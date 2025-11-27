مجموعة بلاتينيوم تستحوذ على حصة الأغلبية في “بريبير لابز” لإطلاق أول مصنع بيولوجي مدعوم بالذكاء الاصطناعي في أبوظبي
أعلنت مجموعة بلاتينيوم اليوم عن توقيع اتفاقية مع شركة بريبير لابز، وهي شركة إماراتية متخصصة في تطوير حلول طبية رقمية متقدمة، للاستحواذ على حصة الأغلبية في الشركة. وتهدف هذه الشراكة إلى إطلاق أول مصنع بيولوجي يعتمد على الذكاء الاصطناعي في العالم في أبوظبي، حيث سيتم استخدام أحدث تقنيات التحاليل الطبية ونماذج التوأم الرقمي والذكاء الاصطناعي لتطوير علاجات صحية أدق وأسرع وأكثر أمانًا، وذلك من خلال شبكة حوسبة متطورة وآمنة تعمل بتقنيات NVIDIA. وستجمع هذه المنشأة الحديثة بين أحدث تقنيات التحاليل الطبية، ونماذج «التوأم الرقمي» التي تمثل الحالة الصحية للفرد، إضافة إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تسهم في تطوير الأدوية والعلاجات الجديدة.
وتقوم فكرة المصنع على نظام ذكي متكامل، حيث يتم استخدام البيانات الناتجة عن الفحوصات الطبية لتطوير نماذج أكثر دقة، تساعد الأطباء والباحثين على تقديم علاجات أسرع وأكثر فعالية، وهو ما يختصر سنوات طويلة من البحث والتجارب إلى فترات أقصر بكثير.
وفي هذا الإطار، تقترب بريبير لابز من استكمال تجهيز مختبر IRENA في مدينة مصدر بأبوظبي، والذي سيضم أحدث الأجهزة العلمية والتقنيات الحيوية، وسيتيح إجراء تجارب متقدمة على خلايا وأنسجة بشرية ضمن بيئة شديدة الأمان. كما سيمكن هذا المختبر من إنتاج علاجات مخصصة وفقًا للحالة الصحية لكل فرد، وهو ما يُعد نقلة نوعية في عالم الطب الدقيق.
وقال آدم فريير، الشريك المؤسس لشركة بريبير لابز، إن هذا المشروع سيحوّل طريقة تعامل الأفراد مع صحتهم، حيث سيتمكن كل شخص من امتلاك “توأم رقمي” يمثل حالته الصحية ويتطور باستمرار بناءً على الفحوصات والبيانات الجديدة، مما يساعده على اتخاذ قرارات صحية أفضل والوقاية من الأمراض قبل ظهورها.
من جهتها، أكدت مجموعة بلاتينيوم أن اختيار أبوظبي كمركز لهذا المشروع يعكس البيئة الداعمة للابتكار والرؤية المستقبلية لدولة الإمارات في مجالات الصحة والتكنولوجيا، مشيرة إلى أن هذا المصنع سيسهم في جعل الدولة مركزًا عالميًا للطب المتقدم.
كما أعربت شركة آرام القابضة عن دعمها لهذه الشراكة، مؤكدة أن المشروع سيوفر منصة مفتوحة للعيادات والمراكز البحثية وشركات التطوير، مع الحفاظ الكامل على خصوصية البيانات الطبية.
منظومة متكاملة للرعاية الصحية
يعتمد المصنع البيولوجي على عدة عناصر رئيسية، من أبرزها:
• التوأم الرقمي GenetiQ™: ملف صحي ذكي ومفصّل لكل مستخدم، يساعد في قياس العمر البيولوجي، وتحديد المخاطر الصحية، وتقديم توصيات خاصة بالعلاجات ونمط الحياة.
• عُقد الحوسبة Spark: أجهزة متصلة تعمل بالذكاء الاصطناعي لتطوير النماذج الصحية وتحسين دقتها باستمرار.
• منظومة REACH: نظام لوجستي متطور لجمع العينات الطبية ونقلها وتحليلها خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة.
وستتيح هذه المنظومة للشركاء من عيادات ومستشفيات ومراكز طبية الاستفادة من التقنية الجديدة، مع تقاسم العائدات الناتجة عن الخدمات المقدّمة للمرضى والمستخدمين.
خطوة نحو مستقبل الطب
يمثل هذا المشروع بداية مرحلة جديدة في الرعاية الصحية، حيث تصبح البيانات والذكاء الاصطناعي عنصرين أساسيين في تشخيص الأمراض وعلاجها والوقاية منها. وتسعى بريبير لابز من خلال هذا المصنع إلى أن تكون منصة عالمية للطب الدقيق، يمكن للحكومات والمؤسسات الطبية والأفراد الاعتماد عليها للحصول على رعاية صحية أكثر كفاءة وتخصصًا.
وتعتمد بريبير لابز على نظام ذكي متكامل يعمل بطريقة الدائرة المغلقة، بحيث يتم استخدام نتائج الفحوصات الطبية لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي، ثم تقوم هذه النماذج باقتراح خيارات علاجية أكثر دقة وفعالية. ومع كل فحص جديد يتم إدخاله إلى النظام، تصبح العلاجات والتوصيات أكثر تطورًا، مما يُسرّع وتيرة الاكتشافات الطبية ويحسّن جودة الرعاية الصحية بشكل مستمر.
ويمتاز هذا النظام بقدرته على العمل مع الحفاظ الكامل على خصوصية البيانات، إذ تبقى جميع المعلومات الصحية داخل الدولة ولا يتم نقلها إلى الخارج، بينما يتم الاستفادة من التعلّم الجماعي على المستوى العالمي دون المساس ببيانات الأفراد، مما يسهل اعتماد التقنية في مختلف الدول ويجعلها متوافقة مع القوانين والمعايير الدولية.
كما تم تصميم المنصة لتحقيق كفاءة عالية منذ بداية التشغيل، مع إمكانية تحقيق عوائد مستمرة من الفحوصات الطبية والخدمات الرقمية والخدمات البحثية. ولا يقتصر دورها على تحسين الرعاية الصحية الحالية فقط، بل يشكل أساسًا لمرحلة جديدة من الطب المعتمد على البيانات والذكاء الاصطناعي، والمعروف باسم «طب المستقبل»، في مجالات الطب الدقيق واكتشاف الأدوية.
وإلى جانب ذلك، توفر منصة بريبير أكثر من 228 تقريرًا صحيًا تغطي العديد من الجوانب الصحية، وتشمل تحليلات للمخاطر الصحية المحتملة، وتوصيات علاجية وغذائية مصممة وفق الحالة الفردية لكل شخص، بالإضافة إلى استشارات طبية رقمية وخدمات تتبع الخلفية الوراثية.
وتعمل بريبير لابز بهذا الشكل كمنصة مركزية تجمع بين التكنولوجيا والطب، يمكن أن تعتمد عليها المستشفيات والمراكز البحثية والحكومات لتقديم رعاية صحية أكثر دقة وسرعة وفعالية.
