Envu เปิดโรงงานผลิต In2Care® แห่งใหม่ เพื่อขยายโซลูชันการจัดการยุงที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติทั่วโลก
(จากซ้ายไปขวา) ผู้บริหาร Envu ได้แก่ โรแนน สตีเฟนส์ หัวหน้าฝ่ายจัดหาผลิตภัณฑ์ระดับโลก, ดร. เมลานี โนลเดน ผู้จัดการด้านการผนวกรวมกิจการ และ โซเฮล อาเบด ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ระดับนานาชาติและหัวหน้าฝ่ายการผลิตภูมิภาค EMEA ในพิธีเปิดโรงงานผลิต In2Care® แห่งใหม่
โรงงานในเมืองวาเกนิงเงน ประเทศเนเธอร์แลนด์ ขยายกำลังการผลิตผลิตภัณฑ์ In2Care เพื่อรองรับการใช้งานที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วโลกCARY, NC, UNITED STATES, December 17, 2025 /EINPresswire.com/ -- Envu บริษัทวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมระดับโลกที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมล้ำสมัยเพื่อปกป้องและยกระดับสุขภาพของสิ่งแวดล้อมทั่วโลก ประกาศเปิดโรงงานผลิต In2Care® แห่งใหม่ในเมืองวาเกนิงเงน ประเทศเนเธอร์แลนด์
โรงงานผลิตแห่งใหม่นี้สร้างขึ้นเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกสำหรับโซลูชันการจัดการยุงที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติโดยเฉพาะ โดยจะขยายขีดความสามารถในการผลิตภายในสำหรับผลิตภัณฑ์ In2Care ของบริษัท และเสริมสร้างความสามารถในการจัดหาผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าในตลาดสำคัญทั่วโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ โรงงานแห่งนี้ยังถือเป็นก้าวสำคัญในการผนวกรวม In2Care ซึ่งเข้าร่วมกับ Envu อย่างเป็นทางการในเดือนมกราคม 2025
พนักงานและผู้บริหารของ Envu ร่วมฉลองการเปิดทำการเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ด้วยพิธีตัดริบบิ้น การเยี่ยมชมสถานที่ และการสาธิตการใช้งานอุปกรณ์
วิธีทำงานของสถานีควบคุมยุง In2Care®
สถานีควบคุมยุง Envu In2Care® เป็นเครื่องมือจัดการยุงแบบเฉพาะเจาะจงที่ใช้กระบวนการกระจายสารอัตโนมัติโดยอาศัยพฤติกรรมของยุง เพื่อควบคุมยุงที่เป็นปัญหาและเป็นพาหะนำโรค สถานีนี้ดึงดูดยุงลาย Aedes aegypti และยุง Culex ที่วางไข่ในภาชนะ และใช้การเคลื่อนไหวตามธรรมชาติของพวกมันในการกระจายสารออกฤทธิ์สองชนิด ได้แก่ สารฆ่าลูกน้ำและเชื้อราทางชีวภาพที่ออกฤทธิ์ช้า ไปยังแหล่งเพาะพันธุ์โดยรอบ รวมถึงแหล่งเพาะพันธุ์ที่ปกติแล้วซ่อนอยู่หรือเข้าถึงได้ยากสำหรับผู้ปฏิบัติงานมืออาชีพ
ผลลัพธ์ที่ได้คือการป้องกันที่ครอบคลุมและยั่งยืนยิ่งขึ้นต่อประชากรยุงที่เป็นพาหะของโรคต่าง ๆ เช่น โรคซิกา โรคชิคุนกุนยา โรคไข้เลือดออก และไวรัสเวสต์ไนล์ การทำงานสองฟังก์ชันของสถานีช่วยป้องกันไม่ให้ตัวอ่อนเจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัย และฆ่ายุงตัวเต็มวัยที่ได้รับการปนเปื้อนภายในไม่กี่วัน ก่อนที่พวกมันจะแพร่เชื้อโรคได้ ซึ่งช่วยควบคุมยุงได้หลายรุ่น
ตอบสนองความต้องการนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติทั่วโลก
สถานีควบคุมยุง In2Care® วางจำหน่ายทั่วโลก โดยได้รับความนิยมอย่างมากในสหรัฐอเมริกา ลาตินอเมริกา และตลาดต่าง ๆ ทั่วเอเชีย ความต้องการเทคโนโลยีการจัดการยุงแบบเฉพาะเจาะจงและเป็นมิตรต่อธรรมชาติที่เพิ่มขึ้นได้เพิ่มความต้องการในการผลิตที่สม่ำเสมอและสามารถขยายขนาดได้ โรงงานแห่งใหม่นี้ผสานรวมเข้ากับช่องทางการขายที่ Envu ใช้ทั่วโลกโดยตรง เพื่อให้มั่นใจได้ถึงการจัดจำหน่ายที่เชื่อถือได้และการเข้าถึงที่สะดวกสำหรับลูกค้า
“โรงงานผลิตแห่งใหม่นี้ถือเป็นก้าวสำคัญเชิงกลยุทธ์ในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์ควบคุมยุงของเรา และตอกย้ำความมุ่งมั่นของเราในการส่งมอบโซลูชันที่มีคุณภาพสูงและน่าเชื่อถือ ซึ่งช่วยปกป้องพื้นที่ที่สังคมและธรรมชาติใช้ร่วมกัน” กิลส์ กัลลิอู ซีอีโอของ Envu กล่าว “นอกจากนี้ยังถือเป็นความก้าวหน้าที่สำคัญในการขยายเครือข่ายการดำเนินงานทั่วโลกของเรา และทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสถานีควบคุมยุง In2Care ได้มากขึ้น”
