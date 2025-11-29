Natcash & NATCOM impulsan la economía digital y el orgullo nacional de Haití
EINPresswire.com/ -- NATCOM, operador líder de telecomunicaciones en Haití, reafirma su compromiso dual: impulsar la inclusión financiera digital con Natcash y apoyar el orgullo deportivo nacional mediante una contribución de 13 millones de gourdes a los Grenadiers, tras su clasificación al Mundial 2026. Cabe destacar que Natcom es la primera y única empresa en Haití, hasta la fecha, que ha realizado una donación financiera al equipo nacional, consolidando su papel pionero en el apoyo al deporte haitiano.
Lanzado el 11 de diciembre de 2021, Natcash se ha convertido en un pilar de la economía digital del país al ofrecer servicios seguros y prácticos de pagos, transferencias, retiros y pago de facturas desde el móvil. Gracias al reconocimiento facial, la geolocalización y su sistema antifraude propio, Natcash garantiza transacciones seguras y transparentes.
En pocos años, Natcash ha superado los 3 millones de cuentas, con 2 millones de usuarios activos, una red nacional de 30.000 agentes — entre ellos 68 Súper Agentes que atienden zonas remotas — y alianzas con UNIBANK, BNC, Paryalakay, Canal Plus, Cam Transfer y otros líderes del ecosistema digital.
La contribución de 13 millones de gourdes refleja el compromiso de Natcom con el desarrollo del país — promoviendo tanto la transformación digital como el espíritu de unidad y orgullo nacional.
“Natcom está con Haití — en su camino digital y en cada sueño que eleva nuestra bandera,” declaró un representante de NATCOM.
Acerca de NATCOM
Fundada en 2011 como una empresa conjunta entre Viettel Group (Vietnam) y el Gobierno de Haití, NATCOM es el operador líder de telecomunicaciones en el país. Enfocada en la experiencia del cliente y el crecimiento sostenible, ofrece soluciones integrales en voz, datos, banda ancha y servicios financieros móviles, conectando a millones de personas.
Más información en: www.natcom.com.ht
Tobias Nguyen
