तुर्की अलालशेख की उपस्थिति में और रियाद सीज़न के तहत, जॉय अवॉर्ड्स के छठे संस्करण में वैश्विक सितारों का सम्मान

रियाद, SAUDI ARABIA, January 18, 2026 /EINPresswire.com/ -- शनिवार शाम को, रियाद सीज़न के अंतर्गत आयोजित जॉय अवॉर्ड्स 2026 के छठे संस्करण का आयोजन रियाद में किया गया। यह समारोह जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी (GEA) द्वारा एमबीसी के साथ रणनीतिक साझेदारी में आयोजित हुआ। इस भव्य समारोह में जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष, महामहिम तुर्की अलालशेख की उपस्थिति रही। यह एक असाधारण शाम थी, जिसमें अरब जगत और अंतरराष्ट्रीय स्तर से सिनेमा, ड्रामा, संगीत, खेल और डिजिटल क्षेत्र की प्रमुख हस्तियों ने भाग लिया, साथ ही व्यापक मीडिया कवरेज और जनसहभागिता भी देखने को मिली।

इस समारोह का सीधा प्रसारण एमबीसी1, एमबीसी मिस्र, एमबीसी इराक और एमबीसी5 पर किया गया, इसके अलावा एमबीसी शाहिद स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर भी दर्शकों ने इसे देखा। दर्शकों ने सितारों के आगमन और लैवेंडर कार्पेट के खास पलों को देखा, जिसके बाद पुरस्कार वितरण, सम्मान समारोह और लाइव संगीत व परफॉर्मेंस से सजी एक संपूर्ण मनोरंजन प्रस्तुति देखने को मिली।

शाम की शुरुआत कलाकारों और मशहूर हस्तियों के आगमन से हुई, जहां उत्सव का माहौल, व्यापक मीडिया कवरेज और सितारों की पहली झलक पर जबरदस्त प्रतिक्रिया देखने को मिली। इसके बाद महामहिम तुर्की अलालशेख का आगमन हुआ, जिसने आधिकारिक कार्यक्रम से पहले शाम का एक प्रमुख क्षण चिह्नित किया। इसके पश्चात सऊदी राष्ट्रगान प्रस्तुत किया गया, जिसके बाद समारोह की भव्य शुरुआत वैश्विक गायिका कैटी पेरी की विशेष प्रस्तुति से हुई। इस ओपनिंग परफॉर्मेंस में ऑर्केस्ट्रा, नर्तक और विशेष प्रभावों के साथ एक शानदार दृश्य अनुभव प्रस्तुत किया गया, जो आयोजन की भव्यता और सटीक तैयारी को दर्शाता है।

इसके बाद पिलाबोलस समूह ने एक शैडो-डांस प्रस्तुति दी, जिसने मंच पर अभिनव और दृश्यात्मक अनुभव जोड़ा। इसके बाद पुरस्कार वितरण की प्रक्रिया शुरू हुई, जहां उपस्थित दर्शकों और मीडिया में उत्सुकता स्पष्ट रूप से देखने को मिली।

फेवरेट सीरीज़ अभिनेता पुरस्कार रज़ाने जमाल और मेन्ना शलबी द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस श्रेणी में अब्दुलरहमान बिन नाफे (शारे अल-अशा), अब्दुलमोहसेन अलनेमर (अल मरसा), मोअतासेम अल नहार (नफ़स) और हिशाम माजेद (अशघाल शक्का गद्दन) नामांकित थे। विजेता के रूप में अब्दुलमोहसेन अलनेमर की घोषणा की गई।

इसके बाद टूबा ब्यूयूकुस्तुन और हालित एर्गेंच ने फेवरेट लेवेंट सीरीज़ पुरस्कार प्रस्तुत किया, जिसमें असर, बि अल दम, तहत साबे’ अरद और सलमा नामांकित थे। यह पुरस्कार सलमा को प्रदान किया गया।

समारोह के दौरान लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड के अंतर्गत एक विशेष सम्मान क्षण में महामहिम तुर्की अलालशेख ने मिस्र के प्रसिद्ध चित्रकार और पूर्व संस्कृति मंत्री फारूक होस्नी को सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने इस सम्मान को प्रस्तुत करना अपने लिए गौरव बताया, जबकि फारूक होस्नी ने सऊदी अरब, उसके नेतृत्व और महामहिम के प्रति आभार व्यक्त किया।

इसके बाद विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार और सम्मान क्रमशः प्रस्तुत किए गए, जिनमें उभरते कलाकार, टीवी सीरीज़, संगीत, खेल, प्रभावशाली व्यक्तित्व, फिल्म निर्देशन, अभिनय और अंतरराष्ट्रीय हस्तियों को सम्मानित किया गया। समारोह में एंगहम, रॉबी विलियम्स, इल डिवो, कैटी पेरी सहित कई वैश्विक कलाकारों की लाइव प्रस्तुतियाँ शामिल रहीं, जिन्होंने दर्शकों के साथ गहरा संवाद स्थापित किया।

खेल श्रेणियों में यासीन बूनू और सऊदी एथलीट लैला अलक़हतानी को सम्मानित किया गया, जबकि मनोरंजन जगत में नासिर अल-ख़ेलैफ़ी, फॉरेस्ट व्हिटेकर और मिल्ली बॉबी ब्राउन को प्रमुख मानद पुरस्कार प्रदान किए गए।

समारोह का समापन “इन मेमोरियम” खंड और अंतिम कलात्मक प्रस्तुति के साथ हुआ, जिसने 2025 में दिवंगत कलाकारों को श्रद्धांजलि दी। समापन प्रसारण में यह पुष्टि की गई कि जॉय अवॉर्ड्स, रियाद सीज़न के अंतर्गत, क्षेत्र के सबसे बड़े और प्रभावशाली मनोरंजन सम्मान समारोहों में से एक बन चुका है, जो वैश्विक उपस्थिति, लाइव परफॉर्मेंस और दर्शक सहभागिता को एक साथ लाता है।

