Envu ouvre un nouveau centre d’innovation en Allemagne et renforce son leadership global en sciences de l’environnement

Cérémonie de coupe du ruban pour le nouveau Envu Innovation Hub à Langenfeld, Allemagne, le 29 octobre. Sur la photo (de gauche à droite) : Dr Jens Krause, Responsable de la technologie de formulation, et Bernard Jacqmin, Responsable de l’innovation mondiale.

Le site de Langenfeld regroupe les fonctions clés de recherche et développement pour accélérer les solutions de science environnementale de nouvelle génération.

CARY, NC, UNITED STATES, November 5, 2025 / EINPresswire.com / -- Envu, société internationale spécialisée dans les sciences de l’environnement qui propose des innovations avant-gardistes pour protèger et améliorer la santé environnementale dans le monde entier, a annoncé aujourd’hui l’ouverture officielle de son nouveau centre d’innovation à Langenfeld, en Allemagne.Le centre d’innovation Envu à Langenfeld a été spécialement conçu pour accélérer le développement de solutions de nouvelle génération dans le domaine des sciences de l’environnement. L’espace de 2 800 mètres carrés (30 000 pieds carrés) comprend des laboratoires à la pointe de la technologie et des espaces de travail ouverts et transparents conçus pour favoriser la collaboration entre les différents postes.L’installation, qui a coûté 20 millions de dollars américains, réunit les principales fonctions en matière d’innovation d’Envu en un seul endroit, dont le développement de solutions, les technologies des formulations, la production en usine pilote, l’élevage d’insectes et les capacités d’essais biologiques, ainsi que la logistique des échantillons, une conception stratégique permettant de rationaliser et d’optimiser les tests, la formulation et la mise à l’échelle des produits.« En intégrant des fonctions de R&D telles que les tests biologiques, le développement de formulations et les capacités de mise à l’échelle sur un site unique, ce nouveau centre renforcera notre modèle d’innovation à 360° », a déclaré Bernard Jacqmin, responsable de l’innovation mondiale chez Envu. « Cela offre à nos équipes un espace moderne pour donner le meilleur d’elles-mêmes et leur permettra de développer plus efficacement des solutions axées sur les résultats pour relever les principaux défis de nos clients. »Le site de Langenfeld servira de centre d’excellence Envu pour la lutte professionnelle contre les ravageurs, et sera le centre mondial principal pour le développement de solutions de lutte contre les moustiques, deux segments du marché des sciences de l’environnement dans lesquels un développement rapide des produits, une connaissance de la réglementation et une fiabilité inébranlable sont essentiels pour être perçus comme des partenaires de confiance pour les clients.Environ 65 employés d’Envu sont désormais basés sur le nouveau site, qui se trouve à moins de 10 kilomètres de leur ancien lieu de travail sur le campus Bayer à Monheim. Envu, anciennement l’entreprise Environmental Science Professional de Bayer, y a poursuivi ses activités après sa séparation de Bayer en 2022. Bien que le déménagement physique à Langenfeld ait été rapide, il représente un grand pas en avant pour Envu afin d’assurer son indépendance.« Nous sommes ravis de passer cette étape importante et d’entamer notre travail dans une installation spécialement conçue pour répondre à nos besoins uniques en tant que chef de file de l’innovation dans le domaine des sciences de l’environnement », a déclaré le PDG, Gilles Galliou. « Cet investissement renforce notre engagement et nos capacités à fournir des solutions pour aider nos clients à protéger les espaces communs entre la société et la nature, aujourd’hui et dans l’avenir lointain. »Le centre d’innovation Envu à Langenfeld constitue désormais le plus grand centre de recherche et développement intégré au sein du réseau mondial Envu, qui comprend trois autres centres d’innovation aux États-Unis, au Brésil et à Singapour. Ensemble, ces sites forment un écosystème coordonné axé sur le développement de solutions pour protéger la santé publique, préserver la biodiversité, gérer la flore de manière responsable et renforcer la résilience de l’environnement dans le monde entier.Apprenez-en plus sur l’innovation chez Envu à l’adresse : www.envu.com/solutions/innovation ---À propos d’EnvuEnvu a été fondée en 2022, en tant qu’entreprise reposant sur des années d’expérience dans le domaine des sciences environnementales, dans l’unique but de développer un environnement sain partout et pour tous. Envu propose des services dédiés dans : la lutte professionnelle contre les ravageurs, la sylviculture, les plantes ornementales, le golf, la gestion de la végétation industrielle, l’entretien des pelouses et le paysagisme, la lutte contre les moustiques, et les parcours et pâturages. Envu collabore avec ses clients pour concevoir des solutions innovantes qui répondent aux exigences d’aujourd’hui comme à celles de l’avenir lointain. Le portefeuille d’Envu comporte plus de 250 marques populaires et bien connues. L’entreprise emploie plus de 1 000 personnes, est présente dans 100 pays et dispose de quatre centres d’innovation mondiaux. Pour de plus amples informations, consultez le site www.envu.com. Contact pour les demandes des médias :Jennifer PooreAdresse électronique : jennifer.poore@envu.comKate HayesAdresse électronique : khayes@hlkagency.comPlus d’informations à l’adresse www.envu.com Suivez-nous sur LinkedIn www.linkedin.com/company/envu Déclarations prévisionnellesCette publication peut comporter des déclarations prévisionnelles basées sur les suppositions et prévisions actuelles de la direction d’Envu. Divers risques connus et inconnus, incertitudes ainsi que d’autres facteurs pourraient entraîner des différences matérielles entre la réalité des résultats, de la situation financière, du développement ou des performances de l’entreprise à venir et les estimations données ici. L’entreprise décline toute responsabilité quant à l’actualisation de ces déclarations prévisionnelles ou leur mise en conformité avec les événements ou développements futurs.

