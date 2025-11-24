إكس أس دوت كوم تفوز بجائزة "أفضل فريق قيادي" في قمة "سمارت فيجن مصر"
ويعكس هذا التكريم قوة الفريق الإداري والقيادي في "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، والذي يتألف من خبراء دوليين، يتمتع كل منهم بخبرة متخصصة من مناطق وقطاعات مختلفة في القطاع المالي العالمي.
وتُبرز هذه الجائزة عمق وتنوع الخبرات داخل الفريق التنفيذي في "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، فبدلاً من الاعتماد على رؤية مركزية واحدة، يعتمد نجاح المجموعة على قادة متميزين في مجالاتهم، بدءًا من ابتكار التكنولوجيا المالية والتداول المؤسسي وصولًا إلى التحول الرقمي والاستراتيجية التشغيلية وتطوير السوق والرقابة التنظيمية.
وتُمكّن هذه الخبرة العالمية المُجتمعة، "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، من استباق التحولات الإقليمية، وتصميم حلول مُخصصة للأسواق المُتنوعة، وتقديم قيمة مُستدامة للعملاء في جميع أنحاء القارات.
ويعكس هذا التكريم أيضًا التزام "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، بهيكل قيادي قائم على التخصص والتعاون والرؤية العالمية. وهكذا تضمن "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، تحقيق التنسيق الدقيق، واتخاذ قرارات مدروسة، وتقديم خدمات رفيعة المستوى باستمرار لقاعدة عملائها الدوليين، وذلك بفضل مدراء تنفيذيين قادوا فرقًا في مراكز مالية رئيسية، ووسّعوا نطاق عملياتهم في الأسواق الناشئة، وأثّروا في منظومات التداول العالمية.
وقال الرئيس التنفيذي الدولي لمجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، السيد محمد إبراهيم: نفتخر بالحصول على جائزة "أفضل فريق قيادي" في ختام فعاليات "قمة سمارت فيجن مصر 2025".
وأضاف: يُبرز هذا التكريم خبرة فريقنا التنفيذي ورؤيته الاستراتيجية، حيث يساهم كل عضو بمهارات متخصصة تُوجّه مبادراتنا، وتدعم فرقنا، وتعزز حضورنا الدولي.
وتابع: نُشارك هذا الإنجاز مع جميع أعضاء فريق عملنا وشركائنا وعملائنا الذين تُمكّن ثقتهم وتعاونهم من استمرار نجاحنا.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي الدولي لشركة سمارت فيجن الدكتور محمد النظامي: ان "إكس أس دوت كوم" (XS.com) تُظهر قيادةً قويةً على المستوى العالمي، فقد أظهر قادتها التنفيذيون رؤيةً استراتيجيةً ثاقبةً، وإدارةً منضبطةً، وقدرةً على توجيه فرق العمل عالية الأداء بفعالية.
وأضاف: هذا التكريم يُؤكد الدور المحوري الذي تلعبه قيادتهم في تشكيل قطاع التكنولوجيا المالية، ويعزز مكانة "إكس أس دوت كوم" (XS.com) كشركة رائدة في التميز التنفيذي.
إلى جانب أداء الشركة، يُشير هذا التكريم إلى قدرة "إكس أس دوت كوم" (XS.com)على تشكيل اتجاهات الأسواق المالية، وتعزيز ثقة أصحاب المصلحة، وترسيخ سمعتها كوسيط عالمي موثوق وتطلعي.
وقد حاز أعضاء فريق قيادة "إكس أس دوت كوم" (XS.com)على مجموعة من الجوائز التي تعكس قيادتهم المؤثرة وتُشيد بمساهماتهم في قطاع الأسواق المالية.
حيث حاز السيد محمد إبراهيم (الرئيس التنفيذي) على ألقاب مرموقة، وهي "الرئيس التنفيذي الملهم العالمي للعام" في حفل توزيع جوائز الابتكار المالي العالمي، و"أفضل قائد ملهم" في ملتقى القيادة "وايت بيج"، و"أفضل رئيس تنفيذي عالمي" في حفل توزيع جوائز أسواق المال في الشرق الأوسط.
كما حاز السيد وائل حماد (المدير التجاري الدولي) على جائزة "القائد العالمي القوي" في ملتقى الأعمال العالمي الذي عُقد في مجلس اللوردات البريطاني المرموق في لندن، المملكة المتحدة.
واختير السيد شادي سلوم (المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) ضمن قائمة "أفضل 50 قائدًا في الأسواق المالية"، كما كُرِّمت السيدة أندريا إليس (المديرة العالمية للفعاليات) ضمن قائمة "أفضل 25 امرأة مؤثرة في الأسواق المالية" خلال حفل توزيع جوائز أسواق المال في الشرق الأوسط الثالث الذي أقامته سمارت فيجن في فندق أتلانتس النخلة الشهير بدبي.
واختيرت السيدة بافلينا زينونوس (رئيسة قسم دعم العملاء) ضمن قائمة "أفضل 25 امرأة مؤثرة في الأسواق المالية"، كما كُرِّمت السيدة ديسبينا إيابونا (رئيسة العلاقات العامة والعلامة التجارية) ضمن قائمة "أفضل 25 مدير تسويق في الأسواق المالية" خلال حفل توزيع جوائز أسواق المال في الشرق الأوسط الثاني الذي أقامته سمارت فيجن في فندق أتلانتس النخلة الشهير بدبي.
وتسلط هذه الجوائز المتنوعة الضوء على قوة وموهبة فريق القيادة في "إكس أس دوت كوم" (XS.com) وتؤكد التزامها بالتميز.
تقييم شركة إكس أس دوت كوم العالمية
مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) هي وسيط عالمي متعدد الأصول يوفر إمكانية التداول على مجموعة واسعة من المنتجات المالية بما في ذلك الأسهم، المؤشرات، المعادن، الطاقة، السلع، العملات، و العملات المشفرة.
تأسست في أستراليا في عام 2010، وقد نمت لتصبح رائدة في السوق العالمية في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المالية والتداول عبر الإنترنت مع تراخيص متعددة حول العالم.
توفر مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) للمتداولين، المستثمرين، المؤسسات المالية، وشركات الوساطة المالية إمكانية الوصول إلى السيولة المؤسسية العميقة وتكنولوجيا التداول المتقدمة، جنبًا إلى جنب مع تجربة تداول فريدة، وإدارة علاقات متميزة ، ودعم ممتاز للعملاء.
تحذير من المخاطر: يتم تداول منتجاتنا على الهامش وتحمل درجة عالية من المخاطرة ومن الممكن أن تخسر كل رأس مالك. قد لا تكون هذه المنتجات مناسبة للجميع ، ويجب عليك التأكد من ذلك فهم المخاطر التي تنطوي عليها.
حول شركة سمارت فيجن
شركة سمارت فيجن هي واحدة من أكبر بيوت الخبرة المتخصصة في مجال التدريب وتنمية المهارات وتنظيم المؤتمرات الدولية حول الأسواق المالية العالمية والمحلية.
تصنف سمارت فيجن كواحدة من اهم الشركات في مجال التدريب والخبرة المالية للقطاع المالي وأسواق رأس المال في الوطن العربي.
