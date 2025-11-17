XS.com 作為官方贊助商亮相開羅 Smart Vision 高峰會，深化中東和北非地區的佈局
隨著科技不斷重塑全球金融格局，Smart Vision 高峰會成為連接創新與機遇的重要平台。透過與這一具有影響力的高峰會合作，XS.com 進一步彰顯了其使命——以透明化、先進科技與深度合作為核心，推動交易者、投資人及合作夥伴與全球金融市場的全新互動方式。
在 2 號展位，與會者將親身體驗 XS.com 的新一代交易平台、先進的聯盟計畫，以及專為在不斷發展的經濟環境中成長而設計的、量身定制的合作模式。公司管理層及區域團隊也將親臨現場，與來自中東及北非地區的客戶、聯盟夥伴及金融科技創新者面對面交流。
談及公司此次參展，XS.com 區域總監 Shadi Salloum 表示：
“我們非常榮幸能以官方贊助商的身份參與 2025 年開羅 Smart Vision 高峰會。埃及擁有深厚的金融底蘊與巨大的發展潛力，這次活動為我們提供了與產業同仁、合作夥伴及客戶深入交流的理想平台，也進一步展示了我們推動區域金融普惠與創新發展的長期承諾。”
在金融變革不斷加速的時代，XS.com 持續搭建連接全球專業經驗與區域潛力的橋樑，以誠信為根基，以科技為驅動力，以共同進步的願景為目標，致力於提供卓越的交易體驗。透過持續的創新與合作，XS.com 不僅是產業討論的參與者，更是塑造中東與北非乃至全球金融未來的重要推動力量。
XS.com 公司概況
XS 集團（以 "XS "或 "XS.com "品牌經營）是一家全球多元資產經紀商，提供多種金融產品交易服務。
XS.com 於 2010 年在澳洲成立，現已發展成為金融科技、金融服務和線上交易產業的全球市場領導者，在多個司法管轄區擁有監管牌照，並在全球各地設有辦事處。
XS.com 為全球交易者、機構投資人和經紀商提供深度機構流動性和先進的交易技術，並結合高效的用戶體驗、高品質的關係管理和卓越的客戶支援。
風險警告：我們的產品涉及保證金交易，具有很高的風險，可能會導致虧損金額超過閣下的初始入金。這些產品可能不適合所有投資人，閣下應當確保瞭解其中的風險。
關於 Smart Vision
Smart Vision 是全球最大的專業機構之一，專注於從事全球和本地資本市場領域的培訓、技能開發以及組織國際會議。
在阿拉伯地區的金融產業以及資本市場，Smart Vision 在培訓以及專業領域名列前茅。
