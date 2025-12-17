LuciferLenses.de erweitert sein Sortiment um koreanische und japanische Kosmetik

LuciferLenses.de LuciferLenses.de - Koreanische und japanische Kosmetik

GERMANY, December 17, 2025 / EINPresswire.com / -- LuciferLenses.de, ein führender Anbieter von farbigen Kontaktlinsen , hat spannende Neuigkeiten für seine Kundinnen und Kunden. Das Unternehmen hat kürzlich angekündigt, sein Sortiment um koreanische Kosmetik sowie japanische Kosmetik zu erweitern. Dieser Schritt ist eine Reaktion auf die steigende Nachfrage nach diesen Produkten unter den treuen Kundinnen und Kunden.Die Entscheidung zur Sortimentserweiterung war für LuciferLenses ein strategischer Schritt. Da ein großer Teil der Kundschaft Fans der koreanischen und japanischen Kultur ist, lag es nahe, Kosmetikprodukte aus diesen Ländern in das Angebot aufzunehmen. Das Unternehmen ist überzeugt, dass diese Erweiterung nicht nur das Produktportfolio bereichert, sondern auch die Kundenbindung weiter stärkt.Das neue Kosmetiksortiment umfasst beliebte Marken und Produkte aus Korea und Japan, die für ihre hohe Qualität und innovativen Formulierungen bekannt sind. Kundinnen und Kunden finden ab sofort auf der Website von LuciferLenses eine breite Auswahl an Hautpflegeprodukten, Make-up sowie Beauty-Tools aus diesen Ländern. Das Unternehmen ist zuversichtlich, dass diese Produkte auf große Resonanz stoßen und die Position von LuciferLenses als One-Stop-Shop für Beauty-Produkte weiter festigen werden.LuciferLenses verpflichtet sich, seinen Kundinnen und Kunden stets die neuesten und begehrtesten Produkte der Beauty-Branche anzubieten. Die Aufnahme koreanischer und japanischer Kosmetik in das Sortiment unterstreicht dieses Engagement. Das Unternehmen freut sich, seinen Kundinnen und Kunden eine noch größere Auswahl bieten zu können, und sieht ihrem Feedback mit Spannung entgegen. Ab sofort können farbige Kontaktlinsen und Kosmetik bequem an einem Ort gekauft werden – damit wird LuciferLenses zur ersten Adresse für alle Beauty-Bedürfnisse.Weitere Informationen zum neuen Sortiment an koreanischer und japanischer Kosmetik finden Sie auf der Website von LuciferLenses.

