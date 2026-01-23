AnimaNext、AIスマートカードで日本のビジネス文化を再定義
EINPresswire.com/ -- インターナショナルデザインジャパン合同会社は、日本のビジネスにおけるつながり方とコミュニケーションの在り方を変える AIスマートカード「AnimaNext」 の正式リリースを発表しました。
AnimaNextは、従来のデジタル名刺の概念を大きく超えるプロダクトです。AIスマートカードとして設計されたAnimaNextは、カードやリングをスマートフォンにかざすだけで、プロフィール情報、連絡
先、Webサイト、ポートフォリオ、SNSなどを瞬時に共有できます。アプリのインストールは不要で、誰でも自然に使える、現代の働き方に合った新しい自己紹介体験を提供します。
すでに多くの日本企業が、AnimaNextを新しいビジネスコミュニケーションの標準として導入しています。紙の名刺に依存することなく、洗練された再利用可能なAIスマートカードやリングを通じて、印象に残る第一印象を実現しています。情報はいつでもオンラインで更新できるため、役職変更や連絡先の変更のたびに名刺を刷り直す必要がありません。
AnimaNextは、日本のビジネス文化そのものを変えつつあります。
導入企業からは、第一印象の向上、スムーズな出会い、フォローアップのしやすさといった声が多く寄せられています。また、紙の使用量や印刷コストの削減といった実務的なメリットを享受しながらも、対面での品格や信頼感を損なわない点が高く評価されています。ユーザーからは、AnimaNextは「名刺の代替」ではなく、「名刺の進化形」であると語られています。
企業向けの需要拡大に伴い、インターナショナルデザインジャパン合同会社では、ロゴやブランドカラーを反映した カスタマイズ可能なAnimaNext AIスマートカードおよびリング の提供も開始しました。企業ごとのブランドアイデンティティを保ちながら、すべてのビジネスシーンで統一感のある印象を与えることが可能です。
AnimaNextはカードタイプに加え、リングなどのウェアラブル形式でも展開されています。財布を取り出すことなく、日常の動作の中で自然に自分の情報を共有できる新しい選択肢として、多くのプロ
フェッショナルに支持されています。
創業者について
AnimaNextは、インターナショナルデザインジャパン合同会社 代表社員 カルロス・ラストレス によって開発されました。
カルロスは Apple Design Awards受賞者、MBA、シニアプロダクトデザイナー、ソフトウェアエンジニアであり、TEDxスピーカーとして2度登壇しています。また、オーストリア・ウィーンの国連（UN Vienna） において、デザインとテクノロジー、文化変革について講演を行っています。
デザイン、ソフトウェア、人間行動の交差点で数多くのプロダクトを手がけてきた経験をもとに、カルロスは「日本の大切な名刺文化を尊重しながら、自然な形で未来へ進化させる」ことを目指して AnimaNextを構想しました。複雑さを排し、直感的で文化的に配慮されたプロダクトづくりを信条としています。
インターナショナルデザインジャパン合同会社は、実社会での価値創出と洗練されたデザインを軸に、AnimaNextを通じて人と人とのつながり方をこれからも進化させていきます。
