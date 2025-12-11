L’ACPS lance Blue Tag Solutions afin d’accélérer l’innovation

Premier Projet d’identité des semences par IA avec ZoomAgri

Blue Tag nous permet d’avancer plus rapidement avec nos partenaires, de mettre de nouvelles technologies à l’essai, de renforcer la valeur de la semence Certifiée du Canada.” — Doug Miller, directeur exécutif de l’ACPS

OTAWA, ON, CANADA, December 11, 2025 /EINPresswire.com/ -- L’Association canadienne des producteurs de semences (ACPS) annonce aujourd’hui le lancement de Blue Tag Solutions, une nouvelle filiale mise sur pied dans le but de transformer des idées prometteuses en des outils numériques pratiques à l’intention des secteurs des semences et des grains.

Le premier projet de Blue Tag est une collaboration avec ZoomAgri, une entreprise en technologie agricole qui se spécialise en intelligence artificielle (IA) et analyse d’images. Ensemble, ils développent et valident un outil IA qui peut vérifier des variétés de blé canadien à l’aide d’images à haute résolution de semences à une fraction du coût des tests génétiques actuels et d’obtention des résultats.

« L’ACPS a consacré plus d’un siècle à bâtir l’un des systèmes de certification des semences les plus fiables au monde. Blue Tag Solutions nous offre un espace réservé nous permettant d’innover rapidement, de mettre à l’essai de nouvelles technologies et d’offrir de nouvelles occasions à valeur ajoutée aux secteurs des semences et des grains, dit Doug Miller, directeur exécutif de l’ACPS. Notre travail avec ZoomAgri en est un exemple parfait. Nous utilisons une technologie de pointe, l’IA, et renforçons la solide assise qu’offre le système de semences du Canada. »

Le projet Blue Tag–ZoomAgri formera des modèles d’IA à l’aide d’images de variétés de blé pédigré canadien produites. Le but est d’illustrer comment l’IA fondée sur des images peut :

• Appuyer et rationaliser les activités liées à la certification des semences

• Réduire le coût et la complexité de l’analyse des semences

• Renforcer l’identité préservée et la valeur ajoutée qui découlent de la semence certifiée

• Améliorer la traçabilité et la confiance du marché à l’égard des cultures canadiennes

Blue Tag Solutions a été structurée délibérément dans le but de conserver les fonctions claires et distinctes de réglementation de base de l’ACPS, poursuivant ainsi notre longue tradition d’encourager l’innovation rapide par l’entremise d’organisations indépendantes. Blue Tag Solutions fonctionnera indépendamment du mandat de certification de base de l’ACPS et aucune certification ni donnée des utilisateurs ne seront partagées avec Blue Tag Solutions conformément à la certification Transparence des données agricoles de l’ACPS.

« Cette structure protège l’intégrité et la neutralité des travaux de certification et d’élaboration de normes de l’ACPS tout en nous donnant l’occasion d’innover, d’établir des partenariats et d’avancer au même rythme que la technologie, ajoute M. Miller. Blue Tag existe pour ajouter de la valeur aux secteurs des semences et des grains du Canada. »

Blue Tag Solutions est une filiale en propriété exclusive de l’ACPS dotée d’un mandat clair : offrir une rampe de lancement où l’ACPS et ses partenaires peuvent tester, peaufiner et mettre à l’échelle des innovations qui appuient un système de semences moderne.

« Depuis des années, l’ACPS numérise ses applications, modernise ses normes et améliore ses services aux producteurs de semences, » précise M. Miller. « Blue Tag est notre façon de passer à l’étape suivante. Cela nous permet d’avancer plus rapidement avec nos partenaires, de mettre de nouvelles technologies à l’essai, de renforcer la valeur de la semence Certifiée du Canada et de créer des offres de services et des solutions novatrices. »

-30-

Au sujet de l’Association canadienne des producteurs de semences (ACPS)

L’Association canadienne des producteurs de semences (ACPS) est l’autorité nationale de certification des cultures de semences du Canada. Depuis plus de 120 ans, l’ACPS collabore avec le gouvernement du Canada, les producteurs de semences et les partenaires de l’industrie pour offrir un système de certification des semences rigoureux, fiable qui appuie l’innovation, la traçabilité et des semences de grande qualité aux agriculteurs canadiens et aux marchés d’exportation.

Au sujet de Blue Tag Solutions

Blue Tag Solutions est une filiale en propriété exclusive de l’Association canadienne des producteurs de semences. B Blue Tag Solutions offre un endroit réservé où l’ACPS et ses partenaires peuvent mettre de nouvelles technologies à l’essai, valider ce qui fonctionne et transformer des projets réussis en des solutions évolutives. L’entreprise met l’accent sur des outils pratiques qui rehaussent l’identité de la semence, la traçabilité et la confiance dans l’ensemble de la chaîne de valeur des grains et des semences.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.