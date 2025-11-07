Director de Enfermería de SABER College nombrado a la Junta de Comisionados del CNEA de la Liga Nacional de Enfermería.

El Dr. Pavel S. Pugh, Director del Programa de Enfermería de SABER College, ha sido nombrado Comisionado Educador de Enfermería en la Junta de Comisionados del NLN CNEA para el período 2026-2028. SABER College felicita al Dr. Pavel Pugh, Director del Programa de Enfermería, por su nombramiento como Comisionado Educador de Enfermería en la Junta de Comisionados del NLN CNEA para el período 2026-2028.

El Dr. Pavel Pugh aportará su liderazgo académico y experiencia clínica al fortalecimiento de los estándares nacionales en educación de enfermería.

El nombramiento del Dr. Pugh en la Junta del NLN CNEA es motivo de profundo orgullo para SABER College” — Josefina Bonet, Directora Ejecutiva de SABER College

MIAMI, FL, UNITED STATES, November 7, 2025 /EINPresswire.com/ -- SABER College, institución de educación superior acreditada con sede en Miami, Florida, fundada en 1992, se enorgullece en anunciar que el Dr. Pavel S. Pugh, DNP, APRN, PMHNP-C, FNP-C, CNE, FEP, Director del Programa de Enfermería, ha sido nombrado miembro de la Junta de Comisionados de la Comisión para la Acreditación de la Educación en Enfermería (CNEA) de la Liga Nacional de Enfermería (NLN).

El Dr. Pugh ejercerá el cargo de Comisionado Educador de Enfermería durante el período 2026-2028, representando a docentes y líderes académicos de enfermería de todo el país en la tarea de impulsar la excelencia y la innovación en la educación en enfermería en los Estados Unidos.

Este nombramiento coloca al Dr. Pugh entre un grupo selecto de comisionados nacionales encargados de orientar a uno de los organismos acreditadores más importantes en el ámbito de la educación en enfermería. La Junta de Comisionados del NLN CNEA garantiza los más altos estándares de calidad académica e integridad institucional en los programas de enfermería (desde la formación práctica hasta los estudios de posgrado) asegurando que las instituciones acreditadas preparen profesionales competentes, éticos y compasivos que respondan a las necesidades cambiantes del sistema de salud.

A través de este cargo, el Dr. Pugh contribuirá a definir políticas sobre calidad de programas, buenas prácticas institucionales e innovación basada en evidencia. Su participación influirá directamente en la forma en que las escuelas de enfermería evalúan los resultados de aprendizaje, incorporan nuevas tecnologías y preparan a sus egresados para brindar atención centrada en el paciente y basada en la evidencia.

“El nombramiento del Dr. Pugh en la Junta del NLN CNEA es motivo de profundo orgullo para toda nuestra institución”, señaló Josefina Bonet, Directora Ejecutiva de SABER College. “Este reconocimiento valida la calidad de nuestra facultad y su liderazgo más allá del aula. Su participación a nivel nacional enriquecerá nuestra cultura académica y aportará conocimientos de primera mano sobre los procesos de acreditación que beneficiarán directamente a nuestros estudiantes y profesores”.

El Dr. Pugh es enfermero practicante certificado en las áreas de salud familiar y salud mental psiquiátrica, además de educador de enfermería certificado (CNE) y miembro distinguido en práctica educativa (FEP). A lo largo de su destacada carrera ha combinado la excelencia clínica con una profunda vocación docente y de mentoría.

Desde su incorporación a SABER College ha liderado la modernización del programa de Asociado en Ciencias en Enfermería (Registered Nurse – RN), fortaleciendo el currículo, los laboratorios de simulación y las alianzas clínicas, al tiempo que garantiza el cumplimiento de los estándares de acreditación.

Bajo su liderazgo, el Programa de Enfermería de SABER College se ha consolidado por su rigurosidad académica, su enfoque culturalmente competente y su impacto comunitario, formando profesionales técnicamente capacitados y empáticamente comprometidos con la diversa población de Miami. Su nombramiento amplifica esta misión a nivel nacional, demostrando que los estudiantes de SABER están representados por un líder influyente en el futuro de la educación en enfermería.

“Me siento profundamente honrado por este nombramiento en la Junta de Comisionados del NLN CNEA”, expresó el Dr. Pugh. “Esta oportunidad me permite contribuir a mantener los más altos estándares de calidad e integridad en la educación de enfermería en todo el país. Agradezco poder hacerlo representando con orgullo a SABER College dentro de una organización tan respetada”.

La Liga Nacional de Enfermería (NLN), fundada en 1893 y con sede en Washington D. C., es la organización más antigua y respetada para educadores y líderes de enfermería en los Estados Unidos. Su Comisión para la Acreditación de la Educación en Enfermería (CNEA) constituye un pilar fundamental de la profesión, al promover la excelencia mediante estándares revisados por pares, procesos transparentes y mejora continua.

La Junta de Comisionados del CNEA ofrece dirección estratégica, establece políticas de acreditación y asegura la equidad y consistencia en la evaluación de los programas de enfermería a nivel nacional. El nombramiento del Dr. Pugh no solo reconoce sus logros personales, sino que también refuerza la creciente proyección de SABER College dentro de la comunidad académica nacional. Para los estudiantes, representa un valor tangible: el director de su programa ahora forma parte del mismo organismo que define los criterios de calidad de la educación en enfermería en los Estados Unidos.

“Este reconocimiento demuestra que los docentes de SABER College no solo son educadores, sino también líderes que contribuyen al avance de la educación en enfermería”, agregó Bonet. “Refuerza nuestra convicción de que una educación de calidad transforma vidas y comunidades. La voz del Dr. Pugh en el CNEA asegura que las experiencias de nuestros estudiantes, en especial las de quienes provienen de entornos diversos, multilingües e inmigrantes, estén representadas en el diálogo nacional”, concluyó.

Acerca de SABER College

Fundado en 1992 y ubicado en Miami, Florida, SABER College es una institución de educación superior acreditada, dedicada a preparar a la próxima generación de profesionales de la salud. Ofrece programas de grado asociado en Enfermería, Asistente de Terapia Física y Asistente Médico, además de un Programa de ESOL en línea (Inglés como Segundo Idioma) diseñado para ayudar a estudiantes residenciados en el Estado de la Florida a alcanzar dominio del inglés para el éxito académico y profesional. Guiado por una misión de excelencia, inclusión y servicio, SABER College forma profesionales con los conocimientos, habilidades y principios éticos necesarios para desarrollar carreras significativas en el sector de la salud y contribuir al bienestar de sus comunidades.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.