دبي تحتضن افتتاح أول معرض من نوعه للمدن الخضراء وتصميم الحدائق في الشرق الأوسط
معرض "ماي بلانت آند جاردن ميدل إيست 2025" يجسّد رؤية الإمارات للتنمية الحضرية المستدامةDUBAI, DUBAI EXHIBITION CENTRE (EXPO CITY), UNITED ARAB EMIRATES, November 27, 2025 /EINPresswire.com/ -- شهدت دبي افتتاح معرض «ماي بلانت آند جاردن الشرق الأوسط 2025» في مدينة إكسبو دبي، ليكون أول معرض من نوعه في المنطقة مخصصاً للبستنة وتصميم المناظر الطبيعية والابتكار في المدن الخضراء. وقد جرى افتتاح الحدث بحضور عدد من كبار القادة والمسؤولين من مختلف الجهات، من بينهم سعادة مروان أحمد بن غليطة، المدير العام لبلدية دبي.
وسلّط المعرض الضوء على التزام دولة الإمارات المتواصل بتطوير مدن مستدامة قادرة على مواجهة تحديات التغير المناخي، وعزّز مكانتها كوجهة رائدة في مجالات التنمية الحضرية المستقبلية.
واستُضيف المعرض في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي، حيث اتّسق مع الأولويات الوطنية المنبثقة عن خطة دبي الحضرية 2040، ودعم الاستراتيجية الأوسع لبلدية دبي الهادفة إلى توسيع المساحات الخضراء وتعزيز الرفاه البيئي واعتماد الحلول المستندة إلى الطبيعة في مختلف أنحاء الإمارة.
وشهدت هذه النسخة الأولى مشاركة بلديات وشركات بستنة وباحثين وصنّاع سياسات ومتخصصين في تنسيق الحدائق من دولة الإمارات ومن مختلف أنحاء العالم. وقدم العارضون أحدث أنواع النباتات، وأنظمة الري الموفّرة للمياه، والتقنيات الذكية مناخياً، وحلول تنسيق الحدائق المصممة لتعزيز مرونة وكفاءة البنية التحتية الخضراء في البيئات الجافة.
كما عكست المشاركة القوية لشركات إماراتية مثل تنسيق، مجموعة ديزرت، شركة فيلادلفيا الزراعية ذ.م.م، ومصنع الإمارات للأسمدة الحيوية ، إلى جانب مشاركات دولية من إيطاليا وإسبانيا وغيرها من المناطق المتخصصة في البستنة، الحاجة المتزايدة إلى التعاون العابر للحدود في ظل ارتفاع درجات الحرارة وندرة المياه والتوسع الحضري المتسارع.
ومن أبرز محطات المعرض مشاركة الوفد الإيطالي برئاسة ميركو كارلوني، رئيس لجنة الزراعة في مجلس النواب الإيطالي، الذي أكد التزام إيطاليا بدعم جهود التنمية الخضراء في المنطقة. وأشار إلى أن سلسلة توريد زراعة الأزهار في إيطاليا قُدّرت بأكثر من 3.25 مليار يورو، مع صادرات سنوية قاربت مليار يورو، مستندة إلى سمعة راسخة في الجودة الوراثية والقدرة على التكيف والابتكار.
وقال كارلوني إن اختيار دبي كموقع استراتيجي عكس التحول الكبير الذي شهدته المدينة، حيث أصبحت المساحات الخضراء عنصراً أساسياً من عناصر التنمية المستدامة. وأضاف:
“تؤدي إيطاليا دوراً ريادياً. ففي دبي لم تعد المساحات الخضراء خياراً، بل غدت أصلاً استراتيجياً في التحول الحضري والإقليمي. إن منتجينا، بدعم من المؤسسات، كانوا على استعداد لتقديم تقنيات متقدمة وخبرات متخصصة من أجل شراكات طويلة الأمد. ومن دبي بدأت ملامح قصة جديدة للنمو الاقتصادي والاستدامة البيئية والتميّز الإيطالي.”
وشكّل معرض ماي بلانت آند جاردن الشرق الأوسط منصة محورية للحوار وتبادل المعرفة وبناء الشراكات بين الجهات الحكومية وقادة القطاع الخاص والخبراء الدوليين. وبتركيزه على الابتكار والاستدامة والتعاون، عزّز المعرض مكانة دولة الإمارات كقوة دافعة للتنمية الحضرية الخضراء والتقدم البيئي في المنطقة.
