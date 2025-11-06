"فيلا كوكونت" تصل إلى مركز دبي المالي العالمي، حاملةً طاقة الجونة المميزة إلى دبي

Villa Coconut Villa Coconut1 Villa Coconut2

الوجهة المصرية المحبوبة تنطلق عالميًا من دبي، لتجمع بين المذاق المتوسطي، التصميم المفعم بالحياة، والضيافة الراقية في قلب المدينة

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, November 6, 2025 / EINPresswire.com / -- دبي، الإمارات العربية المتحدة، ٦ نوفمبر، ٢٠٢٥– أعلنت شركة TLT Concepts، المجموعة الإبداعية الرائدة في عالم الضيافة وأنماط الحياة، عن إطلاق أول مشاريعها في دولة الإمارات "فيلا كوكونت"، التي تفتح أبوابها رسميًا للجمهور اليوم في مركز دبي المالي العالمي.تقع الوجهة الجديدة في قلب المنطقة التجارية الأهم في دبي، وتقدّم تجربة تجمع بين المأكولات المتوسطية الفاخرة، والأجواء الموسيقية المنتقاة، والتصميم العصري الأنيق، في مساحة تجمع بين الفخامة والعفوية.انطلقت "فيلا كوكونت" لأول مرة من مدينة الجونة الساحلية في مصر، وأصبحت بسرعة مرادفًا للفخامة البسيطة والطاقة المريحة على الشاطئ. واليوم، تنقل العلامة روحها إلى دبي لتقدّم مفهومًا جديدًا في عالم المطاعم والحياة الليلية، يجمع بين دفء الضيافة المصرية ورقيّ الأناقة المتوسطية والطابع العصري العالمي.TLT Concepts - رؤية مبدعة في عالم الضيافة:تأسست TLT Concepts عام 2014 على يد أحمد حنفي ومريت علي، وبدأت رحلتها بإطلاق علامتها الأبرز The Lemon Tree & Co.التي غيّرت مشهد المطاعم في القاهرة. ومنذ ذلك الوقت، توسعت المجموعة لتشمل عددًا من الوجهات الفريدة التي تجمع بين الإبداع، المجتمع، وروح العيش الأنيق.من Rituals Beach Club على الساحل الشمالي إلى Le Sidi Boutique Hotel، وCan Limon، تواصل المجموعة تقديم وجهات تحمل طابعها الخاص: خدمة سخية، تصميم راقٍ ومريح، وروح متوسطيّة مفعمة بالحياة.وفي عام 2024، أطلقت المجموعة أول وجهة دولية لها في Athens Riviera باليونان. واليوم، من خلال "فيلا كوكونت"، تواصل TLT Concepts رحلتها العالمية، حاملة رؤيتها المبتكرة في عالم الضيافة إلى دبي.تجربة طعام متوسطيّة راقيةتشرف مريت علي، الشريكة المؤسسة والرئيس التنفيذي للضيافة في TLT Concepts، على الهوية الطهوية لــ "فيلا كوكونت"، إلى جانب الشيفين اليونانيين ميخاليس نورلوغلو المدير الفني للطهي، وباناجيوتيس زوكوس رئيس تطوير المأكولات.تقدّم القائمة تشكيلة من الأطباق المستوحاة من المطبخ المتوسطي، تجمع بين البساطة الراقية والنكهات الجريئة، مع أطباق حصرية لدبي تعتمد على المكونات الطازجة والجودة العالية. كما تضم قائمة المشروبات كوكتيلات مستوحاة من نكهات وأعشاب المتوسط، لتقدّم تجربة غنية بالتفاصيل والحكايات.تصميم يحاكي الحواستم تصميم "فيلا كوكونت" بعناية ليقدّم تجربة غامرة تتناغم فيها أجواء النهار المنعشة مع حيوية الليل.قام بتصميم المكان Mfares & Associates بالتعاون مع TLT Studio، فريق التصميم الداخلي والمعماري للمجموعة. اعتمد التصميم على المواد الطبيعية والخطوط الانسيابية والألوان الترابية والحِرف المصرية الأصيلة، ليخلق أجواء تجمع بين الراحة والأناقة.يتميّز المكان بمدخل خاص وبار رخامي مميز يمتد إلى الخارج، ليقدّم مساحة مثالية لتناول الغداء أو قضاء الأمسيات المفعمة بالحياة.The Lava Room - تجربة حصرية وسرّيةفي قلب Villa Coconut، تقع The Lava Room – سبيك إيزي مخفي مصمم على هيئة كهف ذهبي ينبض بالطاقة. يقدّم مساحة خاصة تتسع لـ30 إلى 40 ضيفًا، مثالية للفعاليات الخاصة والإطلاقات الإبداعية والليالي المميزة بعيدًا عن صخب المدينة.حيث يلتقي أسلوب الحياة المتوسطي بروح دبيبفضل مطبخها المبتكر، وتصميمها الغامر، وبرنامجها النابض بالحياة، تُعد Villa Coconut DIFC من أبرز الافتتاحات المنتظرة لهذا العام في دبي.ليست مجرد مطعم، بل تجربة متكاملة تجسد روح TLT Concepts التي تمزج بين الضيافة، الإبداع، والطاقة الإيجابية، مقدّمة روح المتوسط في قلب دبي.-انتهي-نبذة عن "فيلا كوكونت"انطلقت "فيلا كوكونت" من مدينة الجونة في مصر لتجسّد روح الحرية والإبداع وأسلوب العيش البسيط الراقي. إنها مساحة تحتفي بالموسيقى، الطعام، والتصميم لتخلق أجواء مليئة بالإلهام والبهجة.كل تجربة في "فيلا كوكونت" هي رحلة تجمع بين البساطة والأناقة – من الغداءات المشرقة إلى الليالي المفعمة بالحياة. ومع توسّعها إلى دبي، تواصل العلامة رسالتها في جمع الناس من خلال الجمال والمشاعر وفن الضيافة.للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

