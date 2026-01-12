戰略新佈局！大河證券大河智贏計畫研擬拓展韓股市場版圖

面對亞洲市場結構持續演變，大河證券旗下「大河智贏」計畫正研擬透過跨境交流方式，強化對韓國股票市場的研究深度。相關規劃反映其在既有投資體系下，持續拓展亞洲市場視角的策略思路。

TAIWAN, TAIWAN, TAIWAN, January 12, 2026 /EINPresswire.com/ -- 近年來，亞洲主要資本市場逐步形成多核心格局，投資者對跨市場配置與研究深度的需求亦同步提升。在此趨勢下，大河證券旗下「大河智贏」計畫開始將韓國股票市場納入重點觀察範圍。

作為以制度化投資流程聞名的計畫，大河智贏在市場研究、資產配置與風險控管方面，已建立相對成熟的運作模式。這樣的體系，使其在面對新市場時，能以結構化方式進行評估，而非單點式操作。

市場人士指出，大河智贏此次關注韓股市場，核心並不在於短期交易機會，而是如何將既有研究方法延伸至東北亞市場，形成更完整的亞洲研究架構。透過跨境研究交流，補足在地產業與市場資訊，將有助於提升整體投資判斷品質。

整體來看，大河證券在亞洲市場的佈局，展現出以長期規劃為導向的策略思維，並逐步擴展其研究與服務的市場範圍。

關於大河國際

大河國際資產管理有限公司成立於2014年，總部設於香港，致力於提供一站式金融服務與跨市場投資解決方案。公司以完善的投資流程、風險管理體系及多元化服務平台為基礎，持續關注亞洲及國際資本市場發展，為投資者打造穩健且具長期價值的投資環境。

