تنِـسُور ومكتب أبوظبي للاستثمار ودائرة البلدیات والنقل یوقعّون مذكرة تفاھم لتعزیز التنقل الذكي والذاتي القیادة بأبوظبي
یشكّل التعاون محطة رئیسیة ضمن منظومة الصناعات الذكیة والمركبات المستقلة (SAVI)، لتسریع وتیرة الاختبار والتطبیق التجاري للتقنیات الذاتیة في العالم الواقعي.DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, November 18, 2025 /EINPresswire.com/ -- أبوظبي، الإمارات العربیة المتحدة، [17 نوفمبر 2025] – وقعّ مكتب أبوظبي للاستثمار (ADIO) ودائرة البلدیات والنقل (DMT) وشركة تنِـسُور أوتو (Tensor Auto Inc.)، الشركة الأمریكیة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي ومقرھا وادي السیلیكون، مذكرة تفاھم تھدف إلى تعزیز التعاون في تطویر واختبار وتسویق تقنیات المركبات الذاتیة القیادة في إمارة أبوظبي.
وجرى توقیع المذكرة خلال فعالیات معرض 2025 DRIFTx، الذي یستضیفھ مكتب أبوظبي للاستثمار ضمن أسبوع أبوظبي للتنقل الذاتي، والذي یعُد المنصة العالمیة الرائدة لقطاع التنقل الذكي والذاتي القیادة تحت مظلة منظومة الصناعات الذكیة والمركبات المستقلة (SAVI).
ووقعّ المذكرة كل من سعادة بدر العلماء، المدیر العام لمكتب أبوظبي للاستثمار، وممثلین عن دائرة البلدیات والنقل، وھوغو فوزاتي، الرئیس التنفیذي للأعمال في تنِـسُور، بحضور إریك أودیل، الرئیس التنفیذي للشؤون المالیة في تنِـسُور، وعدد من كبار المسؤولین من مختلف الجھات في منظومة الابتكار في أبوظبي.
ویھدف التعاون إلى تمكین إدخال واختبار تقنیات المركبات الذاتیة التي تطوّرھا تنِـسُور في أبوظبي، إلى جانب تعزیز تبادل المعرفة، وتوحید الأطر التنظیمیة، وتوسیع فرص التطبیق التجاري في المستقبل. كما یدعم ھذا التعاون أھداف منظومة »سافي« التي تجمع بین البحث والتطویر والاختبار والتنظیم والتصنیع والاستثمار، لتسریع تطویر حلول التنقل الذكي عبر الجو والبر والبحر والروبوتات.
وقال ھوغو فوزاتي، الرئیس التنفیذي للأعمال في تنِـسُور:
«تمثل أبوظبي فصلاً جدیدًا في مسیرة تنِـسُور. ویجسد تعاوننا مع مكتب أبوظبي للاستثمار ودائرة البلدیات والنقل رؤیتنا المشتركة لجعل تقنیات القیادة الذاتیة أكثر أماناً وإنسانیة وأمناً وقابلة للتوسع. نحن فخورون بالمساھمة في ترسیخ ریادة دولة الإمارات في مجال التنقل الذكي«
وقال إریك أودیل، الرئیس التنفیذي للشؤون المالیة في تنِـسُور:
«تعكس ھذه الشراكة التقاء الابتكار بالتخطیط الاقتصادي المتوازن في أبوظبي. فھي لا تمثل تعاوناً تقنیاً فحسب، بل تؤكد أیضًا على خلق قیمة اقتصادیة طویلة الأمد. ومن خلال العمل مع مكتب أبوظبي للاستثمار ودائرة البلدیات والنقل، نعمل على مواءمة الاستثمار والبنیة التحتیة والابتكار لبناء منظومة مستدامة یكون فیھا التنقل الذاتي محركًا للتنمیة والازدھار«
وتسعى الشراكة بین تنِـسُور ومكتب أبوظبي للاستثمار ودائرة البلدیات والنقل إلى تسھیل عملیات الاختبار والتنظیم والتطبیق التجاري المستقبلي للمركبات الذاتیة القیادة في أبوظبي، بما یتماشى مع استراتیجیة منظومة« سافي » في الإمارة. ومن المتوقع أن تسھم المنظومة في إضافة نحو 44 ملیار درھم إلى الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي وتوفیر أكثر من 35 ألف وظیفة نوعیة بحلول عام 2045.
وتأتي مشاركة تنِـسُور في معرض 2025 DRIFTx امتدادًا لمشاركاتھا السابقة في المؤتمر العالمي للتنقل الذاتي في دبي ومعرض جیتكس العالمي 2025، بما یعكس التزامھا المستمر بدعم منظومة الابتكار في المنطقة ورؤیتھا المستقبلیة في مجال التنقل الذكي.
:ل لاستفسارات الإعلامیة press@tensor.ai | tensor@thehalo-agency.com
للاطلاع www.tensor.auto أو زوروا YouTubeو Instagramو LinkedIn عبر TensorAuto@ ت ابعوا .على آخر المستجدات
نبذة عن تنِـسُور
تأسست شركة تنِـسُور في وادي السیلیكون عام 2016، ویقع مقرھا الرئیسي في سان خوسیھ، الولایات المتحدة الأمریكیة. وھي شركة أمریكیة متخصصة في تطویر منتجات ذكاء اصطناعي وكیلي تھدف إلى تمكین الأفراد.
تعُد تنِـسُور روبوكار أول سیارة روبوتیة شخصیة في العالم مستقلة بالكامل، بمعاییر تصنیع سیارات، ومصممة للملكیة الفردیة على نطاق واسع. ومع دعم أصیل لتقنیات الاستقلالیة من المستوى L0 إلى L4، بوضع القیادة المزدوج، یستطیع المالك أن یقود بنفسھ أو یترك السیارة تقوده.
تمتلك تنِـسُور مكاتب في وادي السیلیكون، برشلونة، سنغافورة، ودبي.
Duha Shabib
The Halo Agency
+971 553085550
duha@thehalo-agency.com
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.