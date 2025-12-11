Эмиратско-российский психологический словарь достиг отметки в 40 000 терминов на четырёх языках
Абу-Даби – Москва, декабрь 2025 года
Большой шаг вперёд в мире науки и международного сотрудничества: Организация шейха Зейда для людей решимости совместно с Уральским федеральным университетом и Эмиратским научно-исследовательским центром объявила о завершении одного из этапов работы над Эмиратско-российским психологическим словарём. Сегодня в нём собрано более 40 000 терминов на четырёх языках — арабском, английском, русском и французском.
Проект начинался как двуязычный (арабский-русский), но со временем вырос в полноценный международный научный ресурс на четырёх языках. Теперь это не просто словарь, а масштабная платформа, к которой обращаются учёные, преподаватели и практикующие психологи по всему миру.
Большой прорыв в научных исследованиях
Данный словарь стал первым в мире «умным» психологическим справочником, работающим на основе технологий искусственного интеллекта GPT. Он не просто объясняет значения терминов — пользователь может задать любой вопрос по психологии и получить точный, понятный и развернутый ответ всего за несколько секунд.
С добавлением новых 40 000 терминов, словарь стал охватывать все направления психологии: от теории и прикладных исследований до практики и психотерапии. Это делает словарь универсальным инструментом и важным шагом к единому пониманию психологических терминов в разных странах.
Международное сотрудничество с глобальным эффектом
Проект стал ярким примером того, как научное партнёрство между странами может давать результат мирового уровня. Инициатива подчеркнула активную роль ОАЭ в поддержке образовательных и исследовательских концепций, направленных на развитие науки и обмен знаниями. Благодаря переводу на четыре языка словарь стал доступен широкой международной аудитории и помогает выстраивать профессиональный диалог между Востоком и Западом.
Генеральный директор Организации шейха Зейда для людей решимости Абдулла Аль-Хумайдан отметил:
«Этот проект не просто пополняет научные ресурсы, он помогает объединять психологическую науку на глобальном уровне и даёт специалистам удобный доступ к актуальным и надёжным знаниям. Мы и дальше будем поддерживать инициативы, которые работают на благо людей и развивают международное сотрудничество».
Это важное событие подчёркивает роль ОАЭ в создании надёжных исследовательских инструментов, которые помогают унифицировать психологическую терминологию и оказывают поддержку исследователям и специалистам по всему миру. В настоящее время словарь воспринимается как современная платформа знаний, которая объединяет разные научные школы, подходы и культуры.
Доступен каждому
Мы приглашаем исследователей, студентов и всех, кто интересуется психологией, познакомиться с ресурсом на официальном сайте: http://psychologydictionary.ae/.
Эмиратско-российский психологический словарь уже стал примером того, как совместные усилия разных стран могут создавать по-настоящему полезные и востребованные научные продукты, и ещё раз доказывает: инвестиции в знания — это инвестиции в будущее.
