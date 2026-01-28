Sonic Manufacturing Technologies Announces Comprehensive Conformal Coating Capabilities
Sonic Manufacturing Technologies (www.sonicmfg.com) today announced its expanded conformal coating capabilities, offering advanced protection solutions for printed circuit assemblies across multiple high-reliability industries. Conformal coatings are thin, nonconductive dielectric layers that protect electronic components from contamination, moisture, salt spray, fungus, dust, and corrosion.
Initially developed for military and aerospace applications, conformal coating technology has evolved significantly over five decades. Today's advanced materials and processes enable protection for medical devices, consumer electronics, transportation systems, and automotive applications—particularly critical for electric vehicle electronics operating in demanding environments.
Comprehensive Coating Chemistry Solutions
Understanding coating chemistry is fundamental to successful application. Sonic Manufacturing offers expertise across multiple coating families, each providing unique properties and characteristics tailored to specific application requirements.
About Sonic Manufacturing Technologies
Sonic Manufacturing Technologies specializes in advanced electronics manufacturing services, including conformal coating, PCB assembly, and precision manufacturing solutions. With state-of-the-art facilities and comprehensive industry certifications, Sonic Manufacturing serves the automotive, medical, aerospace, defense, and robotics industries with mission-critical protection and assembly services.
Manmeet Wirk: Vice President of Sales and Marketing
Sonic Manufacturing Technology
+1 510-826-5406
mwirk@sonicmfg.com
