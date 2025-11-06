تِنـسُور تشارك للمرة الأولى في أبوظبي خلال معرض DRIFTx 2025 لتستعرض مستقبل الاستقلالية الشخصية

TensorXDriftX

في إطار استضافة مكتب أبوظبي للاستثمار (ADIO) للفعالية الرئيسة ضمن منظومة SAVI، تطرح تِنـسُور أول سيارة روبوتية شخصية في العالم

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, November 6, 2025 / EINPresswire.com / -- أعلنت شركة تِنـسُور، الشركة الأمريكية الناشئة في وادي السيليكون والمتخصصة في تطوير منتجات الذكاء الاصطناعي الوكيلي، عن مشاركتها للمرة الأولى في العاصمة الإماراتية أبوظبي من خلال معرض DRIFTx 2025، الفعالية الرئيسة لمنظومة الصناعات الذكية والمركبات المستقلة (SAVI)، والتي يستضيفها مكتب أبوظبي للاستثمار (ADIO).تُقام الفعالية من 10 إلى 12 نوفمبر في حلبة مرسى ياس ضمن أسبوع أبوظبي للتنقل الذاتي، حيث يشكّل المعرض المنصة العالمية الرائدة لعرض أحدث حلول التنقل الذكي والمستدام عبر الجو والبر والبحر والروبوتات.وبعد مشاركاتها الناجحة في المؤتمر العالمي للتنقل الذاتي في دبي ومعرض جيتكس العالمي 2025، تصل تِنـسُور إلى أبوظبي لتسجل محطة بارزة جديدة في رحلتها نحو جعل الاستقلالية أكثر أمانًا وذكاءً وقربًا من الإنسان. كما ستشهد فعاليات DRIFTx لحظة مهمة لتِنـسُور، تؤكد من خلالها على توسّع شراكاتها المتنامية مع أبوظبي ورؤيتها في تطوير مفهوم الاستقلالية الشخصية في المنطقة.وقال هوجو فوزاتي، الرئيس التنفيذي للأعمال في تِنـسُور:"تمثل أبوظبي فصلًا جديدًا في مسيرة تِنـسُور، فهي المكان الذي يلتقي فيه المستقبل بالتنفيذ والقيادة. نحن فخورون بالمشاركة لأول مرة في DRIFTx والمساهمة في دعم منظومة التنقل الذكي والمتطور في دولة الإمارات. تأسست تِنـسُور على قناعة بسيطة: أن التكنولوجيا يجب أن تخدم الإنسان. هدفنا هو منح الأفراد التحكم والخصوصية والوقت، وتمكين كل شخص من امتلاك استقلاليته."تُعرض تِنـسُور روبوكار في أبوظبي للمرة الأولى، وهي أول سيارة روبوتية شخصية مستقلة بالكامل من المستوى الرابع على مستوى العالم، صُممت من الأساس لتكون مخصصة للملكية الفردية على نطاق واسع. تمثل هذه السيارة تجسيدًا لرؤية تِنـسُور حول الاستقلالية التي صُنعت من أجل الإنسان لا من أجل الأساطيل.تعتمد السيارة على النموذج الأساسي لتِنـسُور (Tensor Foundation Model) وهو نظام ذكاء اصطناعي متعدد الوسائط تم تدريبه على ملايين من السيناريوهات الواقعية والمحاكاة، مما يمكّنها من الإدراك والتحليل واتخاذ القرارات بوعي يشبه البشر. تضم السيارة أكثر من 100 مستشعر متكامل، وتتميز بتقنية الوضع المزدوج الحقيقي الذي يسمح بالقيادة الذاتية أو اليدوية، إلى جانب نظام سيادة بيانات مدمج داخل السيارة يضمن بقاء البيانات الشخصية مشفرة ومحفوظة بالكامل داخلها، مما يضع معيارًا جديدًا للثقة والسلامة في عالم التنقل الذكي.وقال إريك أوديل، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في تِنـسُور:"يُعد معرض DRIFTx أكثر من مجرد منصة عرض للتكنولوجيا، بل هو نافذة على المستقبل. وبوصفي مديرًا ماليًا، أرى مثل هذه الفعاليات كمحفزات لفرص اقتصادية مستدامة. إن البيئة الاستثمارية المتقدمة في أبوظبي تجعلها المكان المثالي لبناء مستقبل الاستقلالية الشخصية. تمثل مشاركتنا التزامًا طويل الأمد بخلق قيمة اقتصادية حقيقية من خلال الابتكار القابل للتوسع ماليًا والمُؤثر عالميًا."تتوافق مشاركة تِنـسُور في DRIFTx مع استراتيجية التنقل الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي تستهدف أن تكون 25% من وسائل النقل ذاتية القيادة بحلول عام 2030. كما تواصل الشركة تعزيز منظومتها من خلال شراكاتها العالمية مع NVIDIA وOracle Cloud Infrastructure وVinFast وMarsh، لتطوير حلول استقلالية آمنة وموثوقة تضع الإنسان في مركز الابتكار.نبذة عن معرض DRIFTx 2025يُعد DRIFTx 2025، الذي يستضيفه مكتب أبوظبي للاستثمار (ADIO)، المنصة العالمية الرائدة للتنقل الذكي والمستقل، والفعالية الرئيسة لمنظومة SAVI في أبوظبي. تمتد فعاليات المعرض على مدى ثلاثة أيام لتعرض أحدث الابتكارات في مجالات المركبات الجوية والبرية والبحرية والروبوتات، بما في ذلك عروض حيّة للطائرات ذاتية القيادة، والسيارات المستقلة، والسفن الذكية.وبناءً على نجاح النسخة السابقة التي استقطبت أكثر من 8,000 زائر من 65 دولة، توسّع نسخة هذا العام نطاقها لتشمل مجالات الروبوتات والتصنيع المتقدم، بما يعكس التكامل بين تقنيات التنقل الذكي والتحوّل الصناعي العالمي.تِنـسُور في DRIFTxستقدم تِنـسُور في حلبة مرسى ياس تجربة غامرة تتيح للزوار التعرف عن قرب على تِنـسُور روبوكار، الجيل القادم من المركبات المدعومة بالذكاء الاصطناعي المخصص للأفراد. وسيتواجد فريق القيادة في الشركة، المكوّن من هوجو فوزاتي وإريك أوديل، لعقد لقاءات مع المستثمرين والإعلاميين والخبراء في مجال التنقل الذاتي.نبذة عن تِنـسُورتأسست شركة تِنـسُور في وادي السيليكون عام 2016، ويقع مقرها الرئيسي في سان خوسيه، الولايات المتحدة الأمريكية. وهي شركة أمريكية متخصصة في تطوير منتجات ذكاء اصطناعي وكيلي تهدف إلى تمكين الأفراد.تُعد تِنـسُور روبوكار أول سيارة روبوتية شخصية في العالم – مستقلة بالكامل، بمعايير تصنيع سيارات، ومصممة للملكية الفردية على نطاق واسع. ومع دعم أصيل لتقنيات الاستقلالية من المستوى L0 إلى L4، وبوضع القيادة المزدوج، يستطيع المالك أن يقود بنفسه أو يترك السيارة تقوده.تمتلك تِنـسُور مكاتب في وادي السيليكون، برشلونة، سنغافورة، ودبي.للاستفسارات الإعلامية:press@tensor.ai | tensor@thehalo-agency.comتابعوا @TensorAuto عبر LinkedIn وInstagram وYouTube أو زوروا www.tensor.auto للاطلاع على آخر المستجدات.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.