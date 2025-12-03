Türkiye Isännöi Globaalia Koulutushuippukokousta Keskittyen Tekoälyyn ja Oppimisen Tulevaisuuden Turvaamiseen
Mr. Mustafa Canli, General Manager of Innovation and Education Technologies Under the Ministry of Education of Republic of Türkiye
7. TETZ 2026 kokoaa 20 opetusministeriä Istanbuliin keskustelemaan tekoälyn integroinnista ja kriittisistä taidoista koulutuksessa
Istanbulissa 26.–28. kesäkuuta 2026 järjestettävä kolmipäiväinen huippukokous ja näyttely keskittyy muovaamaan globaalia narratiivia tekoälyn (AI) ympärillä ja vahvistamaan Turkin johtajuutta koulutuksen tulevaisuuden turvaamisessa.
Pääpainopiste: Tekoälyn integrointi ja ihmiskeskeinen oppiminen:
Tapahtuma kokoaa yhteen 20 opetusministeriä, alan johtajaa, päättäjää ja opettajaa käsittelemään kriittisiä strategioita tekoälyn integroimiseksi koulutukseen. Keskustelut keskittyvät:
-Tekoälyn integrointi kansallisiin koulutuspolitiikkoihin.
-Sopivan tekoälyn integrointitason määrittäminen opetussuunnitelmiin.
-Tekoälyn upottaminen olemassa oleviin koulutusmoduuleihin.
-Etä- ja hybridiopetusmalleihin liittyvät strategiat.
Türkiye pyrkii tämän huippukokouksen avulla asettamaan ihmisten kriittisen ajattelun taidot huomisen oppimisjärjestelmien keskiöön nähden tekoälyn ei kilpailun välineenä, vaan kognitiivisen kumppanuuden instrumenttina.
Opetusministeriön innovaatio- ja koulutusteknologian pääjohtaja Mustafa Canlı totesi: "Tekoälyn aikakausi vaatii perustavanlaatuista muutosta lähestymistapaamme koulutukseen. Türkiye ei odota tulevaisuutta; se muovaa sitä aktiivisesti. Kutsumme kaikki sidosryhmät ja globaalit kumppanimme Istanbuliin 26.–28. kesäkuuta."
Globaali yhteistyö ja alueellinen vahvuus:
Isännöimällä tätä globaalin mittakaavan tapahtumaa Türkiye osoittaa alueellista vahvuuttaan ja pyrkii toimimaan merkittävänä porttina kansainväliselle yhteistyölle alueella, jossa on 500 miljoonan oppijan väestö.
Huippukokous on Turkille myös foorumi esitellä strategista kehystään tekoälyn asettamiseksi kansallisten koulutuspolitiikkojen ytimeen. Kehys on suunniteltu rakentamaan joustavia oppimisekosysteemejä, jotka perustuvat yksilölliseen ja dataohjattuun koulutukseen.
Türkiye on jo alueellinen johtaja digitaalisessa koulutuksessa, sillä se on varustanut 650 000 luokkahuonetta digitaalisella infrastruktuurilla ja ylläpitää yhtä maailman suurimmista EdTech-ekosysteemeistä, joka palvelee 18 miljoonaa opiskelijaa ja lähes 1,2 miljoonaa opettajaa.
Avoin kutsu alan sidosryhmille:
Alan johtajat ja hallituksen edustajat, jotka haluavat osallistua tekoälyn tukeman koulutuksen ja tulevaisuuden työvoiman muokkaamiseen, kutsutaan mukaan. Huippukokous ja näyttely korostavat edelleen digitaalisen innovaation mullistavaa voimaa koulutuksessa sen tekoälykeskeisellä lähestymistavalla.
Viime vuonna tapahtuma isännöi yli 100 kansainvälistä osallistujaa ja yli 50 istuntoa, ja se oli merkittävä ensimmäisenä tapahtumana, joka toi yhteen useiden maiden opetusministeriöt.
Tapahtuman tiedot:
Tapahtuma: 7. Türkiye Educational Technologies Summit & Expo (TETZ 2026) Päivämäärät: 26.–28. kesäkuuta 2026 Paikka: Istanbul, Türkiye Verkkosivusto lisätietoja varten: tetz.org.tr TETZ Viestintätoimisto
TETZ
Communication Office
email us here
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.