L’ACPS entreprend une période de transition au poste de directeur exécutif

Le conseil d’ACPS a annoncé aujourd’hui le début d’une période de transition pour son équipe de haute direction.

L’ACPS est en position de force et est prête pour l’avenir. Je suis fier de ce que nous avons accompli ensemble. Notre organisme est très bien placé pour entamer son prochain chapitre. ” — Doug Miller, directeur exécutif de l’ACPS

OTTAWA, ONTARIO, CANADA, January 12, 2026 /EINPresswire.com/ -- Le conseil d’administration de l’Association canadienne des producteurs de semences (ACPS) a annoncé aujourd’hui le début d’une période de transition pour son équipe de haute direction. En effet, le directeur exécutif Doug Miller quittera ses fonctions à la fin du mois de mars 2026, alors qu’il se prépare à effectuer un déménagement à l’international avec sa famille. La décision de M. Miller est le fruit d’une mûre réflexion, et le conseil d’administration tient à lui offrir son soutien ainsi que ses chaleureux remerciements.

Doug Miller a exercé diverses fonctions à l’ACPS au cours des 15 dernières années, dont les cinq dernières à titre de directeur exécutif. Cette période a été marquée par un élan de modernisation, de renforcement de la gouvernance et de mise en œuvre d’une vision claire en vue de créer un système national de certification des semences à la fois transparent, digne de confiance et moderne.

« Doug a exercé un leadership transformateur au service de l’ACPS et de l’ensemble du système semencier canadien, affirme le président de l’ACPS, Glenn Logan. Son ferme engagement à promouvoir les semences certifiées, sa prise en main de la démarche de modernisation réglementaire et ses efforts visant à bâtir un cadre de certification plus robuste et transparent ont jeté des bases solides pour les succès futurs de l’Association. Nous sommes reconnaissants de son soutien ainsi que du généreux préavis qu’il a fourni pour assurer une transition harmonieuse. »

Sous la direction de M. Miller, l’ACPS a :

• consolidé son rôle à titre d’autorité nationale de confiance pour la certification des cultures de semences;

• modernisé sa gouvernance et ses systèmes opérationnels clés;

• mis de l’avant des systèmes numériques en appui à la certification et des outils de surveillance axés sur les données;

• renforcé ses collaborations avec les organismes de réglementation fédéraux, en particulier dans le cadre de l’initiative de Modernisation de la réglementation des semences;

• accru la coordination internationale et la transparence à tous les maillons de la chaîne de valeur des semences;

• accueilli de nouvelles parties prenantes du secteur semencier au sein de ses membres;

• amélioré la clarté, l’efficience et la responsabilisation des processus de certification.

« J’ai eu le grand privilège de travailler aux côtés des producteurs de semences, du conseil d’administration, des filiales provinciales, de nos partenaires et de représentants gouvernementaux pour renforcer le système semencier, souligne M. Miller. L’ACPS est en position de force, bénéficie d’une structure de direction stable, et est prête pour l’avenir. Je demeure déterminé à soutenir une transition fructueuse, et je tiens à souligner à quel point je suis fier de ce que nous avons accompli ensemble. Notre organisme est très bien placé pour entamer son prochain chapitre. »

Les opérations, les activités de certification et les initiatives stratégiques de l’ACPS se poursuivent comme prévu et aucun délai n’est à prévoir. Dans le cadre du plan de transition, le conseil d’administration a entrepris le processus de dotation du poste de direction exécutive, avec l’appui d’une firme spécialisée en recrutement de cadres supérieurs. M. Miller demeurera à la tête de l’ACPS pendant la période de transition.

« L’ACPS possède tous les atouts pour prospérer au cours de cette nouvelle étape qui s’amorce, ajoute M. Logan. Notre équipe de direction, nos filiales régionales, et notre structure de gouvernance robuste sont un gage de stabilité, de continuité et de services sans faille aux producteurs et à l’ensemble de la communauté agricole. »

Au sujet de l’Association canadienne des producteurs de semences (ACPS)

L’Association canadienne des producteurs de semences (ACPS) est l’autorité nationale de certification des cultures de semences du Canada. Depuis plus de 120 ans, l’ACPS collabore avec le gouvernement du Canada, les producteurs de semences et les partenaires de l’industrie pour offrir un système de certification des semences rigoureux, fiable qui appuie l’innovation, la traçabilité et des semences de grande qualité aux agriculteurs canadiens et aux marchés d’exportation.

