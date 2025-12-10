Cloudfresh публикует эксклюзивный гид с CTL: как принимать более взвешенные решения по Chromebox и ChromeOS для бизнеса
В то время как скорость, безопасность и простота операционного управления выходят на первый план, CTL Chromebox обеспечивают загрузку менее чем за 10 секунд, многоуровневую систему безопасности ChromeOS и удаленное управление устройствами, сохраняя низкое энергопотребление и разумную нагрузку на IT-команду.
«Сегодня организациям нужны устройства, которые одновременно быстрые, безопасные и простые в управлении. CTL Chromebox как раз отвечают этим требованиям», — отметил Меррилл Этвуд, вице-президент по глобальному развитию бизнеса и партнерствам в CTL. — «В сочетании ChromeOS, Chromebox от CTL и экспертизы Cloudfresh в развертывании компании получают все преимущества экосистемы Chrome, могут уверенно масштабироваться и держать под контролем затраты на владение инфраструктурой».
CTL Chromebox подходит для любого рабочего пространства
Линейка CTL Chromebox включает модели CBx3 и CBx3-7 в стандартных и enterprise-версиях. Устройства оснащаются процессорами Intel® Celeron и Core™ i7, поддерживают расширение оперативной памяти до 64 ГБ и без труда работают с двумя мониторами 4K.
CTL Chromebox в реальных рабочих сценариях
Cloudfresh выстроили гид вокруг практических кейсов внедрения, показывая, как CTL Chromebox вписываются в процессы различных отраслей, включая:
- Корпоративный сектор и колл-центры: защищенные рабочие станции для совместного использования и видеозвонков.
- Здравоохранение: устройства, соответствующие требованиям HIPAA для доступа к медицинским данным и телемедицине.
- Ритейл и HoReCa: надежное оборудование для POS-систем, киосков и цифровых вывесок.
- Производство и логистика: панели мониторинга и системы планирования, выдерживающие промышленные нагрузки.
- Государственный сектор и финансы: публичные киоски и внутренние системы, соответствующие строгим регуляторным требованиям.
- И другие сферы.
В руководстве эти сценарии дополнены примерами из реальной практики, с акцентом на то, что устройства «идеальны для сред, которые никогда не спят», и позволяют командам «быстро масштабироваться без ручной настройки».
Постоянная поддержка и реальная ценность Chromebox от Cloudfresh и CTL
Cloudfresh и CTL предлагают не просто устройства. Как сертифицированный Professional ChromeOS Enterprise Administrator, Cloudfresh обеспечивает:
- быструю поставку с региональной логистической поддержкой;
- гарантии и планирование непрерывности сервисов;
- проверенные методологии внедрения ChromeOS;
- коммерческую и техническую поддержку по всему региону EMEA.
«Слишком часто компании усложняют свои IT-системы и в итоге вынуждены полностью их менять по мере устаревания оборудования. С Chromebox и Chrome Enterprise все работает в облаке, а устройство просто выполняет свою задачу. Благодаря автоматическим обновлениям Google не требуется ручное вмешательство, чтобы система оставалась актуальной», — отметил Богдан Кубенко, сооснователь и бизнес-менеджер Cloudfresh. — «CTL Chromebox — это лучшие в своем классе устройства, которые мы внедрили в десятках проектов, и которые годами работают без сбоев. Они надежны, легко управляются из любой точки мира и созданы под реальные потребности современного бизнеса — простого, масштабируемого и устойчивого».
Современный IT — просто с CTL Chromebox
Для IT-команд, стремящихся консолидировать конечные устройства, повысить контроль и прозрачность инфраструктуры, эксклюзивный гид Cloudfresh по внедрению Chromebox становится практическим ориентиром. Основанный на реальных кейсах и прямом опыте, он помогает упростить операционные процессы, безопасно масштабироваться и выстраивать инфраструктуру на базе CTL и ChromeOS.
Для получения подробной информации посетите сайт Cloudfresh.
О Cloudfresh
Cloudfresh — глобальный партнер Google Cloud уровня Premier, Zendesk Advanced Partner, Asana Platinum Solutions Partner, GitLab Select Partner, HubSpot Diamond Partner, Miro Solution Partner, Okta Activate Partner, Cloudflare Select Partner, JumpCloud Gold Partner, Jamf Partner и Microsoft Partner. С 2017 года компания внедряет, мигрирует, интегрирует, администрирует и проводит аудит облачных решенй — от PoC и обучения до постоянной поддержки и консультаций по GenAI.
О CTL
Для современных IT-руководителей CTL — это больше, чем просто поставщик. Это стратегический технологический партнер. CTL заменяет транзакционные отношения на партнерство «плечом к плечу», предлагая отмеченные наградами продукты и сервисные решения, которые охватывают весь жизненный цикл технологий. Сегодня клиенты более чем в 65 странах используют Chromebook, Chromebox и решения для видеоконференций от CTL, а также сервисы по внедрению, обслуживанию и утилизации IT-активов. Экспертиза CTL подтверждена статусами Google for Education Premier Partner, Google Cloud Partner и Intel Technology Platinum Partner. В 2024 году CTL официально получила сертификацию B Corp™ за приверженность устойчивому развитию и социальной ответственности. Подробнее о решениях CTL — на сайте ctl.net.
