近年來更重視「區域深耕＋跨市場整合」的發展模式，透過策略合作方式進入新市場，有助於降低資訊落差並提升執行效率。對於投資人而言，這類布局也代表著投資平台正逐步邁向更成熟、更國際化的階段。

展望未來，大河國際資產管理表示，除韓股市場外，仍將持續關注其他具成長潛力的亞洲及國際市場，並透過「大河智贏」逐步完善全球投資版圖。公司期望在穩健風控的基礎上，為投資人打造一個能因應不同市場環境、具備長期競爭力的跨市場投資平台。

