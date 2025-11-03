أمانة منطقة الرياض ومركز الملك عبدالله المالي يقودان حوارات النمو الحضري خلال القمم الاستراتيجية في معرض Big 5 Global
وينعقد المعرض تزامناً مع تسارع أنشطة التوسع الحضري ومشاريع البناء في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، الذي تؤكده بيانات منصة فنتشرز أون سايت، إذ تتجاوز قيمة المشاريع القائمة في المنطقة حالياً 9 تريليون دولار أمريكي، مع تركيز متزايد على جوانب الاستدامة والمدن الذكية والبنية التحتية المرنة.
وتنطلق قمة القادة العالميين الخمسة الكبار تحت شعار " قيادة التغيير. صناعة الإرث"، في إطار تعزيز الحوار العالمي الذي يقوده المعرض. وستكون القمة بمثابة منصة تجمع الوزراء والرؤساء التنفيذيين والخبراء الماليين وقادة قطاع البناء، لبحث سُبل تحسين مستويات المرونة، وتعزيز العائد على الاستثمار، والارتقاء بإمكانات النمو، في ضوء حالة انعدام اليقين التي تشهدها المنطقة. وتشهد الفعالية مشاركة نخبة من قادة المنطقة، بمن فيهم المهندس الوليد بن عبد الرحمن الأكرش، وكيل أمانة منطقة الرياض للمشاريع؛ وفهد الجبر، نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع في مركز الملك عبدالله المالي؛ وأمين الجابر، كبير إداريي تقنية المعلومات في شركة نسما وشركاهم، إلى جانب كبار المسؤولين والتنفيذيين وصناع القرار الذين يقودون قطاعي البناء والبنية التحتية في المملكة العربية السعودية. كما ستتناول الجلسات استراتيجيات على مستوى مجالس الإدارة لتعزيز القيمة، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وأطر الحوكمة التي تضمن تحقيق نمو مستدام لقطاع البيئة العمرانية.
وباعتبارها واحدة من أسرع الاقتصادات الحضرية نمواً في الشرق الأوسط، تواصل المملكة العربية السعودية ترسيخ مكانتها كنموذج رائد في مشاريع التحول واسعة النطاق، وذلك من خلال أطر تطوير طموحة وتركيز واضح على جودة الحياة والبنية التحتية والاستدامة. وتتصدر الرياض هذه المسيرة التنموية، حيث يعيد التوسع العمراني المستمر والاستثمارات الضخمة تشكيل مفهوم العاصمة المعاصرة والمتصلة والقادرة على تحقيق إنجازات رائدة.
وفي هذا السياق، قال المهندس الوليد بن عبد الرحمن الأكرش، وكيل أمانة منطقة الرياض للمشاريع: "في أقل من قرن من الزمن، تحولت الرياض من مدينة صغيرة إلى عاصمة عالمية نابضة بالحياة منفتحة ومتصلة وتمتلك رؤية مستقبلية، لتقود مسيرة الاستدامة والبنية التحتية والابتكار على نطاق لم تصل إليه إلا قلة من المدن عبر التاريخ".
وبدورها، تُعقد قمة LiveableCitiesX تحت شعار "مدن عالمية. مستقبل واحد"، لتستضيف نقاشات غنية حول الريادة والإرث على مستوى تخطيط المُدن. وتجمع جلساتها المستثمرين وخبراء التخطيط العمراني والاستدامة، الذين يستعرضون أحدث نماذج السياسات والتمويل والابتكار الكفيلة برسم ملامح المدن المستقبلية المتمحورة حول الإنسان. ومن جانبه، يُشارك سعادة الدكتور سيف سلطان الناصري، وكيل دائرة البلديات والنقل بالإنابة، في حوار رفيع المستوى حول استراتيجية أبوظبي ورؤيتها لنمط المعيشة، يُديره فلاديسلاف بوتينكو، المدير الإداري والشريك الأول في المركز العالمي لمدن المستقبل التابع لمكتب مجموعة بوسطن الاستشارية. وتنضم إلى الحوار أيضاً مجموعة من الأسماء البارزة، مثل ندى تريم، الرئيس التنفيذي للشؤون العقارية لدى بيئة؛ ومنصور عبد النور الريس، مدير إدارة التخطيط التنفيذي في بلدية دبي؛ والمهندس ناصر بن سالم الوداي، المدير العام للمشاريع / المدير العام لمشروع حدائق الملك عبدالله العالمية، أمانة منطقة الرياض.
