قاموس علم النفس الإماراتي الروسي يستكمل 40,000 مصطلح بأربع لغات

Эмиратско-российский психологический словарь

قاموس علم النفس الإماراتي الروسي يكمل 40,000 مصطلح بأربع لغات، معززًا التعاون البحثي الدولي وسهولة الوصول إلى المعرفة

أن هذا المشروع لا يقتصر على إثراء المحتوى الأكاديمي فحسب، بل يسهم في توحيد المصطلحات النفسية عالميًا، ويتيح للباحثين والأكاديميين والمتخصصين الوصول إلى معرفة موثوقة ومحدثة بسهولة ويسر.” — سعادة عبد الله الحميدان، الأمين العام لهيئة زايد لأصحاب الهمم

ABU DHABI , ABU DHABI, SHARJAH, DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, December 15, 2025 / EINPresswire.com / -- أبو ظبي - موسكو، ديسمبر 2025في خطوة نوعية ترسخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة وروسيا الاتحادية كقوتين رائدتين في مجال البحث العلمي والتعاون الدولي، أعلنت هيئة زايد لأصحاب الهمم ، بالشراكة مع جامعة الأورال الفيدرالية الروسية و مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات ، عن استكمال " قاموس علم النفس الإماراتي الروسي "، ليضم أكثر من 40,000 مصطلح بأربع لغات (10,000 مصطلح لكل لغة)، مصطلح نفسي شامل لجميع فروع علم النفس.ويأتي هذا الإنجاز الضخم ليؤكد على عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، حيث لم يقتصر القاموس على اللغتين الأساسيتين (العربية والروسية) فحسب، بل تم توسيعه ليشمل 4 لغات عالمية هي: العربية، والإنجليزية، والروسية، والفرنسية، مما يجعله مرجعًا علميًا لا غنى عنه للباحثين والأكاديميين والمتخصصين في علم النفس حول العالم.قفزة نوعية في البحث العلميويُعد القاموس نقلة غير مسبوقة في مجال البحث العلمي، كونه أول قاموس نفسي ذكي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي GPT، حيث لا يقتصر دوره على عرض المصطلحات فقط، بل يتيح للمستخدمين التفاعل المباشر معه وطرح الأسئلة العلمية حول أي مفهوم نفسي، ليقوم بالرد خلال ثوانٍ بإجابات دقيقة ومبسّطة ومدعومة بسياق علمي واضح.وبإضافة 40,000 مصطلح نفسي، يغطي القاموس الآن جميع التخصصات في علم النفس، من علم النفس نظري والتطبيقي والعملي بالإضافة إلى التدخلات العلاجية في علم النفس، مقدمًا تعريفات دقيقة وموحدة تساهم في توحيد المصطلحات العلمية على المستوى الدولي.أثر عالمي وشراكة استراتيجيةويكتسب هذا المشروع أهمية مضاعفة كونه ثمرة تعاون استراتيجي بين المؤسسات الإماراتية والروسية، ويبرز الدور المحوري لدولة الإمارات في دعم المشاريع المعرفية التي تخدم الإنسانية. وإتاحة هذا المرجع بأربع لغات يضمن وصول المعرفة النفسية الموثوقة إلى قاعدة أوسع من المستخدمين، ويعزز من التبادل الأكاديمي والثقافي بين الشرق والغرب.وقد صرح سعادة عبد الله الحميدان، المديرالعام لهيئة زايد لأصحاب الهمم: نؤكد أن هذا المشروع لا يقتصر على إثراء المحتوى الأكاديمي فحسب، بل يسهم في توحيد المصطلحات النفسية عالميًا، ويتيح للباحثين والأكاديميين والمتخصصين الوصول إلى معرفة موثوقة ومحدثة بسهولة ويسر. نحن ملتزمون بدعم المبادرات العلمية التي تخدم الإنسانية وتعزز التعاون الدولي في البحث العلمي."ويؤكد هذا التطور على دور الدولة في توفير أدوات بحثية موثوقة تُسهِم في توحيد المصطلحات النفسية، وتدعم الباحثين والمتخصصين في مختلف أنحاء العالم، مما يجعل القاموس منصة معرفية متقدمة تربط بين المدارس العلمية والثقافات المختلفة.دعوة للتصفح والاستكشافوندعو جميع الباحثين والطلاب والمهتمين بعلم النفس حول العالم، زيارة المنصة الإلكترونية للقاموس http://psychologydictionary.ae/ لاستكشاف هذا الكنز المعرفي الفريد. إن القاموس يمثل نموذجًا يحتذى به في التعاون الدولي المثمر، ويؤكد على أن الاستثمار في المعرفة هو حجر الزاوية لبناء مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا

