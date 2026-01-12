Formation Naturopathe Financée France Travail : Certification Validée par l'État

ECOLE DE NATUROPATHIE & SOPHROLOGIE EVA MISCHLER Certification Qualiopi

L'École de Naturopathie et Sophrologie obtient le financement France Travail pour sa formation certifiée Qualiopi délivrant une certification professionnelle.

L'éligibilité au financement France Travail résulte du respect rigoureux de l'ensemble des critères Qualiopi. Les stagiaires obtiennent une certification professionnelle en fin de cursus.” — Eva Mischler, Formatrice École-Naturo.fr

PARIS, FRANCE, January 12, 2026 / EINPresswire.com / -- L'École de Naturopathie et Sophrologie annonce que sa formation professionnelle en naturopathie est désormais éligible au financement par France Travail (anciennement Pôle Emploi) dans le cadre du dispositif Aide Individuelle à la Formation (AIF). Cette avancée majeure résulte de plusieurs années de travail et du respect rigoureux de l'ensemble des critères de la certification Qualiopi délivrée par l'État français.Financement France Travail : Résultat d'un Parcours d'Excellence QualiopiL'obtention du financement France Travail pour la formation en naturopathie et diététique représente l'aboutissement d'un processus d'accréditation exigeant. L'établissement a démontré sa conformité aux sept critères qualité du Référentiel National Qualité (RNQ), validés par un audit rigoureux de la DRIEETS (Direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités).La certification Qualiopi, obligatoire depuis le 1er janvier 2022 pour accéder aux financements publics, atteste de la qualité des processus mis en œuvre par les organismes de formation. L'École de Naturopathie et Sophrologie a satisfait à l'ensemble des 32 indicateurs évalués, couvrant l'information du public, l'adaptation des prestations, l'accompagnement des apprenants, l'adéquation des moyens pédagogiques, la qualification du personnel, l'investissement dans l'environnement professionnel et la démarche d'amélioration continue.Une Formation Validée par l'État Délivrant une Certification ProfessionnelleLa formation proposée par l'établissement conduit à l'obtention d'une certification de qualification professionnelle reconnue par l'État français. Les stagiaires ayant validé l'ensemble du cursus reçoivent une certification professionnelle attestant de leurs compétences en naturopathie et diététique, avec notamment la préparation au BTS Diététique inscrit au RNCP sous le numéro 40028.Cette reconnaissance officielle garantit aux futurs praticiens une légitimité professionnelle sur le marché du travail et facilite leur installation en tant que professionnels du bien-être et de la santé naturelle. La certification délivrée en fin de cursus atteste de la maîtrise des compétences théoriques et pratiques nécessaires à l'exercice du métier de naturopathe.Modalités de Financement pour les Demandeurs d'EmploiLe financement par France Travail s'effectue via le dispositif Aide Individuelle à la Formation (AIF), destiné aux demandeurs d'emploi inscrits. Cette aide financière peut couvrir la totalité ou une partie substantielle du coût de la formation, selon la situation individuelle du bénéficiaire et la validation du projet professionnel par le conseiller France Travail.Les demandeurs d'emploi souhaitant bénéficier de ce financement doivent constituer un dossier comprenant plusieurs éléments : présentation d'un projet professionnel structuré, démonstration de la viabilité du projet de reconversion, étude du marché local du bien-être, prévisionnel d'activité et choix du statut juridique envisagé. L'établissement accompagne les candidats dans la constitution de leur dossier et fournit l'ensemble des documents nécessaires à l'instruction de la demande.Le processus de validation comporte trois étapes principales. Premièrement, le candidat vérifie son éligibilité auprès de son conseiller France Travail et présente son projet de reconversion professionnelle en naturopathie. Deuxièmement, l'organisme de formation complète le devis et les informations requises dans l'espace France Travail du candidat. Troisièmement, le conseiller France Travail examine le dossier complet et rend une décision sur la prise en charge financière.Un Programme Pédagogique Conforme aux Exigences QualiopiLa formation en naturopathie et diététique proposée par l'établissement comprend 144 heures de ressources pédagogiques structurées en quatre sections distinctes. La section Masterclass Naturopathie couvre 27 modules incluant l'étude des tempéraments, du système digestif, de l'aromathérapie, de la phytothérapie et de la kinésiologie.La section Études de Cas Pratiques propose 14 modules d'application concrète sur des problématiques courantes : stress chronique, fatigue, troubles du sommeil, accompagnement de la ménopause et gestion du poids. La section Préparation BTS Diététique RNCP40028 aborde les fondamentaux scientifiques : vitamines, minéraux, macronutriments, alimentation intuitive et régimes thérapeutiques.La section Programme Naturopreneur comporte 13 modules dédiés à l'installation professionnelle, incluant la définition du client idéal, les stratégies de communication digitale, la création de site internet, le référencement naturel et la gestion administrative du cabinet.La méthodologie pédagogique privilégie la pratique avec 80% du temps consacré à des exercices concrets, des études de cas réels et des mises en situation professionnelle. Cette approche répond aux exigences du référentiel Qualiopi concernant l'efficacité des méthodes d'apprentissage et la professionnalisation des stagiaires.Accompagnement Personnalisé Validé par l'Audit QualiopiL'établissement propose un accompagnement individualisé conforme aux critères Qualiopi d'accompagnement et de suivi des apprenants. Chaque stagiaire bénéficie d'échanges illimités avec trois formatrices expertes : deux naturopathes diplômées et une diététicienne-nutritionniste, disponibles du lundi au vendredi de 10h à 21h via un forum communautaire privé avec réponses garanties sous 48 heures.Des visioconférences hebdomadaires de coaching collectif sont organisées tous les dimanches à 18h, permettant un suivi régulier de la progression et des réponses en direct aux questions des stagiaires. Les ressources pédagogiques demeurent accessibles à vie après l'obtention de la certification, permettant aux diplômés d'actualiser leurs connaissances tout au long de leur carrière professionnelle.Deux formules d'accompagnement sont proposées : la formule accompagnement 6 mois à 1500 euros offrant un suivi groupé avec accès au forum et aux visioconférences hebdomadaires, et la formule accompagnement 2 ans à 3000 euros proposant un suivi individualisé renforcé avec six visioconférences privées supplémentaires.Résultats Attestés : Plus de 760 Stagiaires Formés Depuis 2021Depuis sa création en 2021, l'École de Naturopathie et Sophrologie a accompagné plus de 760 stagiaires avec des résultats mesurables : taux de satisfaction de 95%, note moyenne de 4,8/5 et taux de réussite de 92%. Ces indicateurs de performance, conformément aux exigences Qualiopi, sont publiés de manière transparente et font l'objet d'un suivi régulier.Les données de suivi post-formation indiquent que la majorité des diplômés s'installent en tant que praticiens en naturopathie dans les douze mois suivant l'obtention de leur certification. Les revenus moyens observés varient entre 1900 et 2800 euros bruts mensuels pour les praticiens débutants, avec une évolution possible jusqu'à 3000 euros mensuels pour les praticiens établis.

Transformez votre passion en carrière avec la naturopathie !

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.