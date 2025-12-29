2026全球AI趨勢：iMini AI推出精準影像編輯工具

iMini AI全球推出精準編輯工具 iMini AI精準編輯功能展示 iMini AI聚合50多種AI模型 iMini AI工作區 + 社群 iMini AI融合NanobananaPro主流趨勢

AI圖像生成與精準編輯整合於一平台 — 讓每個人都能輕鬆創作出驚豔視覺作品

HONG KONG, December 29, 2025 / EINPresswire.com / -- AI 圖像生成 技術正快速崛起，但「易用性」仍然是業界最大的挑戰之一。近年來，AI 圖像生成器已迅速擴散至社群媒體、行銷內容及個人創作專案，推動視覺內容需求達到新高。然而在熱潮背後，許多使用者仍發現自己不得不一次又一次重新生成圖像，像是在「扭蛋」般，直到結果符合預期為止。這個過程耗時、難以預測，也難以控制成本。基於大量用戶研究， iMini AI 開始探索更可控、可靠的創作路徑。不再將 AI 圖像生成視為運氣問題，iMini AI 開始思考：如果創作者能真正掌控過程會如何？在這個背景下，iMini AI 推出了全新 Precise Editing Tool（精準編輯工具） — 旨在提供更可控、自然且高保真度的生成結果，重新定義人們與圖像的互動方式，並讓全球創作者更輕鬆、可持續地提升視覺作品。iMini AI 避免了像 Photoshop 等專業編輯軟體的陡峭學習曲線，透過將 AI 圖像生成結果與 AI 編輯功能深度整合，用戶只需在創作過程中標記欲調整區域、描述修改內容（如「將文字更換為 ***」或「將此區塊改為 ***」），系統即可一步完成編輯。精準編輯引擎可運作於 3–9 層智能圖層，支援背景延伸、物件移除、主體隔離等功能，同時確保與原圖的自然銜接。支援 2K–4K 輸出，視覺效果清晰且精準，降低日常使用者操作門檻，解決長期以來反覆生成的痛點。此外，iMini AI 不僅支援單一模型，而是整合了多款領先 AI 圖像生成模型，包括 Nano Banana Pro、Seedream 4.5、Midjourney、Veo 3.1 等，用戶可在同一平台完成整個流程 — 從靈感 → 生成 → 最終優化，無需頻繁切換工具或複製提示詞。iMini AI 也提出 Workspace + Community 協作社群概念，將創作從單向發布轉變為持續的合作與靈感共享。AI 生成作品可被收藏、點讚、再編輯，使用者能學習他人、重用模板，逐步建立符合自身風格的工作流程。無論是初次探索 AI 圖像生成的新手，或是面對緊湊時程的專業人士，iMini AI 都致力於提供順暢、可控、可靠的創作環境。此次精準編輯升級，解決了生成成本難以掌控的長期問題，將生成與編輯整合於一個生態系統，幫助使用者以更低成本、更高效率、更有信心地創作出優質視覺內容。長遠而言，iMini AI 希望讓高品質視覺創作不再依靠運氣，而像手工藝般可控，充分發揮 AI 圖像生成的潛力，賦能全球創作者。

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.