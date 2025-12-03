튀르키예, AI와 미래 대비 교육에 초점을 맞춘 글로벌 교육 정상회의 개최 제7회 튀르키예 교육 기술 서밋은 20개국 장관을 소집하여 AI와 비판적 사고 능력을 강조하며 학습의 미래를 조망합니다.
우리는 인간 중심의 학습 미래를 공동 창조하기 위해 글로벌 커뮤니티를 이스탄불로 초대합니다”SEOUL, SOUTH KOREA, December 3, 2025 /EINPresswire.com/ -- 튀르키예는 아시아, 아프리카, 유럽, 중동 등 20개국의 교육부 장관들이 한자리에 모이는 국제 행사인 **제7회 튀르키예 교육 기술 서밋 & 엑스포(TETZ 2026)**를 개최할 예정입니다.
— — 무스타파 찬르(Mr. Mustafa Canli)
2026년 6월 26일부터 28일까지 이스탄불에서 사흘간 열리는 이번 서밋 및 엑스포는 **인공지능(AI)**에 대한 글로벌 논의를 재조명하고 교육의 미래를 대비하는 데 있어 튀르키예의 리더십을 강화하는 데 중점을 둘 것입니다.
💡 핵심 초점: AI 통합과 인간 중심의 학습
이번 행사는 20명의 교육부 장관, 업계 리더, 정책 입안자 및 교육 전문가를 소집하여 AI를 교육에 통합하기 위한 중요한 전략들을 다룹니다. 주요 논의 내용은 다음과 같습니다.
국가 교육 정책에 인공지능 통합
교육 과정에 통합할 적절한 AI 수준 결정
기존 교육 모듈에 AI 삽입
원격 및 하이브리드 학습 모델 관련 전략
튀르키예는 이번 서밋을 통해 인간의 비판적 사고 능력을 미래 학습 시스템의 중심에 두고, AI를 경쟁 도구가 아닌 인지적 파트너십의 도구로 간주하는 데 주력하고 있습니다.
교육부 혁신 및 교육 기술 국장 **무스타파 찬르(Mustafa Canlı)**는 다음과 같이 밝혔습니다. "인공지능 시대는 교육에 대한 우리의 접근 방식에 근본적인 변화를 요구합니다. 튀르키예는 미래를 기다리지 않고 적극적으로 미래를 만들어가고 있습니다. 우리는 모든 이해관계자와 글로벌 파트너들을 6월 26일부터 28일 사이에 이스탄불로 초대합니다."
🌐 글로벌 협력과 지역적 강점
튀르키예는 이러한 글로벌 규모의 행사를 주최함으로써 지역적 강점을 보여주고, 5억 명의 학습 인구를 가진 지역에서 국제 협력을 위한 주요 관문 역할을 하는 것을 목표로 합니다.
또한 이번 서밋은 튀르키예가 개인화되고 데이터 기반의 교육에 기반한 탄력적인 학습 생태계를 구축하도록 설계된, AI를 국가 교육 정책의 핵심에 두는 전략적 프레임워크를 제시하는 플랫폼이 될 것입니다.
튀르키예는 이미 디지털 교육 분야의 지역 리더로서, 65만 개의 교실에 디지털 인프라를 갖추었고, 1,800만 명의 학생과 약 120만 명의 교사에게 서비스를 제공하는 세계 최대 규모의 EdTech 생태계 중 하나를 운영하고 있습니다.
🤝 산업 이해관계자들에게 공개 초청
AI 지원 교육과 미래 인력의 변화에 기여하고자 하는 업계 리더와 정부 대표들의 참석을 환영합니다. 이번 서밋 및 엑스포는 AI 중심의 접근 방식을 통해 교육 분야의 디지털 혁신의 변혁적 힘을 더욱 강조할 것입니다.
작년 행사는 100명 이상의 국제 참가자와 50개 이상의 세션을 개최했으며, 여러 국가의 교육부를 한자리에 모은 최초의 행사로 주목받았습니다.
📅 행사 세부 정보:
행사명: 제7회 튀르키예 교육 기술 서밋 & 엑스포 (TETZ 2026)
날짜: 2026년 6월 26일 – 28일
장소: 튀르키예 이스탄불
추가 정보 웹사이트: tetz.org.tr TETZ 커뮤니케이션 사무국
