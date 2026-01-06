باريس سان جيرمان يعلن "بيوند للتطوير العقاري" شريكاً حصرياً على ذراع القميص الرسمي للنادي حتى عام 2029

أعلن نادي "باريس سان جيرمان" عن شراكة عالمية جديدة مع "بيوند للتطوير العقاري"، المطوّر العقاري الإماراتي الذي انطلق من دبي، ويعمل على تطوير وجهات بحرية برؤية مستقبلية معاصرة