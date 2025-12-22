치핑 스마트 농업의 두각 — 과학기술로 ‘지혜로운 농사’를 실현하며 겨울철 관리로 안정적인 수확을 돕는다

CHIPING, LIAOCHENG, CHINA, December 22, 2025 /EINPresswire.com/ -- 최근 랴오청시 치핑구의 겨울 밀밭에서는 과학기술이 주도하는 ‘스마트 겨울 관리전’이 한창 진행 중이다. 올해 밀 파종이 다소 늦고 묘의 생육 상황이 복잡한 현실에 맞추어, 치핑구는 지역 여건에 따라 정밀한 대책을 세우고, 스마트 농기계와 농업기술 서비스를 ‘두 축’으로 삼아 밀의 생육 전환과 향상을 전력 추진함으로써 내년 여름철 풍년의 기초를 다지고 있다.

펑관툰진 우자오촌의 밀밭에서는 절수 스프링클러 장비가 설정된 경로를 따라 질서 있게 작동하며, 고운 물안개가 고르게 밭 위에 뿌려지고 있었다. 농민은 스마트폰 앱을 통해 버튼 한 번만 누르면 자동으로 관수가 이루어져, ‘스마트 농업’이 늦은 파종의 어려움을 극복하는 ‘핵심 동력’이 되고 있다.

“올해는 밀 파종이 늦어서 묘가 작고 뿌리 발달이 약할 위험이 예년보다 높았습니다. 하지만 농업기술 전문가들이 직접 밭에 와서 지도해 주신 덕분에 내년 풍년을 기대할 수 있게 되었습니다.” 마린춘(马林春) 마을 주민은 이렇게 말했다.

한편, 농업기술 인력들도 밭 곳곳을 다니며 밀의 생육 상태, 토양 수분, 병충해 발생 상황을 현장 조사하고, 지역별로 맞춤형 수분·비료 관리 지도를 제공하여 농민들이 과학적으로 밀 생육을 관리할 수 있도록 돕고 있다.

펑관툰진 농업농촌종합서비스센터의 기층 농업기술 보급 연구원 리치청(李其成)은 “올해 치핑구의 밀 늦파종 비율이 현저히 높아졌고, 겨울 전 기온이 낮아 묘가 작고 뿌리 수가 적은 편입니다. 현재는 겨울 전 압착(진압)과 월동 관수 두 가지 조치를 주로 시행하고 있습니다. 압착은 지온을 높이고 뿌리 생장을 촉진하며, 월동 관수는 지온을 안정시키고 동해를 방지합니다. 두 방법을 병행하면 밀의 튼튼한 월동을 효과적으로 도울 수 있습니다.”라고 설명했다.

과학기술의 힘으로, 서비스는 밭까지. 치핑구는 스마트 농업 플랫폼, 절수 스프링클러 시스템, 전문가 순회지도 체계를 중심으로 늦파종의 불리한 영향을 최소화하고 있다. ‘과학기술로 튼튼한 묘를 키워 안정적인 수확을 거두는’ 겨울철 관리의 풍경이 치핑 대지 위에 서서히 펼쳐지며, 내년 여름철 풍년을 위한 든든한 기반을 다지고 있다.

