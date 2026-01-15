深化亞洲證券市場連結　大河證券評估韓股跨境合作新方向

在亞洲資本市場跨境互動持續深化的背景下，大河國際資產管理有限公司旗下大河證券，正評估透過策略交流方式，加強對韓國股票市場的研究與投資理解。相關規劃被視為「大河智贏」計畫在亞洲跨市場布局中的重要觀察方向。

在此背景下，大河國際資產管理有限公司旗下大河證券，正規劃將韓國股票市場納入其亞洲市場研究與布局的重點方向之一，並評估與具備在地投資經驗的韓國資產管理機構展開交流會談，以深化對當地市場的理解。

公開資料顯示，한국대체투자자산운용（Korea Alternative Asset Management）成立於2015年，總部設於首爾，專注於替代投資與資產管理領域，業務涵蓋私募投資、投資顧問與投資委託管理等。其投資理念強調風險識別、流程制度化與長期穩健收益，並在韓國替代投資市場累積一定的研究與實務經驗。

替代投資作為傳統股票與債券以外的重要資產類別，近年逐漸成為機構與高資產投資者進行風險分散與組合優化的重要工具。韓國市場在相關領域的發展，也反映出資本市場結構持續多元化的趨勢。

從市場環境來看，韓國股票市場具備成熟的交易制度與良好的流動性基礎，涵蓋大型權值股、中小型企業及科技創新板塊，形成多層次的市場結構。此外，韓股市場中投資者參與度高，交易活躍，有助於市場資訊流通與價格形成，亦提升對國際資金的吸引力。

在制度層面，韓國交易市場近年持續推動市場改革與公司治理優化，致力於提升企業價值與資本效率，進一步增強市場的國際競爭力。這些因素，使韓國市場在亞洲投資版圖中的戰略地位逐步提升。

對大河證券而言，關注韓股市場並非單一市場選擇，而是基於跨市場配置與長期投資結構的考量。透過引入更深入的在地研究與替代投資視角，有助於補強對市場結構與投資機會的理解，並為未來策略規劃提供更完整的參考。

市場觀察指出，亞洲資產管理機構近年愈發重視「區域深耕與跨市場整合」的發展模式。透過策略交流與研究互補，不僅能降低資訊落差，也有助於提升投資分析的深度與多元性。

整體而言，大河證券此次針對韓股市場的交流與合作評估，反映出其在亞洲市場布局上的長期思維。隨著跨境投資需求持續升溫，相關規劃也為未來亞洲證券市場的連結與發展提供了更多觀察空間。

關於大河國際

大河國際資產管理有限公司成立於2014年，總部設於香港，致力於提供一站式金融服務與跨市場投資解決方案。公司以制度化投資流程、嚴謹的風險管理體系及多元化服務平台為基礎，長期關注亞洲及國際資本市場的結構性機會，協助投資者建立具長期價值的投資布局。

韓國 Korea Alternative Asset Management 公司背景

한국대체투자자산운용（Korea Alternative Asset Management Co.）成立於 2015 年 6 月 10 日，是一家專注於替代投資資產管理（Alternative Investments） 的資產管理公司，總部位於首爾市中心，組織規模包括約 27 名專業人才，主要經營包括一般私募集合投資業、投資顧問業及投資委託運用等業務。其投資理念強調提前識別與控制投資風險、透明及客戶最大利益優先，以追求長期穩健收益與資本保護為核心目標。

替代投資本身涵蓋傳統股票、債券以外的投資工具，如私募股權、基礎建設、不動產或其他結構性產品等，是機構及高淨值投資者常用以分散風險與提升投資組合報酬的策略。韓國本地機構在替代資產配置的積極布局也反映出市場對整體投資結構多元化的需求與趨勢。

韓股市場的特色與發展潛力

韓股市場作為亞洲重要的資本市場之一，具有成熟的股票交易制度、深度流動性與多層次板塊架構。截至 2025 年底，韓國交易所（KRX）市值規模位居全球前列，不僅包含大型權值股，也有豐富的中小型與科技創新企業上市機會。這樣的市場框架，有助於吸引國內外資金配置，以達到資產增值與投資多樣化的需求。

此外，韓股市場中的投資者結構也相當活躍。具體而言，散戶投資者在全年交易量中占比相當高，顯示本地投資者參與度強、交易熱度旺盛。這種高參與度有助於提升市場流動性與資訊傳播效率，吸引國際機構與海外投資者的關注。

在制度層面上，韓國交易所近年更透過市場基準改革與企業價值提升政策等舉措，強化上市公司治理、提高市場資本效率，進一步擴大市場對全球投資人的吸引力。

為何大河證券注目韓股合作？

大河國際資產管理成立於 2014 年，總部設於香港，致力提供台港美三地的一站式金融服務與跨市場投資解決方案。憑藉完善的投資流程、嚴格的風險管理體系與多元化服務平台，大河智贏計畫長期關注亞洲及國際資本市場的機會與變化，並努力為投資者打造穩健且具有長期價值的投資環境。

對大河來說，韓股市場具備三項吸引力：

一、成熟市場與高流動性 — 相較於區域中其它新興市場，韓股在制度完整性、交易深度與投資者基礎上更具優勢，有利於產品設計與資金部署。

二、本地替代投資機會有潛力 — 韓股與替代資產策略努力拓展的背景下，具備相對完整的產品與結構設計空間。透過專業合作夥伴如 Korea Alternative Asset Management，能夠增加對韓國本地機構型投資工具的探索與引進。

三、散戶與中小型資金參與活躍 — 韓股高參與度的散戶結構，意味著投資者教育與資產管理平台的建置有廣闊市場空間，特別是對於那些尋求更靈活策略與跨境投資機會的台港投資者而言。

合作若達成，對市場和投資者的影響

如果大河證券與 Korea Alternative Asset Management 的合作進一步落實，將在多方面為市場與投資者帶來機會：

提升跨境投資服務能力

透過雙方合作，大河有望引入更多針對韓股的研究報告、策略性產品與替代資產管理工具，使原本主要聚焦台港美市場的客戶能在一個平台內獲得涵蓋韓股的完整投資選擇。

強化投顧與跟單功能的運用

大河智贏計畫下的投顧與跟單策略可讓散戶投資者更容易追蹤專業基金經理的操作，達到「解放雙手」的目的。不需自行深入分析，而是透過投顧策略同步執行與績效曝光，提高一般投資者參與國際市場的成功率。

創造更多跨市場資產配置可能

合作可望使台港市場的資金接觸更多韓國本地投資機會，例如特定主題科技股、高成長企業及替代投資工具等。這有助於投資者分散單一市場風險，提高長期資產配置效率。

提升教育與投資者參與度

透過雙方的資源整合，未來可能推動更多教育活動，如線上線下投資策略分享會、研討會或市場走勢分析報告等，強化一般投資者對韓股市場與替代投資策略的理解與掌握。

展望未來

整體而言，大河證券與 Korea Alternative Asset Management 正處於合作評估階段，但其顯示出對韓股市場機會的高度重視。隨著全球投資者持續尋求資產多元化與跨境配置的策略，亞洲跨市場的連結與合作已成為資本市場新趨勢。大河智贏藉由這樣的佈局不僅提升自身投資產品與服務的競爭力，也可能重新定義散戶與專業資金在韓股及亞洲市場的參與方式。

