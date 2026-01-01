ECOLE DE NATUROPATHIE Lance Sa Formation Certifiée Qualiopi en Naturopathie

ECOLE DE NATUROPATHIE & SOPHROLOGIE EVA MISCHLER Certification Qualiopi

Formation diététique et naturopathie RNCP accessible via CPF : 144h de contenu, 80% de pratique, accompagnement illimité pendant 6 mois ou 2 ans.

La certification Qualiopi valide notre engagement envers nos stagiaires et garantit une excellence pédagogique conforme aux standards les plus stricts de la formation professionnelle." — Eva Mischler, Formatrice École-Naturo.fr

PARIS, FRANCE, January 1, 2026 / EINPresswire.com / -- L'École de Naturopathie & Diététique, organisme de formation en ligne certifié Qualiopi et accrédité par l'État (DRIEETS), annonce le lancement de sa formation certifiante "Diététicienne Naturopathe" accessible via le Compte Personnel de Formation (CPF). Cette formation innovante combine excellence pédagogique, accompagnement personnalisé et certification reconnue RNCP40028 (BTS Diététique).Une Certification Qualiopi Garante de QualitéLa certification Qualiopi, récemment obtenue par l'École-Naturo.fr, représente un gage de qualité et de conformité aux critères nationaux les plus exigents. Cette reconnaissance officielle permet aux stagiaires d'accéder à des financements publics et garantit un niveau d'excellence pédagogique conforme aux standards établis par l'État français."La certification Qualiopi représente bien plus qu'un label administratif pour notre école. Elle valide notre engagement envers nos stagiaires et démontre que notre approche pédagogique répond aux critères de qualité les plus stricts du secteur de la formation professionnelle," déclare Eva Mischler, formatrice et fondatrice d'École-Naturo.fr.Un Programme Complet Axé sur la PratiqueLa formation propose 144 heures de ressources pédagogiques accessibles à vie, avec une méthodologie unique où 80% du temps est consacré à des exercices pratiques et à l'application concrète des connaissances. Le programme se divise en quatre sections majeures :La Masterclass Naturopathie comprend 27 modules couvrant les tempéraments, le système digestif, l'aromathérapie, la phytothérapie et la kinésiologie. La section Études de Cas propose 14 modules abordant des problématiques concrètes telles que le stress, la fatigue chronique, l'insomnie, la ménopause et la gestion du poids.La préparation au BTS Diététique inclut des modules sur les vitamines, minéraux, protéines, glucides, lipides et l'alimentation intuitive. Enfin, le programme exclusif Naturopreneur comporte 13 modules dédiés au lancement d'activité professionnelle, incluant la définition du client idéal, les stratégies sur les réseaux sociaux, la création de tunnels de vente et l'optimisation Google Ads.Un Accompagnement Personnalisé et HumainL'École-Naturo.fr se distingue par son accompagnement exceptionnel. Les stagiaires bénéficient d'échanges illimités avec trois formatrices expertes : deux naturopathes et une diététicienne-nutritionniste, disponibles du lundi au vendredi de 10h à 21h sur un forum communautaire privé. Les réponses sont garanties sous 48 heures.Des visioconférences de coaching collectif d'une heure sont organisées tous les dimanches à 18h, permettant aux stagiaires de poser leurs questions en direct et de bénéficier d'un suivi régulier.L'équipe pédagogique est composée d'Eva Mischler, spécialiste en naturopathie et entrepreneuriat, Marine Bourreau, diététicienne-nutritionniste experte en science des aliments, et Sabrina Dussart, naturopathe et sophrologue.Deux Formules Adaptées aux BesoinsLa formation est proposée en deux formules. La formule Accompagnement 6 mois à 1500 euros offre un accompagnement groupé avec accès au forum et aux visioconférences hebdomadaires. La formule Accompagnement 2 ans à 3000 euros propose un suivi individualisé avec six visioconférences privées supplémentaires.Les deux formules sont éligibles au financement CPF, facilitant l'accès à la reconversion professionnelle pour tous les actifs français.Des Résultats ConcretsDepuis 2021, l'École-Naturo.fr a accompagné plus de 760 stagiaires dans leur reconversion professionnelle. Avec un taux de satisfaction de 95%, une note moyenne de 4,8/5 et un taux de réussite de 92%, l'école s'impose comme une référence dans le secteur de la formation en naturopathie et diététique en ligne.Accessibilité et FlexibilitéLa plateforme e-learning est accessible 24h/24, permettant aux stagiaires de progresser à leur rythme tout en bénéficiant d'un encadrement continu. Les ressources pédagogiques restent accessibles à vie, permettant aux diplômés de rafraîchir leurs connaissances à tout moment.Pour plus d'informations sur la formation Diététicienne Naturopathe certifiée Qualiopi et les modalités d'inscription via le CPF, visitez le site École-Naturo.fr.

Transformez votre passion en carrière avec la naturopathie !

