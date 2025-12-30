iMini AI、2026年に向けたAI画像生成の新潮流「Precise Edit」を発表

iMini AIが精密編集機能を発表 iMini AI精密編集メインページ iMini AI精密編集機能デモンストレーション1 iMini AI精密編集機能デモンストレーション2 iMini AI ワンストップ画像・動画作成プラットフォーム

iMini AIの新機能「Precise Edit」は、セルフメディア運営者、EC事業者、一般ユーザーまで、誰でも直感的にAI生成画像を精密に調整でき、アイデアを高品質なビジュアルへと容易に昇華させます。

TOKYO, JAPAN, December 30, 2025 / EINPresswire.com / -- 米国ニューヨーク — 2025年12月29日 —AIを活用したビジュアル制作が、プロフェッショナルから一般ユーザーまで広く浸透する中、AIツールに対する期待は急速に変化しています。テキストから瞬時に画像を生成できるAI Image Generatorはすでに一般的な存在となりましたが、「生成された画像を精密かつ完成度の高いビジュアルへ仕上げる」という点では、依然として大きな課題が残されています。オールインワンAIクリエイティブプラットフォームであるiMini AIは、本日その課題に応える新機能「Precise Edit」の提供開始を発表しました。本機能は、AI生成画像との向き合い方そのものを変えることを目的としています。画像生成のワークフローに「直感的な精密編集」を組み込むことで、 iMini AI（imini.com）は「誰もが高品質なビジュアルを簡単に作れる世界」というミッションをさらに推進します。専門スキルの有無にかかわらず、誰でも自分のアイデアを正確かつ効率的に、プロフェッショナルな画像へと仕上げることが可能になります。つまり、AI Image Generatorのスピードと、Precise Editのコントロール性を融合させることで、誰もが理想の画像に手が届くのです。AI画像生成とAI精密編集を、誰でも簡単に。AI画像生成の裏にあるフラストレーション：スピードだけでは不十分な理由近年、AI Image Generatorは飛躍的な進化を遂げ、テキスト入力だけで魅力的な画像を数秒で生成できるようになりました。しかし、利用者が増えるにつれ、その限界も明確になっています。プロ・非プロを問わず、業界全体で共通する主な課題は次の4点です。・部分的な調整ができない：画像の一部だけを修正したくても、全体を再生成する必要があり、結果が不安定になる・試行錯誤による時間とコストの浪費：何度もプロンプトを書き直すことで、時間・クレジット・創造力が消耗され、生産効率が著しく低下・プロ向けツールの高いハードル：Photoshopなどの高度な編集ソフトは専門知識が必要で、多くの人には扱いづらい・非専門ユーザーの精度ギャップ：正確なビジュアルを求めても、それを実現するスキルが不足しているこれらは単一製品の問題ではなく、AI Image Generator業界全体が抱える構造的な課題です。解決には、技術だけでなく「設計思想」そのものの転換が求められます。iMini AIの哲学：AIが人に合わせるべきであり、その逆ではないiMini AIの根底にあるのは、「AIは人間の意図を理解すべき存在である」という考え方です。多くのAI Image Generatorは、複雑で詳細なプロンプト作成をユーザーに求めますが、iMini AIはその前提を覆します。iMini AIが掲げるのは「意図主導型クリエイション」。ユーザーが「どう作るか」ではなく、「何を変えたいか」を伝えるだけで済む設計です。Precise Editはこの思想を体現した機能です。難解な指示文を書く必要はなく、視覚的な操作と自然な言葉でAIとコミュニケーションできます。これは、創造性を高めながら複雑さを排除するという、iMini AIの一貫したプロダクト哲学の一部です。AI画像生成とAI精密編集を、誰でも簡単に。Precise Editとは？AI画像のためのシンプルで的確な編集体験Precise Editは、高速なAI Image Generatorと精密な仕上げ工程をつなぐために設計された、iMini AI最新の画像編集機能です。操作は非常にシンプルです。・編集したい画像の一部を視覚的に選択・変更したい内容を自然な言葉で入力・AIが文脈を理解し、正確に編集を実行従来のAI Image Generatorとは異なり、Precise Editでは画像全体を再生成することなく、狙った箇所だけを文脈に沿って修正できます。これは、AI画像生成を「一発勝負」から「調整・洗練できるプロセス」へと進化させる大きな転換点です。iMini AIが他と違う理由：単なる画像生成ツールではないiMini AIは、単なるAI Image Generatorではありません。生成から仕上げまでを一貫して行える、包括的なビジュアル制作プラットフォームです。以下のような、プロレベルの機能を誰でも簡単に使えます。・要素ごとに制御できるレイヤー編集・最大4Kまで対応するHD高画質化・人物・商品・物体をワンクリックで切り抜く主体抽出・構図を自然に拡張できるAI画像拡張・不要物を背景ごと自然に除去するスマート消去高度な機能と低い学習コストを両立することで、iMini AIは「AI Image Generation」と「Precise Edit」がシームレスに連携する独自の体験を提供します。Precise Editがもたらす実用的な価値：多様な現場での活用例Precise Editは、AI画像生成を実運用レベルへ引き上げます。・セルフメディア制作者：構図や背景、視線誘導など細かな調整を、再生成なしでピンポイント修正・EC事業者：商品画像の精度が売上を左右する中、背景拡張や商品切り抜きを短時間で実現・マーケティングチーム：全体のトーンを維持しつつ、重要な要素のみを調整し、修正回数を大幅削減・一般ユーザー：直感的な操作と自然な指示で、誰でも思い通りの画像制作が可能いずれのケースでも、Precise Editは制作時間を短縮し、試行錯誤を減らし、結果の予測性を高めます。AI画像生成とAI精密編集を、誰でも簡単に。使いやすさを最優先に：優れた画像が「当たり前」になる体験iMini AIにとって、使いやすさは後付けの要素ではなく、製品設計の中心です。Precise Editは、画像を見て「ここを直したい」と感じた瞬間に、そのまま修正できる自然なワークフローを実現します。複雑なプロンプト、レイヤー構造、技術的設定は不要。ユーザーはAIの仕組みを理解する必要はなく、iMini AIが裏側の処理を担います。ユーザーは常に完成形のコントロールを握ったまま、創造に集中できます。その結果、優れた画像は「特別な成果」ではなく、「標準的なアウトプット」になります。AI Image GeneratorとPrecise Editの融合により、アイデアから完成までの摩擦は限りなく小さくなります。プラットフォームとしての強み：多機能を支える統合設計個々の機能に加え、iMini AIの真の強みはプラットフォーム全体にあります。50以上のAIモデルを統合し、多様なクリエイティブニーズに対応。効率的なワークフローにより、制作時間とコストを削減しながら高品質な成果を実現します。また、最新のAI技術を迅速に取り入れる体制により、ユーザーは常に最先端のツールを利用できます。これらの要素が組み合わさり、iMini AIはAIビジュアル制作分野における先進的な存在として位置づけられています。AI画像制作の未来を再定義するPrecise Editの登場により、iMini AIはAI Image Generatorの新たな基準を提示します。スピードだけでなく、精度・使いやすさ・人間の意図を重視する時代へ。今後、AIビジュアル制作はより人間中心で直感的な方向へ進化していくでしょう。iMini AIは、ファッション、建築、デジタルアートなど分野別のソリューションを順次展開し、意図主導型技術をさらに発展させていく予定です。iMini AIが目指すのは、AI Image Generatorの進化を牽引するだけでなく、新しいクリエイターの波を生み出すこと。AIの真の価値は、人間の創造性を置き換えることではなく、それを最大限に引き出すことにあります。公式サイト： https://imini.com

