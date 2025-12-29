2026年グローバルAIトレンド：iMini AI、精密画像編集ツールをリリース

iMini AI、グローバル精密編集ツールをリリース iMini AIの精密編集機能のデモンストレーション iMini AI、50以上のAIモデルを統合 iMini AI、50以上のAIモデルを統合 iMini AI、Nanobanana Proの主流トレンドと統合

AI画像生成と精密編集を1つのプラットフォームで — 誰でも簡単に魅力的なビジュアルを作成可能に

JAPAN, December 29, 2025 / EINPresswire.com / -- AI画像生成 技術は急速に発展していますが、「使いやすさ」は依然として業界最大の課題のひとつです。近年、AI画像生成はSNS、マーケティングコンテンツ、個人のクリエイティブプロジェクトで急速に広まり、視覚コンテンツの需要はかつてないほど高まっています。しかし、盛り上がりの裏で、多くのユーザーはまるで「ガチャ」のように、望む結果が出るまで何度も生成を繰り返す状況に直面しています。このプロセスは時間がかかり、予測が難しく、コスト管理も困難です。 iMini AIは、広範なユーザー調査に基づき、より制御可能で信頼性の高い創作方法を模索しました。単なる運任せのAI画像生成ではなく、「クリエイターが実際に制御できるとしたらどうだろう？」という視点です。この背景のもと、iMini AIは新しい Precise Editing Tool（精密編集ツール） を発表しました。このツールは、AI画像生成から得られる結果をより制御可能で自然、高品質に仕上げることを目的としており、クリエイターが画像を扱う方法を再定義します。iMini AIはPhotoshopのような専門編集ソフトの習得の壁を避け、AI画像生成結果とAIによる編集機能を深く統合しています。ユーザーは生成中に調整したい部分をハイライトし、変更内容を記述するだけで（例：「このテキストをに置き換える」「この部分をに変更する」）、システムが一歩で編集を完了します。精密編集エンジンは3～9のインテリジェントレイヤーで動作し、背景拡張、オブジェクト削除、被写体分離などをサポートしながら、元の画像との自然な融合を保証します。2K～4K出力にも対応し、鮮明さや精度を保ちながら、日常ユーザーでも高品質な結果を得やすくしています。さらに、iMini AIは単一モデルに依存する従来型とは異なり、Nano Banana Pro、Seedream 4.5、Midjourney、Veo 3.1など複数の主要AI画像生成モデルを統合しています。ユーザーはツール間を行き来せず、アイデア → 生成 → 最適化 の全工程を一つのプラットフォームで完結できます。創作は個人だけでなく共同で作るものという考えから、Workspace + Community 機能も導入。AI生成作品を「いいね」「保存」し、再編集可能な形で共有でき、クリエイター同士の学習やスタイルに合わせたワークフローの構築も可能です。初心者でもプロでも、iMini AIはスムーズで制御可能、信頼できる創作環境を提供します。生成コストの管理という業界最大の課題にも対応し、単なるAI画像生成ツールを超えた、統合型の創作エコシステムを提供します。iMini AIは、運任せではなく「クラフトのように作れる」高品質な視覚創作を、世界中のクリエイターに届けることを目指しています。

