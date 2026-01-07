3 分鐘帶你一口氣看懂 2026 最值得期待的 AI 產品

rank

3 分鐘帶你快速掌握 2026 年最受期待的 AI 工具與平台，從多模態模型到影片生成，一次看懂實用性與亮點。

HONG KONG, January 7, 2026 / EINPresswire.com / -- 2026 年可能會是 AI 最重要的一年之一。智能代理正變得更自主，影片生成已接近電影級畫質，而 AI 程式輔助工具也開始讓人感覺像是真正的隊友。在這個 3 分鐘解析 中，我們將帶你了解 2026 年最受期待的 AI 產品，基於真實可用性，而非單純炒作，看看為什麼它們總是在全球 AI 排行榜上名列前茅。Top 1. Gemini 3 FlashGoogle 的多模態模型，專注於搜尋、推理、程式編碼與影片理解。支援長文檔和長片影片理解，被定位為「全能 AI 大腦」。2025 年 12 月 17 日，Google 推出了 Gemini 3 Flash，速度比上一代快三倍，幫助使用者節省大量時間。Top 2. Manus AI新一代 AI 代理平台，核心在於自動化與任務執行。2025 年 12 月被 Meta 收購後，2026 年 Manus 可能會出現在 Horizon、Reels 和工作協作工具中，把「能真正完成任務的代理」推向主流消費產品。Top 3. iMini AI一站式 AI 圖像生成平台，單一訂閱即可解鎖 30+ 頂級模型。iMini 推出了精細圖像編輯功能，讓複雜的專業修圖變得普通用戶也能輕鬆操作，同時解決了反覆生成圖像的「抽卡式」困擾。Top 4. GPT-5.2 Codex與 GPT-5.2 相比，Codex 更像可靠的軟體工程師。寫程式更快、指令執行更準確，也能更好理解跨專案的長距離上下文。OpenAI 計畫在 2026 年初開放 GPT-5.2 Codex API。Top 5. Claude Opus 4.5不與 OpenAI 的多模態競爭，也不與 Google 的生態競爭。Claude 專注於程式編碼與推理，許多開發者現在偏好用 Claude 來寫程式，再讓 GPT-5.2 Codex 進行審核與檢查。Top 6. Runway Gen-4.5以真實感、光影、動作和電影連貫性為核心的影片生成模型。2025 年 12 月 1 日推出，性能可與 Google 的 Veo-3 媲美，重寫短影片、廣告與預視化製作流程，同時大幅降低製作成本。Top 7. Canva AI原本是簡單的線上拖拉式設計工具。現在 Canva 提供 Magic Studio 全套 AI 設計套件，已成為全球增長最快的 AI 設計平台之一，每月活躍用戶超過 2.4 億。Top 8. CharacterAI由前 Google 工程師打造的互動角色平台，使用者可以創建或選擇 AI 角色，透過文字、語音與 AvatarFX 影片互動。「Character Soul」系統結合個性注入、記憶管理和行為控制，保持角色在對話中的一致性。Top 9. NotebookLMGoogle 的 AI 研究助理，能整理論文、網頁文章、PDF 與課堂筆記，把 AI 變成老師、解說員與學習夥伴。2025 年 11 月，NotebookLM 增加了由 Nano Banana Pro 驅動的資訊圖表與簡報生成功能，幫助使用者把知識可視化成結構化呈現。Top 10. Kling O1新一代影片模型，專注於動作連貫性、真實場景模擬與角色穩定性，優先考量「可用影片」而非單幀效果。由中國公司快手開發，Kling 代表 AI 影片創作中最重要的技術推進之一。從 Gemini、Claude 到 Manus、iMini 和 Kling，有一件事很清楚：2026 年不再是炫酷 Demo 的年代，而是 真正節省時間、創作實際內容、實現自動化工作流程的 AI。這也是為什麼這些工具能在各大 AI 排行榜上長期領先：它們不只是看起來厲害，更是真正 有用。

