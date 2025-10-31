Natcash: Impulsando la Economía Digital de Haití
PUERTO PRíNCIPE, HAITI, October 31, 2025 /EINPresswire.com/ -- Lanzado el 11 de diciembre de 2021 por Natcom, uno de los principales operadores de telecomunicaciones de Haití, Natcash se ha convertido rápidamente en un pilar de la transformación digital del país. En una nación donde muchos aún no tienen acceso a los bancos, Natcash ofrece una forma simple, segura e inclusiva de gestionar dinero desde el teléfono móvil.
Respaldado por el Banco de la República de Haití (BRH), Natcash fue creado para fomentar la inclusión financiera y acelerar el crecimiento de la economía digital haitiana.
Innovación y Confianza
Con tecnologías como el reconocimiento facial, la geolocalización y un sistema antifraude propio, Natcash garantiza transacciones seguras, rápidas y transparentes. Los usuarios pueden depositar, transferir, retirar y pagar facturas sin necesidad de acudir a un banco, brindando acceso a servicios financieros formales a millones de haitianos.
Crecimiento y Ecosistema en Expansión
En pocos años, Natcash ha logrado grandes hitos:
• Más de 3 millones de cuentas, incluyendo 2 millones activas
• 30.000 agentes en todo el país, con 68 Súper Agentes que llegan a zonas remotas
• Alianzas con UNIBANK, BNC, Paryalakay, Canal Plus, Cam Transfer y programas gubernamentales y de ONG
Impacto Social y Reconocimiento Global
Natcash es más que un servicio: es un motor de inclusión y progreso. Crea empleos, fortalece a las pequeñas empresas y permite a los ciudadanos sin cuenta bancaria participar en la economía formal.
En 2022, recibió el Premio Stevie de Bronce por innovación en servicios financieros y en 2025, fue galardonado con dos Premios Globe de Plata y Bronce, consolidando su liderazgo mundial.
Natcom reafirma su compromiso con soluciones digitales seguras, accesibles y de clase mundial que conectan personas, comunidades y oportunidades en todo Haití.
Acerca de NATCOM
Fundada en 2011 como una empresa conjunta entre Viettel Group (Vietnam) y el Gobierno de Haití, NATCOM es el principal operador de telecomunicaciones del país. Con un enfoque en la experiencia del cliente y el crecimiento sostenible, NATCOM ofrece soluciones integrales en voz, datos, banda ancha y servicios financieros móviles, conectando a millones de haitianos.
Más información en www.natcom.com.ht
Tobias Nguyen
Cava Solution
+ +84 98 994 86 55
email us here
