大河證券大河智贏計畫聯手한국대체투자자산운용（Korea Alternative Asset Management）展開合作，開拓韓股市場

TAIWAN, TAIWAN, TAIWAN, January 26, 2026 /EINPresswire.com/ -- 大河國際資產管理有限公司旗下大河證券「大河智贏」近期規劃啟動新一階段的跨境市場布局，並已就韓股市場投資方向，與韓國資產管理機構 Korea Alternative Asset Management Co., Ltd.（한국대체투자자산운용） 展開交流與合作評估，未來不排除透過策略合作方式，深化對韓國資本市場的研究與投資參與。

根據公開資料顯示，Korea Alternative Asset Management 成立於 2015 年，總部設於韓國首爾，為一家專注於**替代投資（Alternative Investment）**與資產運用的專業機構。其業務範圍涵蓋私募基金募集、投資顧問及投資委託管理，並以風險控管、投資流程制度化與長期穩健收益為核心經營理念，在韓國替代投資市場具備一定的在地研究與執行經驗。

大河國際資產管理有限公司成立於 2014 年，總部位於香港，長期致力於提供台灣、香港及美國市場的一站式金融服務與跨市場投資解決方案。公司以完善的投資流程、嚴謹的風險管理體系及多元化服務平台為基礎，持續關注亞洲及國際資本市場的結構性機會，致力為投資人打造兼顧穩定性與長期價值的投資環境。

旗下「大河智贏計畫」則聚焦於跨市場資產配置與策略研究，透過整合研究分析、交易執行與風控機制，協助投資人因應全球市場快速變化，提升資金運用效率與投資彈性。

隨著亞洲資本市場逐步回溫，韓國股市因其在半導體、科技製造、金融與出口導向產業的結構優勢，再度成為國際資金關注焦點。大河國際資產管理表示，本次規劃與 Korea Alternative Asset Management 展開交流，主要目的是強化對韓股市場的在地研究深度，並評估未來在研究資源共享、投資策略交流及替代投資領域的潛在合作空間。

目前雙方仍處於前期評估與策略討論階段，合作形式尚未定案，後續將視市場環境、法規條件及投資風險評估結果，審慎推進相關規劃。大河國際資產管理強調，所有投資布局皆將以合規、風控與投資人權益為優先考量。

業界人士指出，近年亞洲資產管理機構在區域市場的合作趨勢日益明顯，透過跨境交流與策略互補，有助於提升研究效率與投資視角多元性。對於台港投資人而言，若能結合在地專業研究與跨市場投資經驗，將有助於更全面地理解韓股市場的結構與投資機會。

大河國際資產管理亦表示，未來除韓股市場外，仍將持續關注其他亞洲與國際市場的投資潛力，並透過制度化的投資流程與風險控管架構，穩步推進全球化布局策略。

整體而言，本次規劃中的交流與合作評估，代表大河智贏計畫在亞洲市場布局上的重要一步，也顯示公司持續以長期視角審慎拓展投資版圖的發展方向。



