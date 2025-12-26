iMini AI 結合 Nano Banana Pro面向全球創作者推出精準圖片編輯工具
iMini AI 推出全新精準 AI Photo Editor，面向美國及全球創作者，集成新手友好的操作介面、互動社群，以及 multi-model 支援。HONG KONG, December 26, 2025 /EINPresswire.com/ -- 在人工智能圖像技術快速滲透各行各業、並持續重塑創作流程的今天，不少香港與亞洲地區的創作者仍然面對同一難題——只想微調畫面中的一個細節，卻往往被迫重新生成整張圖片；不但耗時，亦容易破壞作品的整體連貫性，更可能出現風格與光影不一致的問題。同時，市面上不少平台更偏向專業用戶設計，介面複雜、入門門檻偏高，令一般用家難以真正把 AI 納入日常創作。
在此背景下，iMini AI（imini.com）宣佈推出全新的多模型AI Image Generator平台，並同步升級精準編輯能力，希望以更可控、更自然及更高保真的 AI 圖像方案，重新定義用戶與圖像創作的關係，亦為本地及區內創作者提供更貼地的選擇。
有別於傳統「單模型、單入口」的工具模式，iMini AI 將多款主流圖像與影片模型整合到同一系統之內，涵蓋 Nano Banana Pro、Seedream 4.0、Midjourney 等多種熱門 AI 工具鏈。用戶無需在多個網站之間來回切換或重複上載素材，只需登入 iMini，便可在同一平台完成從構思、生成，以至優化的完整流程。
在生成之外，iMini AI 同步推出以「精準與可控」為核心的編輯升級——平台不再要求用戶「推倒重來」，而是支援在現有圖像基礎上逐步完善：系統透過分圖層處理，確保修改區域與原始畫面自然過渡；透過高清導出，保持細節質量不被壓縮；以智能扣主體實現對人物與產品的快速分離；再配合擴圖功能自然延展畫面邊界，以及擦除與修復能力，讓用戶在需要時隨時清理不必要元素，並保持整體風格一致——所有這些操作，都圍繞着同一個核心目標：在不破壞整體構圖、光線與質感的前提下，幫用戶實現細節層面的靈活控制。
在實際使用上，用戶只需框選希望修改的位置，再以自然語言描述需求，系統便會按語境判斷進行修復或調整——由照片潤飾與細節校正，到背景替換、雜物移除，甚至產品圖優化，皆可在短時間內完成。這種「局部調整、整體一致」的方式，既符合專業用家的品質要求，既滿足專業創作者對精度與品質的追求，也讓普通用戶無需複雜培訓，便能獲得自然可信的畫面效果。
同時，iMini AI 透過互動圖像社群，進一步延展創作的生命週期，把過去單向發布的模式，轉化為一種持續協作與靈感共創的過程：在這裡，作品不僅可以被點讚與收藏，更可以在公開案例與可復用編輯軌跡的基礎上不斷衍生，讓圖像本身成為持續演進的創作媒介，令創作者在交流中學習技巧、複用模板，並逐步形成屬於自己的工作流。
從行業層面來看，此次更新不僅體現了 iMini AI 對用戶體驗的關注與對創作效率的深度思考，也展示了其在產品理念上的前瞻性探索：透過把多模型 AI Image Generator、精細化編輯能力與社群協作生態融為一體，iMini AI 嘗試打破「只能生圖」與「只能修圖」之間的界線，提供一種更靈活、亦更貼近真實創作行為的整體解決方案，使 AI 不再只是加速器，而是創作過程中的核心夥伴。
最終，iMini AI 想要傳達的，是一種清晰而堅定的價值主張：它不僅能夠生成圖像，更能對圖像進行精細化、語義化、逐步推進的編輯；它讓創作者不再被專業門檻束縛，讓初學者亦可輕鬆創作出高質量、高一致性的作品，在「多、快、好、省、新」的持續進化之中，為全球創意產業開啟新的可能性。
