施瓦布基金会奖项公布2026年获奖者，扩展其影响近10亿人生活的社会创新者和企业家社群
达沃斯-克洛斯特, SWITZERLAND, January 13, 2026 /EINPresswire.com/ -- 施瓦布社会企业家基金会今天宣布2026年度“社会企业家与创新者奖”获奖者，名单由来自17个组织的21位先锋领导者组成。获奖者将加入基金会社群，一个由社会创新者和企业家组成、并在过去27年改善了遍及190个国家/地区超过9.5亿人生活的群体。
施瓦布社会企业家基金会联合创始人兼主席希尔德·施瓦布表示说：“今年的获奖者展现了我们社会创新者和企业家社群的非凡韧性和创造力。在前所未有的动荡和不确定性中，这些领导者不仅调整了模式，还加深了对长期影响的承诺。他们的成就以及更广泛社群的成就证明以使命驱动的创新能够真正改变社会，建设一个更包容、更可持续的未来。我为基金会在帮助这个卓越社群蓬勃发展中发挥的作用感到自豪。”
施瓦布基金会2026年《Built to Last：社会创新转型》报告的洞见突显尽管面临宏观经济和地缘政治不确定性，社会创新领域仍保持韧性。过去一年，创新者共筹集到9.7亿美元资金和8900万美元实物捐助。
施瓦布基金会为社会创新者发挥着至关重要的召集与赋能作用，提供值得信赖的协作、学习和曝光平台。超过80%接受调查的创新者表示基金会帮助推进工作并强化系统思维，70%以上认为基金会促成了新伙伴关系，半数接受调查的创新者认为基金会的支持增强了其运营能力。
“Rise Ahead Pledge”由领先企业共同承诺在2030年前推动社会经济发展。CJ集团、联想、Northwell Health和PROSUS新加入该承诺，使签署方总数达到28家。其中25家组织还报告了其2024年的社会创新支出情况。这些组织自承诺启动以来已在社会创新方面投资5.25亿美元，其中36%通过社会采购提供，25%为非资金支持，23%为资金支持。该承诺推动了社会采购、社会企业数据收集标准化及影响力投资的重大进展。
施瓦布社会企业家基金会主任兼世界经济论坛基金会负责人弗朗索瓦·博尼奇表示：
“未来十年必须坚定地将社会创新模式从边缘推向主流，不仅改变市场，还要改变思维方式。通过将影响力实践融入传统经济体系并放大推动变革者的声音，我们正在为更包容、更可持续的全球经济奠定基础。”
21位获奖者分为四类：
1. 社会企业家
采用创新、市场化方法直接解决社会问题的企业家：
• Kibret Abebe（埃塞俄比亚Tebita Ambulance）：开创紧急医疗服务和院前护理
• Ioana Bauer Sǎndescu（罗马尼亚eLiberare）：防止和识别人贩及性剥削，全面支持幸存者
• Minhaj Chowdhury（孟加拉Drinkwell）：通过专利过滤技术提供安全、可负担的饮用水
• Mario Haberfeld（巴西Onçafari）：推动野生动物保护和生态旅游，保护美洲虎等濒危物种，并共同领导南美地区的“美洲虎河流计划”
• Omar Itani（黎巴嫩FabricAID）：建立循环纺织经济，改善弱势群体获取平价服装的渠道
• Olivia Onyemaobi（尼日利亚Pad-Up Creations）：用可重复使用卫生巾解决经期贫困
• Ana María Raad Briz（智利Fundación Reimagina）：推动教育创新，赋能青年
• Piyush Tewari（印度SaveLIFE Foundation）：改善道路安全和紧急响应系统
2. 企业社会创新者
跨国或区域公司中推动开发新产品、服务、举措或商业模式以应对社会和环境挑战的领导者：
• François-Ghislain Morillion（法国VEJA）：通过将社会、经济和生态正义融入供应链，变革鞋业
• Karen Basiye（肯尼亚Safaricom）：推动电信行业的社会和环境影响
• Hamzah Sarwar（英国Reckitt）：领导创造积极健康成果、强化社群和促进公平的举措
3. 公共社会创新者
公共部门领导者，借助社会创新的力量，通过政策、法规或公共举措创造公共利益：
• Mamadou Ndiaye（塞内加尔微金融与社会团结经济部）：促进包容性经济发展和社会创业
• Orlando Rojas（智利政府实验室）：提升公共服务和公民参与
• Viviantie Sarjuni（马来西亚国家创业研究所INSKEN）：支持农村生计和包容性创业生态系统
4. 集体社会创新者
联合各类组织解决单个主体无法应对的复杂问题的创新者：
• Emad Adly和Ghada Ahmadein（埃及阿拉伯环境与发展网络）：推动环境可持续性和公民社会参与
• Talia Milgrom-Elcott和Maya Morales Garcia（美国Beyond100K）：终结STEM教师短缺的全国运动中枢
• Juliana Uribe Villegas、Mariana Díaz和Lina Torres（哥伦比亚Movilizatorio）：在当今高度互联的世界中，通过创新实践、能力建设并联合各类运动联盟，推动民主、社会和气候行动
如需了解2026年获奖者及施瓦布基金会更广泛社会创新者社群的详细洞见与信息，请访问：www.wef.ch/schwabfoundation26
Will Kirk
Will Kirk