ويشارك في الجلسات الحوارية أكثر من 40 متحدثاً دولياً من أستراليا، والصين، وإيطاليا، والبرتغال، والمملكة العربية السعودية، وجنوب أفريقيا، وهولندا، والولايات المتحدة، ليقدموا رؤىً وتحليلات معمقة حول مشاريع التحول الحضري العالمية، بمن فيهم داج ديتر، المستشار الاستثماري لدى شركة ديتر وشركائه؛ وإيف بادرينس، الرئيس التنفيذي لمجموعة نيميتشيك؛ والدكتور فاليريو سولداني، المفوّض التجاري في مكتب المفوضية التجاري في السفارة الإيطالية؛ وسعادة خيرارد ستيجس، سفير مملكة هولندا لدى دولة الإمارات. وفي هذا الشأن، قال ديتر: "إن تعزيز الفرص الاستثمارية في الاقتصادات الحضرية على مستوى المنطقة يتطلب تحسين المنهجيات المعتمدة في إدارة الأصول العامة. فمن خلال إدارة الثروة العامة وفق معايير الكفاءة والشفافية التي يتمتع بها القطاع الخاص، يمكن للمدن تحقيق قيمة طويلة الأمد، واستقطاب استثمارات مستدامة، وتسريع وتيرة نموها لتصبح مدناً مستقبلية مرنة تدعم أفضل أنماط المعيشة".
أما قمة Big 5 FutureTech، فتُقام هذا العام تحت عنوان "قيادة التغيير. تعزيز الابتكار"، بهدف مواكبة الاعتماد المتزايد للخطط العمرانية على التحول الرقمي، وتسليط الضوء على التقنيات المؤثرة بشكل ملموس على مجال البناء والتنمية الحضرية، بعيداً عن المفاهيم الجدلية المعتادة للذكاء الاصطناعي. ويتناول برنامج القمة دور المنظومات الرقمية والأدوات المعتمدة على البيانات في تعزيز كفاءة العمليات وإدارة التكاليف، وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع. وتشهد القمة مشاركة نخبة من رواد القطاع، بمن فيهم محمد شحاتة، النائب الأول لرئيس إدارة الأصول في مدينة إكسبو دبي، الذي يستعرض أهمية التكامل الرقمي في إحداث نقلة نوعية على صعيد العمليات وإدارة الأصول؛ ومروان الجناحي، المهندس الإنشائي الأول في قسم تراخيص البناء لدى بلدية دبي، الذي يقدم تحليلات ورؤى استراتيجية حول أهمية التكنولوجيا في رسم ملامح العمليات التنظيمية وإنشاء مبانٍ ذكية ومستدامة. كما تتضمن القمة جلسةً حوارية بعنوان "دليل الاستثمار في التقنيات الإنشائية"، تسلط الضوء على الترابط الوثيق بين رأس المال والابتكار. ويشارك في هذه الجلسة مجموعة من قادة القطاع، بمن فيهم مارك نيزيت، الرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية للمجموعة، والرئيس التنفيذي لعمليات التشغيل والصيانة لدى مجموعة نيميتشيك؛ ولوك وو، المدير الإداري لمشروع ذا جير التابع لشركة كاجيما؛ ومحمد شحاتة، النائب الأول لرئيس إدارة الأصول في مدينة إكسبو دبي.
