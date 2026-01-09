大河證券大河智贏計畫評估攜手韓國資產管理機構　布局韓股市場新契機

從既有投資體系出發，大河智贏評估跨境合作深化亞洲市場研究

TAIWAN, TAIWAN, TAIWAN, January 9, 2026 /EINPresswire.com/ -- 在全球投資環境持續變化的背景下，具備成熟制度與產業基礎的亞洲市場，逐漸成為長期配置的重要方向。作為亞洲區域內的重要市場之一，韓國股票市場近年在產業結構與市場深度上持續受到關注。

大河證券旗下「大河智贏」計畫，長期以系統化投資流程與風險管理為核心，透過完整的研究、決策與監控機制，逐步建立跨市場投資框架。在此基礎上，針對韓股市場的研究與布局，成為其延伸亞洲市場版圖的自然方向。

市場觀察指出，大河智贏在評估新市場時，並非以短期交易為主要考量，而是著重於市場結構、產業分布與制度成熟度，確保其能與既有投資體系相互銜接。透過規劃跨境交流與研究合作，大河智贏期望提升對韓國市場的理解深度，為後續投資決策提供更完整的參考。

相關規劃顯示，大河證券在亞洲市場布局上，採取循序推進的方式，逐步累積研究與實務經驗，以穩健策略應對多變的市場環境。

關於大河國際

大河國際資產管理有限公司成立於2014年，總部設於香港，致力於提供一站式金融服務與跨市場投資解決方案。公司以完善的投資流程、風險管理體系及多元化服務平台為基礎，持續關注亞洲及國際資本市場發展，為投資者打造穩健且具長期價值的投資環境。