การพัฒนาเทคโนโลยีควบคุมยุงยุคใหม่ด้วยการขยายฐานการผลิต
โรงงานที่เมืองวาเกนิงเงนแห่งนี้ รวบรวมการผลิตและการประกอบชิ้นส่วนที่เป็นเกี่ยวข้องทั้งหมดภายในซองรีฟิล In2Mix® ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญภายในสถานีควบคุมยุงโดยภายในนั้นจะมีแถบผ้าก๊อซและสารออกฤทธิ์ ไว้ในพื้นที่ที่ทันสมัยแห่งเดียว พร้อมด้วยกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นและประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น
โรงงานแห่งนี้มีอุปกรณ์ที่ทันสมัยขึ้นและพื้นที่ใช้สอยที่ขยายใหญ่ขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต Envu ได้เพิ่มเครื่องตัดและบรรจุอีก 5 เครื่อง พร้อมด้วยระบบหมุนเวียนอีก 2 ระบบสำหรับการผลิตในปริมาณมาก ซึ่งการลงทุนเหล่านี้จะช่วยให้บริษัทสามารถเพิ่มกำลังการผลิตโดยรวมเป็นสองเท่าได้ในอนาคต ผลผลิตในปี 2025 เพิ่มขึ้นแล้ว 25 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปี 2024
“การย้ายไปยังโรงงานผลิตแห่งใหม่นี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสนับสนุนการเติบโตของเรา” โรแนน สตีเฟนส์ หัวหน้าฝ่ายจัดหาผลิตภัณฑ์ของ Envu กล่าว “โรงงานเดิมของเราทำงานถึงขีดจำกัดแล้ว” พื้นที่ที่ขยายใหญ่ขึ้นและอุปกรณ์ที่ได้รับการอัพเกรดทำให้เราสามารถขยายธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาความเชี่ยวชาญด้านการผลิต และควบคุมกระบวนการผลิตได้อย่างเต็มที่”
การสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นเพื่อการเติบโตในอนาคต
โรงงานในเมืองวาเกนิงเงนได้รับการสนับสนุนจากทีมจัดหาผลิตภัณฑ์ระดับโลกของ Envu ร่วมกับความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเฉพาะทางและความรู้ด้านการดำเนินงานจากอดีตพนักงานของ In2Care ที่ย้ายเข้ามาทำงานกับ Envu หลังจากการเข้าซื้อกิจการ ประสบการณ์ที่สั่งสมมาของพวกเขาเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้การเปิดตัวและการขยายขนาดของโรงงานแห่งใหม่ประสบความสำเร็จ
“ความสำเร็จครั้งสำคัญนี้สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของทีมที่รวมตัวกันผ่านการเข้าซื้อกิจการ In2Care” ลอร่า เจคอบ หัวหน้าฝ่ายบุคคล วัฒนธรรม และการสื่อสาร กล่าว “ทีมงาน In2Care เดิมได้ทำงานร่วมกับทีมงานต่าง ๆ ทั่ว Envu มาตั้งแต่วันแรก ทำให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่น” ความสำเร็จครั้งนี้ถือเป็นบทใหม่สำหรับธุรกิจกำจัดยุงของเรา”
เกี่ยวกับ Envu
Envu ก่อตั้งขึ้นในปี 2022 โดยเป็นบริษัทที่สร้างขึ้นจากประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมมายาวนาน ด้วยจุดประสงค์เดียวคือการส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพสำหรับทุกคนในทุก ๆ ที่ Envu ให้บริการเฉพาะด้านต่าง ๆ ได้แก่ การจัดการสัตว์รบกวนอย่างมืออาชีพ การปลูกป่า การปลูกไม้ประดับ สนามกอล์ฟ การจัดการพืชพรรณในภาคอุตสาหกรรม สนามหญ้าและภูมิทัศน์ การจัดการยุง และทุ่งหญ้าและทุ่งเลี้ยงสัตว์ Envu ร่วมมือกับลูกค้าในการออกแบบโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ซึ่งตอบสนองความต้องการของพวกเขาในปัจจุบันและในอนาคต กลุ่มบริษัท Envu ประกอบด้วยแบรนด์ที่น่าเชื่อถือและเป็นที่รู้จักมากกว่า 250 แบรนด์ บริษัทนี้มีพนักงานมากกว่า 1,000 คน ดำเนินธุรกิจใน 100 ประเทศ และมีศูนย์นวัตกรรมระดับโลก 4 แห่ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเข้าชมเว็บไซต์ www.envu.com
ติดต่อสอบถามข้อมูลสำหรับสื่อมวลชน:
เจนนิเฟอร์ พัวร์
อีเมล: jennifer.poore@envu.com
เคท เฮย์ส
อีเมล: khayes@hlkagency.com
