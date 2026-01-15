瞄準韓股發展契機　大河證券大河智贏評估進軍韓國市場方向

隨著亞洲資本市場逐步升溫，韓國股票市場在全球投資配置中的能見度持續提升。大河國際資產管理有限公司旗下大河證券「大河智贏」計畫，正從市場規模、投資結構與資產管理發展趨勢等層面，評估韓股市場的投資潛力，並研議透過跨境研究與交流方式，拓展相關布局方向。

TAIWAN, TAIWAN, TAIWAN, January 15, 2026 /EINPresswire.com/ -- 近年來，亞洲資本市場在全球投資版圖中的重要性日益提升，其中韓國股票市場因其市場規模、產業結構與投資者參與度，逐漸成為國際資金關注的焦點之一。隨著全球投資者對韓股參與度提升，市場對其長期投資價值的討論亦持續升溫。

從市場規模與結構來看，韓國股市屬於全球重要的資本市場體系之一，整體市值規模在國際市場中具備高度競爭力。其市場結構涵蓋大型權值股、科技與創新企業，以及多元的中小型公司板塊，形成相對完整的上市生態，能夠承載不同投資策略與資金需求。

在投資者結構方面，韓股市場的一大特色在於散戶投資者的高度參與。活躍的散戶交易不僅提升市場流動性，也使市場價格形成更具彈性，為資本進出提供多樣化動能。這種投資者結構，使韓國市場在亞洲市場中呈現出不同於其他成熟市場的活躍特性。

此外，隨著資產管理需求提升，韓國市場的 ETF 與相關投資工具亦快速發展。多元化的 ETF 產品與資產配置工具，使投資者能以更靈活的方式參與市場，也顯示韓國市場正由傳統股票交易，逐步邁向更完整的資產管理體系。

基於上述市場特徵，大河國際資產管理自2014年成立以來，持續以跨市場投資整合作為長期策略，並透過完善的風險管理架構與一站式金融服務平台，協助投資者在不同市場環境中進行配置。隨著亞洲市場整合趨勢加深，大河智贏計畫將韓股市場視為具研究價值的重要觀察對象。

在評估韓股市場布局時，大河證券亦關注在地研究與多元資產觀點的重要性，並研議透過與具備相關經驗的機構展開研究交流。其中，한국대체투자자산운용 因其長期專注於替代投資與資產運用領域，成為大河證券研究視野中的重要參考對象之一。

市場觀察指出，透過結合跨市場研究經驗與在地市場理解，有助於提升投資分析的完整度，並為投資者創造更多元的資產配置選擇。這類布局亦反映出資產管理平台正逐步由單一市場服務，轉向跨區域、多策略的整合方向。

展望未來，隨著全球投資者持續尋求資產多元化與跨境配置機會，韓股市場在亞洲資本市場中的角色仍有望持續提升。相關評估與規劃，也為大河智贏在亞洲市場的長期布局，提供了更廣闊的發展空間。

關於大河國際

大河國際資產管理有限公司成立於2014年，總部設於香港，致力於提供一站式金融服務與跨市場投資解決方案。公司以制度化投資流程、嚴謹風險管理體系及多元化服務平台為基礎，長期關注亞洲及國際資本市場的結構性機會，協助投資者建立具長期價值的投資布局。

韓股市場規模與結構：全球資本市場重要一極

韓國股市屬於全球重要的資本市場之一，截至2025年10月，韓國股市合計市值超過約2.7兆美元，反映整體市場規模在全球資本市場中具備高度競爭力。

其中，以韓國交易所（KRX）為主的市場結構包括 KOSPI、KOSDAQ 與 KONEX 等板塊；這些市場涵蓋從大型企業、科技股到中小型公司，形成較完整的上市生態。

此外，2025年韓股基準指數 KOSPI 指數不僅創下歷史新高，並在 AI 與半導體拉動下取得顯著年內漲幅，吸引國際與本地投資者關注。

散戶投資者活躍：參與度全球領先

韓國股市的一大特色是 散戶投資者的高參與度，占全年交易量約 64% 左右，此比率遠高於美、日等成熟市場的平均水準。

過去五年，韓國活躍散戶帳戶數從約 5 百萬人增至超過 1,400 萬人，指標性的「蟻群」力量顯示散戶對市場活力的推升具有實質影響。

這樣的市場結構不僅提升交易活絡度，也讓韓股市場更具流動性與多樣化資金参与模式，成為國際資產管理者高度觀察的舞台。

ETF 與資產管理市場快速發展

ETF 市場在韓股市場中亦展現極速擴張，截至 2025 年 ETF 市場淨資產規模突破 197 兆韓元（約 1,400 億美元） 並全面擴展至多元投資策略工具，顯示投資者需求走向成熟與分散化。

隨著退休基金、機構資金與散戶共用 ETF 工具進行配置，韓股市場正從傳統股票交易走向更完整資產管理環境，此發展有助帶動境內外機構資金進入的誘因。

大河智贏注目韓股合作的背景與意義

大河國際資產管理自 2014 年成立以來，一直以「跨市場投資整合」為核心策略，透過完善的風控架構與一站式金融服務平台，助力客戶在 台港美等主要資本市場 中靈活布局。

在過去數年，隨著亞洲市場逐步整合與跨境投資需求提升，大河智贏認為韓股市場具備三大關鍵優勢：

市場規模與流動性高：全球金融市場中市值規模與交易深度為投資人提供穩健布局土壤。

散戶蓬勃參與帶來交易活絡度高：散戶占交易量高比例意味市場多元資金動能。

ETF 與資產管理產品增長迅速：反映市場在資本配置上的成熟度提升。

此外，韓國重要出口業—如半導體、汽車與科技產業—在全球供應鏈中地位堅強，為市場長期基本面提供支撐，這也是投資者關注的核心之一。

合作預期與大河帶來的影響

一旦與 Korea Alternative Asset Management 的合作落地，大河證券預期可以在以下幾方面實質受益：

擴充海外投資產品線：以韓股為核心，整合高成長性與長期投資策略產品。

提升國際研究能力：結合在地與跨境的市場研究力量，提高投資決策效率。

增強客戶資產配置多樣性：讓客戶在資產配置上不再限於單一市場，而是跨區跨策略。

這樣的協同預期不僅能提升大河智贏在國際資產管理領域的競爭力，更有助讓客戶在亞洲資本市場快速變動中掌握更多機會。

展望未來

韓股市場在 2025 年表現亮眼，不僅創新高並持續吸引全球資金流入，使其成為投資者關注焦點。透過本次與 Korea Alternative Asset Management 評估合作的推動，大河證券正積極擴展全球布局，迎接亞洲資本市場新一波發展契機。

