ستة أيام تفصلنا عن حفل توزيع جوائز Joy Awards 2026 و'Chopard' تكشف تفاصيل درع الجوائز
EINPresswire.com/ -- تفصل ستة أيام فقط عن انطلاق حفل جوائز Joy Awards 2026، الذي يُقام مساء السبت المقبل 17 يناير في ANB Arena، بتنظيم من الهيئة العامة للترفيه فعاليات موسم الرياض، في ليلة منتظرة تحتفي بأبرز نجوم وصناع التأثير في العالم العربي، وسط حضور فني وإعلامي واسع.
وكانت قد انطلقت قبل أسابيع مرحلة التصويت الرسمية لجوائز Joy Awards 2026، عقب اختتام مرحلة التسمية التي شهدت مشاركة جماهيرية كبيرة، حيث تم الكشف عن القائمة الكاملة للمرشحين في مختلف الفئات، والتي تضم نخبة من نجوم السينما والدراما والموسيقى والرياضة وصناع المحتوى، على أن يتم تكريم الفائزين خلال الحفل المرتقب.
ومع اكتمال الإعلان عن جميع المرشحين، أصبح أمام الجمهور الفرصة لاختيار نجومهم وأعمالهم المفضلة، في سباق جماهيري يسبق ليلة التتويج المنتظرة.
وفي جانب لافت من الحفل، كشفت الرئيسة المشاركة والمديرة الفنية لدار Chopard كارولين شوفوليه عن تفاصيل صناعة درع جوائز Joy Awards، مؤكدة أن التصميم استُلهم من رمزية الصقر بوصفه رمزًا تاريخيًا للمملكة العربية السعودية يجسد القوة والهيبة والقدرة على الحركة، مشيرة إلى الحرص على تقديم صقر متحرك في تصميمه لا ثابت، بما يتماشى مع هوية الجائزة وقواعد المهرجان العالمي.
وأوضحت أن عملية التصميم انطلقت في مايو الماضي واستغرقت مرحلة النماذج ستة أسابيع، فيما يتطلب تصنيع كل درع نحو سبعين ساعة من العمل اليدوي داخل مصنع الشركة في جنيف.
وبيّنت أن الجوائز مطلية بذهب عيار 18، وتتميز بعيون منحوتة يدويًا من العقيق الأسود الصغير مع قزحية صفراء دقيقة، فيما صُنعت قاعدة الصقر من النحاس المصقول بتشطيب يحاكي لمعان الألماس. يذكر أن علامة Chopard العريقة التي تمتد لأكثر من 160 عاماً، تشارك للعام الثاني على التوالي في المهرجان الذي ينتظره العالم في شهر يناير من كل عام.
