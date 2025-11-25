SABER College es incorporado a la Alpha Beta Kappa National Honor Society

SABER College se complace en anunciar su incorporación oficial a la Alpha Beta Kappa National Honor Society (ABK), con la cual se establece en nuestro campus el Capítulo Delta Epsilon de Florida.

MIAMI, FL, UNITED STATES, November 25, 2025 /EINPresswire.com/ -- SABER College se complace en anunciar su incorporación oficial a la Alpha Beta Kappa National Honor Society (ABK), con la cual se establece en nuestro campus el Capítulo Delta Epsilon de Florida. Este prestigioso reconocimiento sitúa a SABER College entre un grupo selecto de instituciones post-secundarias distinguidas por sus altos estándares académicos, formación en valores y liderazgo en la educación superior a nivel nacional.

El Capítulo Delta Epsilon de Florida, otorgado el 25 de septiembre de 2025 por la Alpha Beta Kappa National Honor Society, confirma la inclusión de SABER College en una comunidad de instituciones educativas que mantienen los más altos ideales de excelencia académica y servicio. Este logro representa un hito histórico para SABER College y para nuestra misión central de formar profesionales de la salud empáticos, competentes y preparados para avanzar en sus carreras.

UN HITO EN LA EXCELENCIA EDUCATIVA

Alpha Beta Kappa National Honor Society es la principal sociedad académica de honor para escuelas, institutos y colleges postsecundarios en los Estados Unidos. Los capítulos solo se otorgan a instituciones que demuestran un compromiso sostenido con la excelencia educativa, los valores éticos y la preparación profesional en diversas disciplinas.

Ser reconocidos como el Capítulo Delta Epsilon de Florida confirma que los programas de SABER College (incluyendo Enfermería Profesional, Asistente de Fisioterapeuta, Asistente Médico y ESOL en línea) cumplen con los rigurosos estándares de calidad e integridad de la Sociedad. Este reconocimiento también destaca los esfuerzos continuos del college por empoderar a los estudiantes a través de rigor académico, apoyo personalizado y formación profesional relevante.

“Esta distinción refleja la dedicación colectiva de toda nuestra institución: nuestros estudiantes, nuestra facultad y nuestro personal”, expresó la Sra. Josefina Bonet, Directora Ejecutiva de SABER College. “Alpha Beta Kappa honra a colleges que no solo enseñan con excelencia, sino que forman líderes guiados por la integridad y el propósito. Esos son los mismos principios que definen quiénes somos en SABER.”

IMPULSANDO A LOS ESTUDIANTES MEDIANTE RECONOCIMIENTO Y OPORTUNIDAD

La membresía en Alpha Beta Kappa brinda a los estudiantes un reconocimiento que trasciende el salón de clases. A través de esta distinción, los estudiantes de SABER College que demuestren excelencia académica, carácter y liderazgo podrán ser formalmente seleccionados para su inducción a la Sociedad.

Los estudiantes admitidos se integran a una comunidad nacional de académicos reconocidos por empleadores, universidades de posgrado y organizaciones profesionales por su excelencia e integridad. Los miembros reciben certificados y medallas oficiales, pueden usar la indumentaria de ABK durante su graduación y sus nombres quedan inscritos en el registro permanente de la Sociedad. Esta distinción fortalece su credibilidad y su proyección profesional en el mercado laboral.

“Para nuestros estudiantes, esto es mucho más que un símbolo. Es una afirmación de que su esfuerzo, su disciplina y su compasión tienen un propósito”, añadió la Sra. Bonet. “Muchos equilibran sus estudios con el trabajo y la familia, y este reconocimiento celebra esa perseverancia mientras abre nuevas puertas académicas y profesionales.”

FORTALECIENDO LA VISIÓN ACADÉMICA DE SABER COLLEGE

La creación del capítulo de Alpha Beta Kappa en SABER College refuerza nuestra visión de ofrecer educación de calidad en Miami, Florida, brindando a los graduados las herramientas necesarias para generar un impacto positivo en sus vidas y comunidades. Este logro fortalece nuestra base académica y resalta nuestro compromiso con la mejora continua y la excelencia en la educación superior.

Para el programa de Enfermería Profesional, esta distinción respalda nuestro compromiso de preparar enfermeros que combinen precisión clínica con compasión, profesionales capaces de liderar con confianza y brindar un cuidado que transforma vidas en el dinámico panorama de salud del sur de la Florida y más allá.

Para el programa de Asistente de Fisioterapeuta, el capítulo ABK subraya la excelencia académica y clínica necesaria para formar graduados que restauran movilidad, independencia y calidad de vida en sus pacientes.

El programa de Asistente Médico reafirma la importancia de la precisión, la empatía y el profesionalismo en escenarios de atención ambulatoria; valores que se alinean con la misión de carácter y logro de ABK. Y para los estudiantes del programa ESOL en línea, este reconocimiento resalta el poder transformador del lenguaje y la educación, abriendo caminos hacia el empleo, la educación continua y el crecimiento personal en un mundo cada vez más interconectado.

“Cada programa en SABER comparte un propósito común: mejorar vidas a través del conocimiento y el cuidado”, enfatizó la Sra. Bonet. “Unirnos a Alpha Beta Kappa nos impulsa a seguir elevando el nivel, asegurando que cada graduado no solo salga con habilidades, sino también con un sentido de honor, servicio y confianza.”

UN LEGADO DE APRENDIZAJE, SERVICIO Y CARÁCTER

Fundada en 1977, la Alpha Beta Kappa National Honor Society reconoce el desempeño sobresaliente en áreas esenciales para la sociedad moderna. Su misión es promover y reconocer el rendimiento académico superior, el carácter y el liderazgo estudiantil.

SABER College se une ahora a este distinguido legado, reafirmando su posición como una institución respetada que promueve la integridad académica y el servicio comunitario. Con este reconocimiento, fortalecemos nuestro compromiso con la mejora continua, la excelencia en la enseñanza y los resultados centrados en los estudiantes. Los miembros del Capítulo Delta Epsilon de Florida encarnarán el lema de la Sociedad, Facimus -“Hacemos”. Este capítulo será un símbolo de orgullo para toda la comunidad SABER y un faro de lo que la dedicación y la educación pueden lograr juntas.

ACERCA DE SABER COLLEGE

SABER College es una institución licenciada y acreditada ubicada en Miami, Florida, que ofrece programas de grado asociado en Enfermería Profesional, Asistente de Fisioterapeuta y Asistente Médico, además de un Programa ESOL en línea para estudiantes de inglés en todo el estado. El college está acreditado por el Council on Occupational Education (COE) y aprobado por la Florida Board of Nursing.

Desde su fundación, SABER College ha preparado a miles de graduados para carreras en salud y educación, guiado por una filosofía que combina conocimiento, compasión y servicio. Con su nueva afiliación a la Alpha Beta Kappa National Honor Society, SABER reafirma esa misión formando profesionales que encarnan la excelencia y la integridad en cada paso de su trayectoria.

