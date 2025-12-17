安蔚优开设新的 In2Care® 设施，以在全球范围内推广自然友好型蚊虫管理解决方案
（从左至右） 安蔚优高管 Ronan Stephens（全球产品供应负责人）、Melanie Nolden 博士（整合经理）以及 Soheil Abed（国际产品经理兼 EMEA 区域生产主管）共同为位于荷兰瓦赫宁根的全新 In2Care® 生产设施揭幕。
随着全球应用加速，In2Care 解决方案在荷兰瓦赫宁根的工厂扩大了产能。CARY, NC, UNITED STATES, December 17, 2025 /EINPresswire.com/ -- 全球环境科学公司安蔚优致力于提供前瞻性创新，以保护和改善世界各地环境的健康。该公司 今天宣布在荷兰瓦赫宁根开设一家新的 In2Care® 生产设施。
该新生产工厂专门为满足全球对自然友好型蚊虫管理解决方案日益增长的需求而建造，扩大了公司 In2Care 产品组合的内部生产能力，并增强了其向全球主要市场的客户可靠供货的能力。该设施也标志着 In2Care 整合进程中的一个重要里程碑，In2Care 于 2025 年 1 月正式加入安蔚优。
12 月 10 日，安蔚优员工和领导层举行了剪彩仪式、工厂参观和设备演示，庆祝开业。
In2Care® 蚊虫控制站如何工作
安蔚优 In2Care® 蚊虫站是一种有针对性的蚊虫管理工具，它利用行为引导的自动传播过程来控制滋扰性和携带疾病的蚊虫种类。该站吸引 埃及伊蚊和在容器中滋生的库蚊，并利用它们的自然活动将两种活性成分——杀幼虫剂和缓效生物真菌——分布到周围的滋生地，包括那些通常隐藏起来或专业操作人员无法进入的滋生地。
从而，更广泛、更持久地防护与受寨卡病毒、基孔肯雅病毒、登革热病毒和西尼罗河病毒等疾病相关的蚊群。该灭蚊站的双重活性设计有助于防止幼虫发育为成虫，并在几天内杀死受污染的成蚊（防止其传播疾病），从而将控制范围扩展到多代蚊虫。
满足全球对自然友好型创新的需求
In2Care® 灭蚊站销往全球各地，在美国、拉丁美洲和亚洲市场得到广泛采用。对有针对性、对自然友好的蚊虫管理技术的需求不断增长，也增加了对持续、可扩展生产的需求。新设施直接融入安蔚优在全球范围内使用的销售渠道，以确保可靠的分销和可靠的客户获取渠道。
安蔚优首席执行官 Gilles Galliou 表示：“这座新的生产设施代表着我们在加强蚊虫管理产品组合方面迈出的战略性一步，并巩固了我们致力于提供可靠、高质量的解决方案，以保护人类和自然共享的空间的承诺。这也标志着我们在扩大全球运营网络方面取得了重要进展，并使更多客户能够使用 In2Care 灭蚊站。”
通过扩大生产规模推进新一代蚊虫控制
瓦赫宁根工厂将 In2Mix® 补充装袋（蚊虫站的关键组件，包含纱布条和活性成分）内所有专有部件的制造和组装整合到一个现代化的空间内，提高了运营能力和工作流程效率。
该设施配备了升级的设备和扩大的占地面积，以满足未来的发展需求。安蔚优新增了五台切割灌装机，以及两套用于大批量生产的转盘式生产系统——这些投资将使公司能够逐渐将整体生产能力翻一番。2025 年的产量已经比 2024 年增长了 25%。
安蔚优产品供应主管 Ronan Stephens 表示：“搬迁到这个新的生产设施对于支持我们的增长至关重要。我们之前的工厂已经达到极限了。扩大的空间和升级的设备使我们能够高效地扩大规模，提升生产专业技术，并全面掌控生产过程。”
为未来增长奠定更坚实的基础
瓦赫宁根工厂由安蔚优的全球产品供应团队提供支持，同时还拥有来自前 In2Care 员工的专业工程技术和运营知识，这些员工在 In2Care 被收购后转入安蔚优。他们丰富的经验对于新设施的成功启动和规模化发展至关重要。
人力资源、文化和沟通主管 Laura Jacob 表示：“这一里程碑体现了通过收购 In2Care 而凝聚在一起的团队的实力。从第一天起，In2Care 的前员工就与安蔚优的各个团队并肩工作，确保了无缝过渡。这一里程碑标志着我们蚊虫管理业务开启了新篇章。”
有关 In2Care® 灭蚊站的更多信息，请访问：
www.us.envu.com/lawn-and-landscape/lawn/products/in2care
关于安蔚优
安蔚优成立于 2022 年，是一家建立在多年环境科学经验基础之上的公司，其唯一目的是为世界各地的每个人提供健康的环境。安蔚优提供专业的服务：专业害虫管理、林业、观赏植物、高尔夫、工业植被管理、草坪和景观、蚊虫管理、牧场和放牧地。安蔚优与客户合作，设计创新解决方案，以满足客户当前和未来的需求。安蔚优产品组合包括 250 多个值得信赖的知名品牌。本公司拥有 1000 多名员工，业务遍及 100 个国家/地区，并设有四个全球创新中心。欲了解更多信息，请访问 www.envu.com。
