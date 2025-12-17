安蔚优开设新的 In2Care® 设施，以在全球范围内推广自然友好型蚊虫管理解决方案

（从左至右） 安蔚优高管 Ronan Stephens（全球产品供应负责人）、Melanie Nolden 博士（整合经理）以及 Soheil Abed（国际产品经理兼 EMEA 区域生产主管）共同为位于荷兰瓦赫宁根的全新 In2Care® 生产设施揭幕。

位于荷兰瓦赫宁根的安蔚优工厂外景，该工厂现已具备扩展后的 In2Care® 技术生产能力。