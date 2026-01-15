跨境布局再下一城？大河證券大河智贏研擬與韓國頂級資產管理機構展開合作會談

聚焦韓股市場與另類資產研究，評估深化亞洲跨境投資布局

TAIWAN, TAIWAN, TAIWAN, January 15, 2026 /EINPresswire.com/ -- 近年來，亞洲資本市場在全球投資版圖中的比重持續上升，其中韓國股市因其市場規模、交易流動性與產業集中度，逐步成為國際資金配置的重要市場之一。根據公開市場資料顯示，韓國證券市場長期位居全球前十大股市行列，在亞洲地區僅次於日本與中國主要市場，展現高度的市場成熟度與國際化特性。

從市場結構來看，韓股市場的核心優勢來自其完整的產業鏈布局。半導體、電子製造、汽車、化工及金融服務等產業，在全球供應鏈中占據關鍵地位，使韓國上市企業與全球景氣循環保持高度連動，也為投資人提供相對清晰且具可追蹤性的產業投資主題。加上市場交易制度成熟、外資參與比例高，韓股長期被視為亞洲重要的資金配置節點。

在未來發展前景方面，隨著科技升級、產業轉型與資本市場持續開放，韓國股市在中長期仍被多數市場人士視為具備成長潛力的成熟市場。尤其在全球投資趨勢逐步由單一市場集中，轉向多市場、多資產分散配置的背景下，兼具流動性與產業代表性的韓股，展現出策略性配置價值。

正是在此市場環境下，大河國際資產管理有限公司旗下大河證券與「大河智贏」計畫，開始將韓國市場納入跨境布局的重點研究方向，並研擬就另類資產與相關投資策略，與 韓國大體投資資產運用股份有限公司 展開合作會談。相關規劃旨在透過在地研究視角與跨市場經驗互補，深化對韓國市場結構與投資生態的理解。

大河國際資產管理成立於2014年，總部設於香港，長期致力於提供台灣、香港及美國市場的一站式金融服務與跨市場投資解決方案。公司以制度化投資流程、嚴謹風險管理架構及多元化服務平台為核心，持續強化對亞洲及國際資本市場的研究深度，並協助投資人進行更有效率的資產配置。

旗下「大河智贏」則以全球市場為視角，強調在不同經濟週期中，透過跨市場研究與策略整合，提升投資穩定度與長期收益潛力。此次研擬與韓國大體投資資產運用股份有限公司展開會談，正是基於提升韓股研究深度與探索另類資產投資可能性的長期戰略考量。

公開資料顯示，韓國大體投資資產運用股份有限公司成立於2015年，總部位於首爾，專注於另類資產與投資運用相關業務，長期強調風險控管、投資流程制度化與穩健回報。若未來合作條件成熟，將有助於補強對韓國市場的在地研究視角，並為跨境投資策略提供更多實務層面的參考。

大河國際資產管理強調，目前相關合作仍屬於研擬與會談階段，後續是否推進實質合作，將視市場環境、投資條件與法規合規評估結果而定。公司未來仍將秉持審慎原則，在風險可控的前提下，穩步推動跨境布局策略。

關於大河國際

大河國際資產管理有限公司成立於2014年，總部設於香港，致力於提供一站式金融服務與跨市場投資解決方案。公司以制度化投資流程、嚴謹風險管理體系及多元化服務平台為基礎，長期關注亞洲及國際資本市場的結構性機會，協助投資者建立具長期價值的跨市場投資布局。

