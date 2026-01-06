باريس سان جيرمان يعلن "بيوند للتطوير العقاري" شريكاً حصرياً على ذراع القميص الرسمي للنادي حتى عام 2029
DUBAI, DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, January 6, 2026 /EINPresswire.com/ -- أعلن نادي "باريس سان جيرمان" عن شراكة عالمية جديدة مع "بيوند للتطوير العقاري"، المطوّر العقاري الإماراتي الذي انطلق من دبي، ويعمل على تطوير وجهات بحرية برؤية مستقبلية معاصرة. وبموجب هذه الشراكة الاستراتيجية تصبح "بيوند" الشريك العقاري الحصري على ذراع القميص الرسمي للنادي (Premium Sleeve Partner) حتى عام 2029، في تعاون يسهم في رسم ملامح الرياضة وأسلوب الحياة والتصميم المعماري الحضري على المستوى العالمي.
وحمل قميص نادي "باريس سان جيرمان" الرسمي للرجال شعار "بيوند" للمرة الأولى خلال مباراة يوم أمس أمام نادي "باريس إف سي" ضمن منافسات الدوري الفرنسي Ligue 1)).
شراكة استراتيجية تنطلق من رؤية مشتركة
ينطلق نادي "باريس سان جيرمان" وشركة "بيوند" من رؤية مشتركة تقوم على الإبداع والثقافة، وتمتد إلى ما هو أبعد من حدود الرياضة والتطوير العقاري، لتجسّد طموحاً عالمياً يخاطب جمهوراً يبحث عن تجارب استثنائية داخل الملعب وخارجه، ضمن أسلوب حياة معاصر يعكس الهوية والطموح وقيمة تتجاوز حدود الزمان والمكان.
ومنذ انطلاقها في عام 2024، رسّخت "بيوند" حضورها كأحد الأسماء الصاعدة في المشهد العقاري في دبي، عبر تطوير وجهات ساحلية تضع الإنسان في صميم التجربة المعيشية، وتدمج الطبيعة والعمارة وأسلوب الحياة الحضرية المعاصرة. وفي المقابل، يواصل نادي "باريس سان جيرمان" توسيع حضوره العالمي خارج إطار المنافسة الرياضية، بوصفه علامة ذات تأثير ثقافي واسع تجمع بين الأداء الرفيع والهوية العصرية.
وتكتسب هذه الشراكة بعداً إضافياً من خلال المكانة العالمية لكلٍ من باريس ودبي؛ فباريس تمثل إرثاً ثقافياً عريقاً ومدينة للأناقة والموضة، فيما تجسّد دبي طاقة متجددة وروح ابتكار ورؤية مستقبلية. مدينتان تلهمان العالم، وتواصلان إعادة صياغة مفاهيم الحياة المعاصرة بأساليب متجددة ومؤثرة.
وفي تعليق له، قال ريتشارد هيزل غريف، الرئيس التنفيذي للإيرادات في نادي "باريس سان جيرمان": "تعكس هذه الشراكة مع "بيوند" رؤية مشتركة تتجاوز حدود الرياضة أو التطوير العقاري. فنحن نتشارك إيماناً راسخاً بأن الرياضة، كما التصميم المعماري، تمتلك القدرة على إلهام الناس وصناعة تجارب مؤثرة في حياتهم اليومية. ويجسد نهج "بيوند" في تطوير وجهات ذات معنى طموحنا في "باريس سان جيرمان" لبناء روابط حقيقية مع جماهيرنا، قائمة على الشغف والإبداع والتواصل الإنساني."
ومن جهته قال، الرئيس التنفيذي لشركة "بيوند للتطوير العقاري"، عادل تقي: "نستهل مسيرتنا في عام 2026 بهذه الشراكة الاستراتيجية مع نادي "باريس سان جيرمان"، أحد أبرز الأندية العالمية، في خطوة تعكس طموحنا ورؤيتنا للمستقبل. فكما تمتلك كرة القدم قدرة فريدة على جمع الناس وإشعال الشغف، تمتلك المشاريع العقارية المصممة بعناية القدرة ذاتها على إلهام الناس وترك أثر حقيقي في حياتهم. وفي "بيوند"، نؤمن بأن الوجهات الاستثنائية تُبنى حول الإنسان، وتُصمم لتعزيز الإحساس بالانتماء وتقديم تجارب ذات قيمة إنسانية عميقة. ويجسد "باريس سان جيرمان" هذه الروح على نطاق عالمي، ما يجعل هذا التعاون منصة استراتيجية للتواصل مع جماهير رائدة حول العالم، وتعزيز حضورنا الدولي، وبناء روابط أعمق تقوم على الأداء، والثقافة، وأسلوب الحياة المعاصر."
في إطار هذه الشراكة، تعمل "بيوند" و"باريس سان جيرمان" على ابتكار تجارب جديدة تمتد من الرياضة إلى الثقافة وأسلوب الحياة والتفاعل المجتمعي، وتشمل فعاليات مختارة بعناية، وتجارب نوعية تُعزّز ارتباط الجماهير بالنادي، إلى جانب فرص حصرية للتواصل مع نجوم الفريق وأساطير النادي، ضمن تجارب راقية تحتفي بالشغف والأداء باعتبارهما لغة عالمية جامعة.
وبالنسبة لـ"بيوند"، تمثل هذه الشراكة امتداداً طبيعياً للطاقة الإبداعية التي تتميز بها دبي، ولحضورها الثقافي المتنامي على الساحة الدولية. كما تدعم المسار الاستراتيجي لنمو الشركة، وتفتح آفاقاً أوسع للتواصل مع جمهور متنوع في أوروبا وآسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ضمن رؤية تقوم على بناء علاقات أعمق وتقديم تجارب استثنائية ذات قيمة مستدامة.
ومع قاعدة جماهيرية عالمية تتجاوز 500 مليون مشجع، من بينهم أكثر من 235 مليون متابع عبر المنصات الرقمية، يرسّخ "باريس سان جيرمان" مكانته كإحدى أكثر العلامات الرياضية وأنماط الحياة تأثيراً على مستوى العالم. وتواصل "بيوند" توسيع حضورها في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب أسواق دولية أخرى، لتشكّل هذه الشراكة محطة جديدة في مسار تفاعل عالمي أوسع.
وتجسّد هذه الشراكة رؤية مشتركة تتجاوز إطار التعاون التقليدي، وتأتي كتعبير عن التزام مشترك بتقديم تجارب ذات بعد إنساني، تُبنى على الإبداع، وتعزز روح الانتماء، وتواكب تطلعات جمهور عالمي يبحث عن قيمة تتجاوز الشكل إلى الجوهر، وتضع الإنسان في صميم كل ما يُقدَّم.
