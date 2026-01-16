Anesthesia Kit Recall: Medline Removes Anesthesia Circuits and Anesthesia Circuit Kits

|DYNJ1001A
|All lots beginning with 25E, 25F, 25G, or 25H
|DYNJAA10261B
|All lots beginning with 25E, 25F, 25G, or 25H
|DYNJAA10591
|All lots beginning with 25E, 25F, 25G, or 25H
|DYNJAA10706B
|All lots beginning with 25E, 25F, 25G, or 25H
|DYNJAA10922B
|All lots beginning with 25E, 25F, 25G, or 25H
|DYNJAA11095
|All lots beginning with 25E, 25F, 25G, or 25H
|DYNJ10550
|All lots beginning with 25E, 25F, 25G, or 25H
|DYNJAA10368A
|All lots beginning with 25E, 25F, 25G, or 25H
|DYNJAA10601
|All lots beginning with 25E, 25F, 25G, or 25H
|DYNJAA10741A
|All lots beginning with 25E, 25F, 25G, or 25H
|DYNJAA10971A
|All lots beginning with 25E, 25F, 25G, or 25H
|DYNJAA11126
|All lots beginning with 25E, 25F, 25G, or 25H
|DYNJAA0360
|All lots beginning with 25E, 25F, 25G, or 25H
|DYNJAA10392
|All lots beginning with 25E, 25F, 25G, or 25H
|DYNJAA10639A
|All lots beginning with 25E, 25F, 25G, or 25H
|DYNJAA10775
|All lots beginning with 25E, 25F, 25G, or 25H
|DYNJAA10973A
|All lots beginning with 25E, 25F, 25G, or 25H
|DYNJAA6555G
|All lots beginning with 25E, 25F, 25G, or 25H
|DYNJAA0368A
|All lots beginning with 25E, 25F, 25G, or 25H
|DYNJAA10430A
|All lots beginning with 25E, 25F, 25G, or 25H
|DYNJAA10641
|All lots beginning with 25E, 25F, 25G, or 25H
|DYNJAA10817
|All lots beginning with 25E, 25F, 25G, or 25H
|DYNJAA11030A
|All lots beginning with 25E, 25F, 25G, or 25H
|DYNJAA10230
|All lots beginning with 25E, 25F, 25G, or 25H
|DYNJAA0433
|All lots beginning with 25E, 25F, 25G, or 25H
|DYNJAA10547A
|All lots beginning with 25E, 25F, 25G, or 25H
|DYNJAA10656A
|All lots beginning with 25E, 25F, 25G, or 25H
|DYNJAA10851
|All lots beginning with 25E, 25F, 25G, or 25H
|DYNJAA11087
|All lots beginning with 25E, 25F, 25G, or 25H
|DYNJAA10920
|All lots beginning with 25E, 25F, 25G, or 25H
|DYNJ909113F
|25IBM788
|DYNJ909120D
|25IBF809
|DYNJ909123F
|25IBF707
|DYNJ909125G
|25IBD459
|DYNJ909132F
|25IBF708
|DYNJAA10368A
|25IBK072
|DYNJAA10430A
|25IBH048
|DYNJAA10775
|25IBD803
|DYNJAA10851
|25IBL075