وتنطلق قمة GeoWorld في ختام فعاليات المعرض تحت عنوان "تطوير المعلومات الجغرافية. تمكين المستقبل". وتهدف القمة إلى ردم الفجوة بين السياسات التنظيمية القائمة والحلول التكنولوجية المعتمدة، لتؤكد دور البيانات المكانية في تسريع عمليات تخطيط البنية التحتية، وتحسين أنظمة النقل، وتعزيز مستويات المرونة على الصعيد الوطني. ويقود نخبة من المتحدثين مجموعة من النقاشات البنّاءة، بمشاركة الدكتور غازي حسين علي القحطاني، مدير إدارة الاستشارات والبحوث ودعم اتخاذ القرار في هيئة المساحة الجيولوجية السعودية؛ والمهندس عيد بن سعد العتيبي، رئيس وحدة البيانات المكانية في أمانة منطقة الرياض، الذي سيشارك في جلسة نقاش بعنوان "إطلاق قوة البيانات الجيومكانية: إطار حوكمة للعقد القادم"؛ بالإضافة إلى الأستاذ الدكتور منصور المزروعي من جامعة الملك عبدالعزيز، الذي سيقدم كلمة رئيسية بعنوان "مستقبل GeoGreen: الابتكار الجيومكاني لكوكب مستدام". وسيتناول المتحدثون آلية إسهام تقنيات الذكاء الجيومكاني في تشكيل حوكمة البنية التحتية وتعزيز المرونة الوطنية في المملكة العربية السعودية.
وفي هذا الصدد، قالت جوزين هيجمانز، نائب الرئيس الأول في شركة دي إم جي إيفنتس: "القمم الاستراتيجية الأربع هي الركائز الرئيسية لبرنامج الريادة الفكرية الذي يقدمه معرض Big 5 Global، حيث تهدف إلى تنسيق جهود التعاون العالمية مع الاستراتيجيات العملية على أرض الواقع، لتقديم أفكار ومخرجاتٍ مؤثرة وفعالة في تعزيز المرونة الاقتصادية والتنمية المستدامة وتحقيق النمو في المجال الرقمي، إلى جانب التميز في سلاسل التوريد".
ويحظى معرض Big 5 Global بدعم مجموعة من الجهات الراعية والشركاء الرئيسيين، بما في ذلك وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات، الشريك الداعم الرئيسي؛ والشركاء الداعمين: الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، ووزارة الاقتصاد والسياحة، وبلدية دبي، ودائرة الأراضي والأملاك في دبي، ودائرة البلديات والنقل، وبلدية رأس الخيمة، وأمانة منطقة الرياض؛ إضافةً إلى وكالة التجارة الإيطالية، شريك النمو الحكومي لقمّة القادة العالميين الخمسة الكبار؛ وشركة الخليج العربي للصناعات الحديدية، الراعي الرسمي للصلب الخالي من الانبعاثات في قمّة القادة العالميين الخمسة الكبار؛ وشركة جي إف كوري، راعي التجهيزات الميكانيكية والكهربائية وأنظمة السباكة لقمّة القادة العالميين الخمسة الكبار؛ ومجموعة ذا وورث بروفيشنال سولوشنز، الراعي الذهبي لقمّة القادة العالميين الخمسة الكبار؛ وشركة كورتاج، ودي إس إس بلاس، وهيل إنترناشيونال، ومجموعة نيميتشيك، وشركة بريميير لبرمجيات البناء، الجهات الراعية البرونزية لقمّة القادة العالميين الخمسة الكبار؛ وشركة ميتر تكنولوجي، الشريك الاستراتيجي لأنظمة المعلومات الجغرافية لقمّة LiveableCitiesX؛ وشركة بوسطن كونسلتينج جروب وبين آند كومباني؛ شركاء المعرفة في قمة LiveableCitiesX؛ وبرنامج العقارات المحايدة مناخياً، شريك تمكين الحياد الكربوني لقمة LiveableCitiesX؛ وشركة أكسيونا ليفينج آند كالتشر، مجموعة دي إيه سي، مجموعة دي إل آر، شركة كي إي أو، شركة ليد ديفلوبمنت، وشركة آر إيفولوشن؛ ومجموعة دي إل آر، وشركة كي إي أو، وشركة ليد للتطوير، وشركة آر.يفولوشن، الجهات الراعية البرونزية لقمّة LiveableCitiesX؛ ومجموعة نيميتشيك، وشركة بريميير كونستركشن سوفت وير، وشركة بروكور، وكلوس آوت سوفت، الجهات الراعية البرونزية لقمّة Big 5 FutureTech.
وينطلق المعرض هذا العام في مركز دبي التجاري العالمي بين 24 و27 نوفمبر.
